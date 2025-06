Aas­ta­küm­neid lau­lu­pi­du­de kor­ral­dus­mees­kon­da kuu­lu­nud PAUL RAUD on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li en­di­ne kauaaeg­ne di­rek­tor.

Ees­ti Lau­lu- ja Tant­su­peo Sih­ta­su­tus, Ees­ti Koo­riü­hing ning Ees­ti Rah­va­tant­su ja Rah­va­muu­si­ka Selts tun­nus­ta­sid tä­na­vu lau­lu- ja tant­su­peo kõr­gei­ma autasu – ko­dar­ra­ha au­mär­gi­ga – lau­lu- ja tant­su­peo en­dist lii­ku­mi­sjuh­ti Paul Rau­da, kes oli ka Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kaua­aeg­ne di­rek­tor.

Ko­dar­ra­ha on lau­lu- ja tant­su­peo ae­ga­deü­le­ne au­märk ning kõr­geim aus­tu­sa­val­dus nei­le, kes on pü­hen­du­nult and­nud kest­va pa­nu­se lau­lu- ja tant­su­peo lii­ku­mis­se. Ko­dar­ra­ha rin­na­märk num­ber 73 mää­ra­ti Paul Raua­le pi­kaa­ja­li­se pü­hen­du­mi­se eest lau­lu- ja tant­su­pi­du­de kor­ral­da­mis­se.

Tun­nus­tust käi­sid Jär­va­maa Ahu­la pan­sio­naa­dis ela­va­le Paul Raua­le 20. mail üle and­mas Ees­ti Koo­riü­hin­gu esi­mees, Ees­ti Lau­lu- ja Tant­su­peo SA nõu­ko­gu lii­ge Hir­vo Sur­va, Ees­ti Koo­riü­hin­gu te­gev­juht Kaie Tan­ner, Koo­ri­ühin­gu kauaaeg­ne töö­ta­ja, Paul Raua en­di­ne kol­leeg ja pe­re­tut­tav Mee­li Mül­ler ning Ees­ti Lau­lu- ja Tant­su­peo SA muu­si­ka­toi­me­ta­ja Kers­ti Sei­tam. Pi­du­li­kul üleand­mi­sel olid ko­hal Paul Raua abi­kaa­sa, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaat­pil­liõ­pe­ta­ja Ül­le Raud ning kand­leõ­pe­ta­ja Piia Maa­si­kas, kes män­gis to­ru­pil­li. Laul­sid ko­ha­li­ku las­te­aia lap­sed.

Paul Raud oli aas­ta­tel 1968-1980 Riik­li­ku Aka­dee­mi­li­se Mees­koo­ri (RAM) laul­ja ja 1980-1989 di­rek­tor. Aas­ta­tel 1982-1985 töö­tas ta Ees­ti Koo­riü­hin­gus, esial­gu esi­me­he ase­täit­ja, see­jä­rel te­gev­di­rek­to­ri­na, 1985-1989 oli ka Ees­ti Muu­si­kaü­hin­gu esi­me­he esi­me­ne ase­täit­ja. Aas­ta­tel 1995-2008 juh­tis Paul Raud di­rek­to­ri­na Keh­ra kuns­ti­de­koo­li.

Lau­lu- ja tant­su­pi­du­de kor­ral­da­mi­se­ga oli Paul Raud seo­tud ala­tes 1975. aas­tast. Üld­lau­lu­pi­du­del on ta ol­nud ka­va üld­ju­hi as­sis­tent, la­vas­ta­ja as­sis­tent, lii­ku­mi­se juht, rong­käi­gu kor­ral­da­ja, kont­ser­ti­de, rong­käi­gu ja tse­re­moo­nia kä­si­kir­ja au­tor ja teos­ta­ja, la­va­lii­ku­mi­se üld­juht ning ka üld­lau­lu­peo pea­ko­mis­jo­ni lii­ge. Li­saks on ta ol­nud noor­te lau­lu­peo lii­ku­mi­se juht ja rong­käi­gu kor­ral­da­ja.

Mee­li Mül­ler, kel­le­ga Paul Raud töö­tas koos Ees­ti Koo­ri­ühin­gus ning lau­lu­pi­du­de la­vas­tus­tii­mis, üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Paul Raud oleks pi­da­nud ko­dar­ra­ha tun­nus­tu­se saa­ma ju­ba viis aas­tat ta­ga­si, kuid hea, et see vi­ga nüüd pa­ran­da­ti.

„Paul Raud oli vä­ga kaua RA­Mi laul­ja ja ka di­rek­tor. Koo­ri­ühin­gu te­gev­di­rek­to­riks sai ta pä­rast Gus­tav Er­ne­sak­sa, Gus­tav Er­ne­saks te­da soo­vi­tas­ki. Üle­mu­se­na oli Paul Raud vä­ga meel­div, hoo­lit­ses oma töö­ta­ja­te eest. Kui sai­me en­da­le Tal­lin­nas Tõ­nis­mä­gi 10 ma­ja, kus olid koos RAM ja koo­riü­hing, üt­les Gus­tav Er­ne­saks: „Raud saab ik­ka Raua­ga lä­bi.“ See tä­hen­das, et Paul Raud oli sel ajal nii RA­Mi di­rek­tor kui Koo­riü­hin­gu te­gev­di­rek­tor,“ mee­nu­tas Mee­li Mül­ler.

Ees­ti eri­pä­ra­se eh­te­tüü­bi, ko­dar­ra­ha, rin­na­mär­ke an­ti es­ma­kord­selt väl­ja 2019. aas­tal toi­mu­nud juu­be­liaas­ta üld­lau­lu- ja tant­su­peol. Too­kord päl­vi­sid need 63 lau­lu- ja tant­su­pi­du­de­ga seo­tud ol­nud ini­mest – di­ri­gen­did, tant­suõ­pe­ta­jad, au­to­rid, kor­ral­da­jad ja tei­sed. Tä­na­vu an­tak­se väl­ja küm­me­kond ko­dar­ra­ha au­mär­ki, Paul Raud on esi­me­ne, kel­le­le see üle an­ti.