Ala­tes es­mas­päe­vast, 11. no­vemb­rist töö­tab Kol­ga las­teaia di­rek­to­ri ame­ti­ko­hal Hei­li Hei­nas­te, kes või­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­si. Kan­di­daa­te esi­ta­ti täh­ta­jaks see­kord ne­li, neist kolm kut­su­ti vest­lu­se­le, mil­lest üks loo­bus.

Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, val­la­sek­re­tär Mart Kül­vi, juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, las­teaia õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Tiia Kar­tau ja hoo­le­ko­gu esin­da­ja Kai­ri Roos­ta­lu.

Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Või­tis ko­ge­mus­te­ga las­teaia­õpe­ta­ja, kes tun­neb vald­kon­da, on mo­ti­vee­ri­tud di­rek­to­ri ko­hal töö­ta­ma ja soo­vib ra­ken­da­da oma tead­mi­si las­teaia aren­da­mi­seks.“

Hei­li Hei­nas­te rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on 20 aas­tat ol­nud seo­tud alus­ha­ri­du­se vald­kon­na­ga, vii­ma­sed küm­me aas­tat oli Pi­ri­ta las­teaias lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja: „Ke­va­del lõ­pe­ta­sin Tal­lin­na Üli­koo­li alus­ha­ri­du­se ma­gist­riõp­pe, mis an­nab või­ma­lu­se töö­ta­da alus­ha­ri­du­se kva­li­tee­di pa­ran­da­mi­seks juh­ti­val ko­hal. Kan­di­dee­ri­sin mit­mes­se las­teae­da ja las­teaed-alg­koo­li, mind kut­su­ti töö­ta­ma ko­du­le lä­he­mal asu­va­tes­se las­teae­da­des­se õp­pe­ju­hi ko­ha­le. Ot­sus­ta­sin Kol­ga las­teaia di­rek­to­ri ame­ti­ko­ha ka­suks, sest tund­sin, et siin on mi­nu koht – saan oma pa­nu­se an­da ja luua kesk­kon­na, kus lap­sed, õpe­ta­jad ja ko­gu­kond tun­ne­vad end hoi­tu­na ja väär­tus­ta­tu­na. Kol­ga tun­dub mul­le paik, kus saan pä­ri­selt mi­da­gi te­ha, ku­jun­da­da las­teae­da, mis on soe, toe­tav ja tu­le­vik­ku vaa­tav.“

Hei­li Hei­nas­te ko­du on Viim­sis. Kuu­sa­lu val­las on ta käi­nud sa­ge­li kü­las abi­kaa­sa ven­na pe­rel – Kuu­sa­lu kül­je all ela­va­tel Rai­do ja Kris­ti Ru­sel. Nen­de poeg on lõ­pe­ta­nud Kol­ga las­te­aia.

„Pä­rast töö­vest­lust Kiiu mõi­sas sõit­sin Kol­ka, vaa­ta­sin las­te­aia­ma­ja pi­sut ee­malt ja as­tu­sin sis­se hoo­pis­ki muu­seu­mis­se. Mind võt­sid vas­tu ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier ja fon­di­hoid­ja Ne­le Reial. Oli vä­ga põ­nev ja meel­div ka­he­tun­ni­ne vest­lus, taht­sin tea­da, kui­das Kol­gas elu lä­heb,“ li­sas uus di­rek­tor.

Eel­mi­sel nä­da­lal oli ta Kol­ga las­teaia se­ni­se di­rek­to­ri Ka­ja Mar­tin­so­ni töö­va­ri. Ka­ja Mar­tin­son oli ko­hal ka uue las­teaia­ju­hi esi­me­sel töö­päe­val.

Hei­li Hei­nas­te sõ­nas, et esial­gu tut­vub ini­mes­te­ga ja hin­dab vä­ga mees­kon­na­tööd: „Tu­gev las­teaed toe­tub tu­ge­va­te­le õpe­ta­ja­te­le, vä­ga olu­li­ne on ka koos­töö lap­se­va­ne­ma­te­ga.“