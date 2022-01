Raasikul alustas tööd lastehoid Muinasjutumaa

Raasikul Tehase tee 33 asuvas AS Raasiku Elekter endise kontorihoone esimesel korrusel tegutseb detsembri keskpaigast lastehoid Muinasjutumaa 1,5-3aastastele lastele. Maja esimese korruse ühes tiivas on hoiurühma kasutuses kokku 125 ruutmeetrit – avatud esikuga suur mängutuba, magamistuba ning tualett- ja pesuruum. Õues on aiaga piiratud mänguala. Lastehoid on avatud viiel tööpäeval hommikul kella kaheksast õhtul kella kuueni. Kohti on 12 lapsele, korraga saab neid seal olla kuni kümme.

Erahoiu omanikud on Maarja Sikut ja Stella Heiberg, kes asutasid OÜ Raasiku Lastehoid. Hoone, milles hoid avati, kuulub möödunud aastast Maarja Sikuti perefirmale.

„Olime käinud seda maja vaatamas vallavalitsuse ja volikoguga, kui kaaluti, kas osta sotsiaalmajaks. Suvel, kui see oli ikka veel müügis, tulin uuesti oma perega vaatama ja mulle hakkas see väga meeldima. Raasikul on suur vajadus lasteaiakohtade järele ja maja näis selleks sobivat,“ rääkis Maarja Sikut.

Kui endine kontorihoone oli ostetud, tegi ta Raasiku lasteaia endisele direktorile Stella Heibergile ettepaneku luua ühine ettevõte lastehoiuteenuse pakkumiseks.

Ruumid, milles hoiurühm avati, remontisid Maarja Sikuti pereliikmed, peamiselt abikaasa ja vanem poeg ning õemees, kes maalis rühmaruumi seintele lasteraamatute ja multifilmide tegelasi. Ühe joonistuse mängunurka tegi ka Maarja Sikut.

Raasiku esimesse hoiurühma ei saanud lapsele kohta sugugi kõik soovijad. Teise rühma nimekirja pole veel koostama hakatud, kuid ettevalmistustööd käivad.

Loe pikemalt 12. jaanuari Sõnumitoojast.