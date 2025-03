Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud kont­ser­dil Aru­kü­la rah­va­ma­jas kut­sus Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li vaa­ta­ma rah­va­ma­ja fua­jee sein­ale sea­tud näi­tust, kus on fo­tod ini­mes­test, kes on päl­vi­nud val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li.

„Püüa­me oma au­ko­da­nik­ke mee­les pi­da­da mit­te ai­nult sel­lel päe­val, kui neid õn­nit­le­me,“ sõ­nas Too­mas Tee­vä­li ja üt­les, et näi­tu­se au­tor on Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Ga­ri­na Too­min­gas sel­gi­tas, et mõ­tet tuua val­la au­ko­da­ni­ke pil­did val­la­ma­ja ko­ri­do­ri sein­telt rah­va­ma­ja fua­jees­se kõi­gi­le vaa­ta­mi­seks mõl­gu­tas ju­ba mõn­da ae­ga.

„Ini­me­ne, kel­lel po­le val­la­maj­ja as­ja, ei lä­he sel­le pä­rast ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le, et vaa­da­ta au­ko­da­ni­ke pil­te. Ta ilm­selt ise­gi ei tea, et need on seal ole­mas. Rää­ki­sin val­la­va­ne­ma­le ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le, et võik­si­me rah­va­ma­ja­des te­ha au­ko­da­ni­ke fo­to­de näi­tu­se. Lei­ti, et idee on hea,“ rää­kis ta.

Üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel de­ko­ree­ris Ing­rid Tei­no Aru­kü­la rah­va­ma­ja fua­jees suu­re saa­li ja par­ke­ti­saa­li va­he­li­se sei­na rah­vus­vär­vi­des­se ning sel­le­le ri­pu­ta­ti 30 fo­tot – port­reed kõi­gist val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vi­nud ini­mes­test. Pil­ti­de au­tor on Ülo Udu­mäe. Val­la tä­na­vu­sest au­ko­da­ni­kust Ka­rin Reis­kast te­gi ree­del port­ree­fo­to Ka­rin Jaa­nus. Kui pilt saab raa­mi­tud, li­sa­tak­se näi­tu­se­le ka Ka­rin Reis­ka fo­to.

Esial­gu on iga pil­di all kir­jas, mis aas­tal sel­lel olev ini­me­ne val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li päl­vis. Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et li­sab juur­de ka in­fo, mis ame­tit ini­me­ne pi­das või mil­le eest va­li­ti au­ko­da­ni­kuks.

Raa­si­ku val­las on au­ko­da­nik­ke va­li­tud ala­tes 1998. aas­tast. Esi­me­sed au­ko­da­ni­kud olid Aru­kü­la kauaaeg­ne koo­liõ­pe­ta­ja ja pe­re­nais­te­selt­si asu­ta­ja Hel­vi Vi­lip­pus ning Har­ju-Jaa­ni ki­ri­ku or­ga­nist ja Raa­si­ku ko­gu­du­se eest­ve­da­ja Jo­han­nes Bet­lem. Aas­ta hil­jem päl­vis au­ko­da­ni­ku tiit­li Raa­si­ku esi­me­ne val­la­va­nem Toi­vo Veen­re. Roh­kem kui 25 aas­ta jook­sul on au­ko­da­ni­ku ni­me­tus omis­ta­tud tä­na­vu­se­ga kok­ku 31 ini­me­se­le, kel­le seas on pal­ju koo­liõ­pe­ta­jaid ja ha­ri­du­sa­su­tus­te juh­te, li­saks ka kul­tuu­ri­te­gi­jaid, ko­du­loouu­ri­jaid, et­te­võt­jaid.

Au­ko­da­ni­ku ni­me­tus omis­ta­tak­se Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ajal veeb­rua­ris. Kan­di­daa­te saa­vad esi­ta­da kõik, neist va­lib val­la­va­lit­sus ühe, kel­le kin­ni­tab au­ko­da­ni­kuks val­la­vo­li­ko­gu.

Au­ko­da­ni­ku­le an­tak­se Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tus, rin­na­märk ja val­la sümboo­li­ka­ga mee­ne ning sti­pen­dium, mil­le suu­rus on viie­kord­ne keh­tiv mii­ni­mum­palk.

„Usun, et see näi­tus ai­tab tuua val­la au­ko­da­ni­kud rah­va­le lä­he­ma­le. Kui rah­va­ma­jas oli teat­riõh­tu, vaa­ta­sid kü­las­ta­jad näi­tust hu­vi­ga,“ lausus kul­tuu­ri­juht.

Aru­kü­la rah­va­maj­ja jääb näi­tus 31. märt­si­ni. Ap­ril­li­kuus saab au­ko­da­ni­ke fo­to­sid vaa­da­ta Raa­si­ku rah­va­ma­jas, pä­rast se­da pan­nak­se need üles Pi­ka­ve­re koo­li­maj­ja.