Sõ­nu­mi­too­ja oli tei­si­päe­val, 15. ok­toob­ril Ani­ja val­la­va­ne­ma töö­va­ri.

Töö­päev Ani­ja val­la­ma­jas al­gab kell 8. Val­la­va­nem Rii­vo Noor on ko­hal pool tun­di va­rem. Ta üt­leb, et sel­le pool­tun­ni jook­sul saab ra­hu­li­kult päe­va te­ge­mi­si pla­nee­ri­da, vaa­da­ta üle e-pos­tkasti saa­bunud kir­jad ning jõuab kii­re­mat vas­tust nõud­va­te­le kir­ja­de­le vas­ta­ta.

Kui ena­mas­ti on val­la­ma­ja iga amet­nik ühe päe­va nä­da­las ko­du­kon­to­ris, siis Rii­vo Noor eelis­tab töö­ta­da val­la­ma­jas.

Tei­ne hil­ju­ti­ne uuen­dus Ani­ja val­la­ma­jas on amet­ni­ke vas­tu­võ­tuae­ga­dest loo­bu­mi­ne. Rii­vo Noor põh­jen­dab, kui ini­me­ne tu­leb val­la­ma­ja, siis on kum­ma­li­ne te­da ära saa­ta ja öel­da, et tul­gu vas­tu­võ­tua­jal. Sa­mu­ti po­le te­ma ar­va­tes mõist­lik, et amet­nik peab val­la­ma­jas oota­ma, kas kee­gi te­ma vas­tu­võ­tu­le tu­leb, kui sa­mal ajal oleks tal va­ja ol­la val­la­ma­jast väl­jas­pool mõnd tööü­le­san­net täit­mas: „Pro­pa­gee­ri­me pi­gem se­da, et kui ta­he­tak­se amet­ni­ku­ga koh­tu­da, le­pi­tak­se en­ne te­le­fo­ni teel kok­ku. Kind­lad vas­tu­võ­tu­a­jad on vaid osa­del sot­siaal­töö­ta­ja­tel.“

Esi­me­ne koo­so­lek

Pool tun­di pä­rast amet­li­ku töö­päe­va al­gust ehk kell 8.30 al­gab val­la­ma­ja koo­so­le­ku­te saa­lis val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni koos­­olek. Nä­dal en­ne vo­li­ko­gu is­tun­git on val­la­ma­jas nii-öel­da ko­mis­jo­ni­de nä­dal – see tä­hen­dab, et toi­mu­vad vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­kud. Es­mas­päe­va õh­tu­ti ko­gu­neb hu­vi­te­ge­vu­se- ja ko­gu­kon­na­ko­mis­jon, tei­si­päe­va hom­mi­kuti ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jon ning õh­tuti ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jon, kol­ma­päe­va hom­mi­kuti sot­siaal­ko­mis­jon ning nel­ja­päe­va hom­mi­kuti aren­gu- ja eel­ar­ve­ko­mis­jon ehk AEK.

„Ko­mis­jo­ni­des aru­ta­tak­se kõik tee­mad ja vo­li­ko­gu eel­nõud nii põh­ja­li­kult lä­bi, et igaüks saab oma kü­si­mu­sed ära kü­si­da ja kõhk­lu­sed ära kõ­hel­da. Kui AEKs, mil­les on kõi­ki­de ko­mis­jo­ni­de ja frakt­sioo­ni­de esi­me­hed, on kon­sen­sus, saa­de­tak­se eel­nõu vo­li­kok­ku, ja kui on veel kõhk­lu­si-kaht­lu­si, siis ei saa­de­ta,“ rää­gib Rii­vo Noor.

Val­la­va­nem osa­leb reeg­li­na kõi­ki­de ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel, ka neil kor­da­del, kui seal üh­te­gi eel­nõud või et­te­pa­ne­kut tut­vus­ta­ma ei pea: „Mu töö jaoks on olu­li­ne ol­la kur­sis, mi­da ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel rää­gi­tak­se-ar­va­tak­se. Sa­ge­li esi­ta­tak­se seal ka kü­si­mu­si, mil­le­le saan vas­ta­ta.“

Põ­hi­li­sed tee­mad on ko­mis­jo­ni­des sa­mad – ot­sus­te ja mää­rus­te eel­nõud, mis on esi­ta­tud vo­li­ko­gu järg­mi­se nä­da­la is­tun­gi­le. See tä­hen­dab, et ena­mas­ti tu­leb sa­mu eel­nõu­sid tut­vus­ta­da viie­le ko­mis­jo­ni­le.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­ko­mis­jo­ni­le esit­leb Rii­vo Noor sel­lel hom­mi­kul kah­te eel­nõud. Üks neist on val­la aren­gu­ka­va, mil­le vo­li­ko­gu ot­sus­tas eel­mi­sel is­tun­gil suu­na­ta tei­se­le lu­ge­mi­se­le. Mui­du tut­vus­taks aren­gu­ka­vap­ro­jek­ti aren­dus­juht, kuid val­la­va­lit­su­ses aren­dus­juh­ti prae­gu ei ole, te­ma üle­san­deid täi­dab val­la­va­nem. Tei­ne eel­nõu, mi­da val­la­va­nem ko­mis­jo­nis kait­seb, on val­la tä­na­vu­ne tei­ne li­saee­lar­ve. Ku­na tu­lu­sid on val­laee­lar­ves­se lae­ku­nud prog­noo­si­tust roh­kem, saab ka ku­lu­sid li­sa­da. Ee­lar­ve­te­ga seon­duv on ta­va­li­selt fi­nants­ju­hi pä­de­vu­ses, aga te­ma on sel­les ame­tis al­les uus (nüüdseks ka lahkumas – toim).

Ko­mis­jo­ni is­tung lõ­peb kell küm­me.

In­fo­tund mi­nist­ri­ga

Kell 11 al­gab Ees­ti oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le in­fo­tund, mil­les re­gio­naal­mi­nis­ter Pi­ret Hart­man ja mi­nis­tee­riu­mi ase­kants­ler Sig­rid Soom­lais tut­vus­ta­vad tu­le­vaks aas­taks ka­van­da­tud muu­da­tu­si re­gio­naalp­rog­ram­mi­de ra­has­ta­mi­ses. In­fo­tund toi­mub vee­bi va­hen­du­sel ning Rii­vo Noor jäl­gib se­da oma töö­laua ta­ga ar­vu­tist.

„Pa­ne­me siis oma­va­lit­su­sed kin­ni!“ hüüab ta mi­nist­rilt kuul­du pea­le, et re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi va­lit­se­mi­sa­la 215 mil­jo­ni eu­ro suu­ru­sest ee­lar­vest on plaa­nis tu­le­val aas­tal kär­pi­da 12,8 mil­jo­nit eu­rot ja järg­ne­va kol­me aas­ta­ga ehk aas­ta­tel 2026-2028 ko­gu­ni 61 mil­jo­nit eu­rot.

Har­ju­maa val­la­ju­hid püüa­vad infotunnis mi­nist­ri­le sel­gi­ta­da, et re­gio­naal­po­lii­ti­kat ei teh­ta ai­nult kau­ge­ma­tes maa­piir­kon­da­des, vaid ka Har­ju oma­va­lit­sus­tes. Siin­sed ää­rea­lad ei eri­ne muu Ees­ti oma­dest, kuid toe­tus­prog­ram­mi­dest saab Har­ju­maa teis­te piir­kon­da­de­ga võr­rel­des ena­mas­ti vä­hem osa. Mi­nis­ter nõus­tub ja möö­nab, et ka Tal­lin­nas te­hak­se re­gio­naal­po­lii­ti­kat.

Rii­vo Noor kom­men­tee­rib Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Voo­set või Vet­lat eris­tab Kesk-Ees­tist ai­nult piir, mi­da ini­me­sed ena­mas­ti ei mär­ka­gi, pea­mi­sed mu­red on neis koh­ta­des sa­mad.

„Mi­nis­ter üt­les, et oma­va­lit­sus­te­le prog­noo­si­tak­se järg­mi­sel aas­tal 5,6 prot­sen­ti tu­lu­mak­su kas­vu. See on ab­surd, ma ei ku­ju­ta et­te, kust see peaks tu­le­ma, ar­van, et 1-2 prot­sen­ti ehk tu­leb,“ rää­gib ta ja tsi­tee­rib Saue val­la­va­ne­mat And­res Lais­ka – kes 2024. aas­ta üle elab, saab tu­ge­va­maks, kes 2025. aas­ta üle elab, jääb el­lu.

Tun­nia­ja­se koh­tu­mi­se lõ­pus soo­vib mi­nis­ter oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le edu ja an­nab tea­da, et järg­mi­ne in­fo­tund on 12. no­vemb­ril.

Re­gio­naal­mi­nist­ri iga­kui­sed koh­tu­mi­sed val­la­va­ne­ma­te-lin­na­pea­de­ga said al­gu­se eel­mi­se mi­nist­ri Ma­dis Kal­la­se ajal. Rii­vo Noor kin­ni­tab, et tal­le meel­dib koo­so­le­ku­tel füü­si­li­selt ko­hal ol­la, sest vee­bi­koo­so­le­ku­tel ki­pub va­he­peal tä­he­le­pa­nu ha­ju­ma – kui te­le­fon he­li­seb, tu­leb mõ­ni sõ­num või e-ki­ri. Sa­mas hoiab vir­tuaal­koo­so­lek kõ­vas­ti ae­ga kok­ku: „Mi­nis­tee­riu­mis in­fo­tun­nis käi­mi­seks oleks ku­lu­nud mi­nu päe­vast kok­ku kolm tun­di – tund sin­na sõi­duks, tund ko­ha­peal ja tund ta­ga­si sõi­duks, nüüd läks sel­le­le vaid tund ae­ga.“

Kell 12 al­gab val­la­ma­jas lõu­na ning Rii­vo Noor lä­heb koos teis­te amet­ni­ke­ga lõu­na­ta­ma Keh­ra Fi­zu­li res­to­ra­ni.

Val­la­va­lit­su­se is­tung

Kell 13 al­gab val­la­va­lit­su­se is­tung. Ena­mas­ti toi­mu­vad need tei­si­päe­va hom­mi­ku­ti, see­kord lük­kus ko­mis­jo­ni­de nä­da­la ja mi­nist­ri in­fo­tun­ni tõt­tu pä­rast­lõu­naks. Päe­va­kord on lü­hi­ke – paar tee­mat sot­siaal-, paar ma­jan­dus­vald­kon­nast. Sot­siaal­vald­kon­na tee­mad kan­nab et­te sot­siaal­tee­nis­tu­se juht Svet­la­na Lass, kin­ni­ta­tak­se üks kor­ral­dus trans­por­di­tee­nu­se osu­ta­mi­se, tei­ne las­teaia osa­lus­ta­su suu­ru­se koh­ta. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­tak­se ühe­le era­ma­ja­le an­da ka­su­tus­lu­ba ja tei­se­le ehi­tus­lu­ba ning al­ga­ta­da pe­re­me­he­tu ehi­ti­se hõi­va­mi­se me­net­lus.

Val­la­va­lit­su­se amet­lik is­tung kes­tab um­bes 15 mi­nu­tit, kuid val­la­va­lit­su­se liik­med pea­vad val­la­va­ne­ma ka­bi­ne­tis nõu veel pool­teist tun­di. Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem kü­sib kol­lee­gi­de ar­va­must, kas ra­nit­sa­toe­tu­se taot­lu­se­le ei­ta­va vas­tu­se and­mi­seks on va­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­dust või pii­sab amet­ni­ku kir­jast. Kõ­nel­dak­se veel Keh­ra güm­naa­siu­mi­le lif­ti ehi­ta­mi­seks toe­tu­se taot­le­mi­sest ja ot­sus­ta­tak­se esi­ta­da omao­sa­lu­se ta­su­mi­se ga­ran­tee­ri­mi­se koh­ta vo­li­ko­gu­le eel­nõu. Li­saks ja­gab val­la­va­nem re­gio­naal­mi­nist­ri in­fo­tun­nil kuul­dut ning pan­nak­se pai­ka val­la järg­mi­se aasta eel­ar­ve koos­ta­mi­se aja­ka­va.

Rii­vo Noor mär­gib, et ei mä­le­ta va­ra­se­mast nii lü­hi­kest is­tun­git, kus val­la­va­lit­su­se päe­va­kor­ra­punk­tid said am­men­da­tud vä­hem kui vee­rand tun­ni­ga. Ta sel­gi­tab, et val­la­va­lit­su­se is­tun­gi päe­va­kor­ra pa­neb kok­ku val­la­sek­re­tär Hel­di Laks iga osa­kon­na ju­hilt saa­dud eel­nõu­de põh­jal. Eel­nõu­sid tut­vus­ta­vad osa­kon­da­de ju­hid, vä­ga spet­sii­fi­li­si eel­nõu­sid kut­su­tak­se et­te kand­ma vald­kon­na­ga te­ge­lev amet­nik.

„Val­la­va­lit­su­ses aru­ta­me koos eel­nõud ja et­te­pa­ne­kud lä­bi, ot­su­seid tee­me kon­sen­sus­li­kult,“ sõ­nab val­la­va­nem.

Pä­rast is­tun­git püüab Rii­vo Noor he­lis­ta­da Ala­ve­re koo­li di­rek­to­ri­le Ren­na Rei­si­le. Ta soo­vib uu­ri­da, kas võiks min­na vii­ma val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja õpe­ta­ja­le, ke­da val­la õpe­ta­ja­te tä­nu­peol ei ol­nud. Val­la­va­nem soo­vib kõi­gi­le tä­nu­kir­jad isik­li­kult üle an­da, vaid Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­ja­te­le, kes tä­nu­peol ei osa­le­nud, viis tä­nu­kir­jad abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem. Kui Ala­ve­re koo­li­juht val­la­va­ne­ma­le ta­ga­si he­lis­tab, le­pi­tak­se kok­ku, et val­la­va­nem lä­heb tä­nu­kir­ja üle and­ma järg­mi­sel päe­val.

Paar järg­mist tun­di vee­dab Rii­vo Noor pea­mi­selt töö­laua ta­ga – esi­tab Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le mak­su­taot­lu­se Aeg­vii­du las­teaia­hoo­ne re­no­vee­ri­mis­töö­de vii­mas­te ku­lu­tus­te koh­ta, all­kir­jas­tab ar­veid, peab Priit Va­ba­mäe­ga nõu koos­töö üle Keh­ras­se päi­ke­se­par­ki ra­ja­va et­te­võt­te­ga.

En­ne Aeg­vii­du ja Ani­ja val­da­de ühi­ne­mist oli Rii­vo Noor ne­li aas­tat Aeg­vii­du val­la­va­nem, Ani­ja val­la­va­nem on ol­nud kauem, üle viie aas­ta. Ta võrd­leb, et mas­taa­bid on eri­ne­vad. Aeg­vii­dus jõu­dis val­la­ma­jas ja vo­li­ko­gus kõik tee­mad kõi­gi­ga lä­bi aru­ta­da. Ani­ja val­las on eri­ne­vaid hu­vig­rup­pe, neil on soo­ve ja ar­va­mu­si roh­kem ning sel­le võr­ra ras­kem ka nen­de va­hel ta­sa­kaa­lu lei­da.

Tei­ne ko­mis­jo­ni­koo­so­lek

Kell 17.30 al­gab val­la­ma­ja saa­lis vo­li­ko­gu ma­jan­dus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­s­olek. Ka seal tut­vus­tab val­la­va­nem eel­nõu­sid val­la aren­gu­ka­va ja li­saee­lar­ve koh­ta, rää­gib plaa­ni­dest võt­ta Keh­ra jäät­me­jaam val­la ope­ree­ri­da ning ha­ka­ta Keh­ra va­na­de la­gu­ne­va­te ga­raažide ase­mel val­la­va­lit­su­se lao­na ka­su­ta­ma val­laet­te­võt­te Vel­ko AV teh­no­par­ki.

Ko­mis­jo­ni koo­so­lek lõ­peb küm­me­kond mi­nu­tit en­ne kel­la seit­set õh­tul. Rii­vo Noor üt­leb, et see­kord läks kii­res­ti, mõ­ni­kord on kest­nud ka poo­le ühek­sani või üle sel­le.

Val­la­va­lit­su­se amet­lik töö­päev kes­tab tei­si­päe­vi­ti kel­la 18ni. Val­la­va­nem lä­heb pä­rast koo­so­le­kut siis­ki oma ka­bi­net­ti, et all­kir­jas­ta­da val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­sed ja saa­ta Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le ki­ri Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi kohta. Veel plaa­nib ta koos­ta­da ana­lüü­si Ani­ja mõi­sa tu­lu­dest-ku­lu­dest.

„Oli üs­na ta­va­li­ne töö­päev, ko­mis­jo­ni­de nä­da­la koh­ta pä­ris ra­hu­lik,“ hin­dab Rii­vo Noor.