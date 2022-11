Akt­sioon jät­kub, uu­si vil­la­sok­ke ko­gu­tak­se Uk­rai­nas­se saat­mi­seks Kuu­sa­lus veel ku­ni 27. no­vemb­ri­ni.

Mõt­le­si­me akt­sioo­ni väl­ja kuu­lu­ta­des, et on vä­ga häs­ti, kui suu­da­me Uk­rai­na võit­le­ja­te jaoks ko­gu­da vil­la­seid sok­ke võib-ol­la 50 paa­ri. Suur ja vä­ga meel­div ül­la­tus on, et täht-

a­jaks, 2. no­vemb­ri õh­tuks oli too­dud 168 paa­ri sok­ke,“ rõõ­mus­tas Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja Il­le Aa­vik­saar, kel­le al­ga­tu­sel kaa­sa­ti kam­paa­nias­se ko­ha­lik ko­gu­kond.

Vil­las­te sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioon „Iga var­ras loeb“ kuu­lu­ta­ti väl­ja Ko­se nais­ko­du­kaits­ja­te eest­ve­da­mi­sel ja es­malt or­ga­ni­sat­sioo­ni si­se­selt. Nüüd on ka Ko­se val­las uk­rain­las­te­le sok­ke ku­du­mas pea­le nais­ko­du­kaits­ja­te tei­sed­ki ko­ha­li­kud.

Il­le Aa­vik­saar rää­kis, et Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se täh­t­ajaks too­dud vil­la­so­kid vii­di es­malt Ko­se­le ning sealt trans­por­di­ti es­mas­päe­val, 7. no­vemb­ril eda­si Uk­rai­nas­se.

Vil­la­sok­ki­de ku­du­mi­se akt­sioon jät­kub ka Kuu­sa­lus, too­mi­se uus täh­taeg on pü­ha­päev, 27. no­vem­ber. Järg­mi­ne ko­gus tu­leb Kuu­sa­lust toi­me­ta­da Ko­se­le nii, et need saaks kaa­sa an­da 30. no­vemb­ril Uk­rai­nas­se suun­du­va­ saa­de­ti­se­ga.

„Mõ­ned va­nap­rouad he­lis­ta­sid, et lõn­ga ja­gub ja ta­hak­sid veel Uk­rai­na kaits­ja­te­le sok­ke ku­du­da. Va­he­peal on sõr­med saa­nud puh­kust ja ol­lak­se val­mis uues­ti ku­du­ma. Oli ka neid, kes kurt­sid, et sok­ki­de ku­du­mi­ne on poo­le­li, sest jäid hai­geks, aga ta­hak­sid siis­ki val­mis te­ha ja üle an­da. On ka lõn­ga pa­ku­tud, et käed ju­ba keh­vad, ise ku­du­de ei saa, aga lõn­ga an­ne­ta­des saak­sid an­da oma pa­nu­se Uk­rai­na võit­le­ja­te toe­tu­seks,“ kõ­ne­les Il­le Aa­vik­saar.

Ko­gu­mis­kast on en­di­selt Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses. Sel­le kõr­va­le on pan­dud vil­la­se lõn­ga vi­hud ku­du­ja­te­le, kel oma lõn­ga po­le või na­pib.

Loe pikemalt 9. novembri Sõnumitoojast.