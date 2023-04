Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) tut­vus­tab ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le ree­de, 21. ap­ril­li pä­rast­lõu­nal Kuu­sa­lu ale­vi­ku lä­he­dal asu­vas met­sas raie­töö­de ka­va uut pro­jek­ti aas­ta­teks 2023-2032.

Käe­so­le­val aas­tal on Kuu­sa­lu kül­je all asu­vas rii­gi­met­sas plaa­nis te­ha 10,90 hek­ta­ril har­ven­dus­raiet – kok­ku seits­mel met­sae­ral­di­sel, mil­le suu­rus on 0,3 hek­ta­rit, 0,5 hek­ta­rit, 0,7 hek­ta­rit, 1,2 hek­ta­rit, 1,7 hek­ta­rit, 3 hek­ta­rit ja 3,5 hek­ta­rit.

Aas­tal 2025 on pro­jek­ti ka­van­da­tud la­ge­raie ka­hel met­sae­ral­di­sel, kok­ku 3,4 hek­ta­ril. Aas­tal 2029 on plaa­nis häil­raie 2,8 hek­ta­ril.

Pro­jek­tis „Kuu­sa­lu ale­vi­ku ja ter­vi­se­ra­ja ümb­ru­se rii­gi­met­sa ka­va aas­ta­teks 2023-2032“ on kir­jas, et töö­de käi­gus väl­di­tak­se või­ma­lu­sel ole­ma­so­le­va­te ra­da­de kah­jus­ta­mist ning kah­jus­ta­da saa­nud teed, si­hid või ra­jad taas­ta­tak­se, kuid sel­leks ei ka­su­ta­ta jä­me­da frakt­sioo­ni­ga kil­lus­tik­ku. La­ge­raie kor­ral jäe­tak­se see­mne- ja säi­lik­puu­de­na kas­va­ma 30 prot­sen­ti puu­dest ning väl­di­tak­se suur­te ava­tud vaa­de­te tek­ki­mist. Ka on kir­jas, et ei pla­nee­ri­ta met­sa­ma­ter­ja­li la­dus­ta­da ole­ma­so­le­va­te ter­vi­se­ra­da­de äär­de.

Li­sa­tud on, et järg­ne­vaks küm­neks aas­taks ei ka­van­da­ta uuen­dus­raieid Kuu­sa­lu ale­vi­kust ku­ni 1 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses asu­va­tes met­sa­des, mis on ju­ba hõl­ma­tud met­sa­töö­de ka­va­ga.

Kok­ku on Kuu­sa­lu ale­vi­ku lä­he­du­ses 344,2 hek­ta­rit ma­jan­da­ta­vat rii­gi­met­sa, mis on val­da­valt män­ni­kud. Küm­ne aas­ta met­sa­töö­de ka­vas on mets­tööd plaa­ni­tud 2,8 prot­sen­dil raie­küp­se met­sa pin­da­last.

Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tä­na­vu­sed har­ven­dus­raied on suh­te­li­selt noo­res, 40-50aas­ta­ses män­ni­met­sas, kus puud kas­va­vad vä­ga ti­he­dalt: „Need met­sad tu­leb te­ha hõ­re­da­maks, et al­les jäe­tud män­nid saak­sid kas­vu­ruu­mi. Vi­suaal­selt ei to­hiks need eral­di­sed har­ven­dus­raie jä­rel sil­ma rii­va­ta, kas­va­ma jääb ku­ni 70 prot­sen­ti puu­dest. La­ge­raie kor­ral is­tu­ta­me järg­ne­va ka­he aas­ta jook­sul ase­me­le uued män­nid, na­gu on ju­ba is­tu­ta­tud va­ra­se­ma­te la­ge­raie­te kor­ral.“

Ta mär­kis, et har­ven­dus­raiet te­hak­se väik­se­ma mets­teh­ni­ka­ga, mit­te suur­te har­ves­te­ri­te­ga: „Oo­ta­me 21. ap­ril­lil met­sa kõi­ki, kes soo­vi­vad met­sa­töö­de plaa­nist täp­se­malt tea­da ja kaa­sa rää­ki­da. Mi­na olen val­mis raie­ko­had lä­bi käi­ma ja sel­gi­tu­si ja­ga­ma. Täp­se koh­tu­mis­pai­ga leiab Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel aval­da­tud tea­test.“