Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium kor­ral­das koos Ees­ti Mä­lu Ins­ti­tuu­di ning Ees­ti Juu­di Muu­seu­mi­ga koo­liõ­pi­las­te­le kon­kur­si ho­lo­kaus­ti­tee­ma­li­ste õp­pe­ma­ter­ja­li­de koos­ta­mi­seks. Noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas, 8. ja 9. klas­si­de ar­ves­tu­ses, või­tsid esi­ko­ha Keh­ra güm­naa­siu­mi 9. klas­si õpi­la­sed Kä­di­ly Han­nus, Adee­le-Alexandra Veed­la ja Ma­ri­kel Ilm, kes ko­gu­sid in­fot, koos­ta­sid ma­ter­ja­li ja mon­tee­ri­sid. Vi­deo val­mi­mi­sel olid abis koo­li­ven­nad Mar­ti Par­ve ja Gen­no Pee­gel. Noo­ri ju­hen­das õpe­ta­ja Kai­rit Jo­han­son.

Vi­deos „Kas ho­lo­kaus­ti mä­les­tus koor­mab või ra­vib?“ tut­vus­ta­tak­se juu­ti­de käe­käi­ku Ees­tis ala­tes sel­lest, kui nen­de esi­me­sed rah­vus­kaas­la­sed siia tu­lid, ku­ni juu­ti­de mas­si­lis­e hä­vi­ta­mi­se­ni Sak­sa oku­pat­sioo­ni ajal. 1926. aas­tal an­dis Ees­ti Va­ba­rii­gi va­lit­sus juu­ti­de­le maail­mas esi­me­se­na kul­tuu­riau­to­noo­mia, kuid 19. sep­temb­ril 1944. aas­tal toi­mus Kloo­gal üks Sak­sa oku­pat­sioo­ni aeg­se Ees­ti suu­re­maid mas­si­mõr­vu – hu­ka­ti kõik sel ajal koon­dus­laag­ris ol­nud li­gi 2000 juu­ti.

Vi­deo on fil­mi­tud Keh­ra muu­seu­mis, raud­tee­jaa­mas, Tal­lin­na Pa­ta­rei vang­las, Ra­hu­mäe kal­mis­tul. Ho­lo­kaus­tist Ees­tis tee­vad üle­vaa­te Gen­no Pee­gel ja Kä­di­ly Han­nus, kes tut­vus­tab ka 1941. aas­ta juu­ni­küü­di­ta­mi­se­ga Si­be­ris­se saa­de­tud Ees­tis sün­di­nud juu­di Re­ny Klas-Glas­si mä­les­tus­te­raa­ma­tut „Üks lu­gu mi­nu elust“.

Keh­ra noor­te õp­pe­film lä­heb e-koo­li­kot­ti

Kä­di­ly Han­nus rää­kis, et, kuu­lis ho­lo­kaus­ti­tee­ma­li­sest kon­kur­sist sü­gi­sel aja­loo­tun­nis ning ot­sus­tas osa­le­da, sest hu­vi­tub aja­loost ning ka tee­ma tun­dus uus ja põ­nev. Kui esialg­ne kol­mest tüd­ru­kust koos­nev tiim oli koos, võe­ti det­semb­ri al­gu­ses osa õp­pe­ma­ter­ja­li­de koos­ta­mi­se kon­kur­si kor­ral­da­ja­te or­ga­ni­see­ri­tud vir­tuaal­sest in­fo­päe­vast. Jaa­nua­ris käi­sid neiud koos ju­hen­da­ja­ga Tal­lin­nas ho­lo­kaus­ti mä­les­tus­päe­va­le pü­hen­da­tud kol­me­päe­va­ses tal­ve­koo­lis. Sel­le esi­me­sel päe­val Sak­sa­maa Liit­va­ba­rii­gi re­si­dent­sis esit­le­ti raa­ma­tut „Üks lu­gu mi­nu elust“ ning tut­vus­ta­ti juu­di kul­tuu­ri. Tei­sel päe­val olid Ees­ti Mä­lu Ins­ti­tuu­dis töö­toad ja käi­di juu­di muu­seu­mis, kol­man­dal päe­val olid eks­kur­sioo­nid juu­di sü­na­goo­gis ning Kloo­ga van­gi­laag­ris huk­ku­nu­te me­mo­riaa­li juu­res.

„Sai­me tal­ve­koo­list vä­ga pal­ju in­fot, pa­ni­me sel­le kir­ja ning pä­rast hak­ka­si­me eda­si uu­ri­ma,“ sõ­nas Kä­di­ly Han­nus.

Kui üks esialg­ne tii­mi­kaas­la­ne gru­pist lah­kus, kut­su­ti ap­pi koo­li mee­dia­rin­gi liik­med Gen­no Pee­gel ja Mar­ti Par­ve ning ot­sus­ta­ti õp­pe­ma­ter­jal ho­lo­kaus­tist te­ha vi­deo­na.

In­fot, mi­da õp­pe­fil­mis ja­ga­da, ko­gu­ti pea­mi­selt in­ter­ne­tist, aja­leh­te­dest, raa­ma­tu­test. Ju­hen­da­ja soo­vi­tu­sel pöör­du­ti vi­deo te­ge­mi­seks va­ja­li­ku ma­ter­ja­li saa­mi­seks ka Keh­ra muu­seu­mi ju­hi An­ne Oruaa­sa poo­le. Ku­na Keh­ra po­le ho­lo­kaus­ti­ga ol­nud ot­se­selt seo­tud ja muu­seu­mis sel­le koh­ta ma­ter­ja­li vä­he, ot­sus­ta­sid õpi­la­sed tut­vus­ta­da sel­le kau­du ka küü­di­ta­mist ja ko­ha­lik­ku aja­lu­gu.

„Ka neid ini­me­si, kes võik­sid ho­lo­kaus­ti mä­le­ta­da, enam vä­ga ei ole. Meil oli suur abi Si­be­ris­se küü­di­ta­tud ja sealt naas­nud juu­di Re­ny Klas-Glas­si mä­les­tus­te­raa­ma­tust,“ lau­sus Kä­di­ly Han­nus.

13. märt­siks val­mi­nud Keh­ra koo­li­noor­te li­gi 8 mi­nu­ti pik­ku­ses õp­pe­vi­deos ei öel­da, kas nen­de ar­va­tes ho­lo­kaus­ti mä­les­tus koor­mab või ra­vib.

„Aru­ta­si­me se­da oma­va­hel pi­kalt ja jõud­si­me jä­rel­du­se­le, et ik­ka­gi ra­vib. See, mis juu­ti­de­ga juh­tus, on õp­pe­tund kõi­gi­le. Kui­gi ho­lo­kaust on siia­ni häi­riv tee­ma, tu­leb sel­lest rää­ki­da. Nii saa­me ol­la kind­lad, et sel­list as­ja ei juh­tu enam mit­te ku­na­gi,“ arvas Kä­di­ly Han­nus.

Kon­kur­si­töö kaits­mi­sel Keh­ra noo­red 17. märt­sil toi­mu­nud lõ­pu­se­mi­na­ril ei käi­nud, se­da enam olid rõõm­salt ül­la­tu­nud, kui kuul­sid, et nen­de õp­pe­vi­deo päl­vis esi­ko­ha. Möö­du­nud nä­da­lal said nad ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mist tä­nu­kir­jad ja mee­ned.

„Kon­kur­si­töö te­ge­mi­se­ga sai­me vä­ga pal­ju uu­si tead­mi­si, mi­da koo­liõ­pi­kus ei ole. Õp­pe­fil­mi te­ge­mi­ne on põ­nev viis õp­pi­da ka nei­l, ke­da mui­du aja­lu­gu vä­ga pal­ju ei hu­vi­ta,“ mär­kis Kä­di­ly Han­nus.

Keh­ra õpi­las­te teh­tud õp­pe­fil­mi saab vaa­da­ta koo­li mee­dia­rin­gi Ke­ku You­tu­be´i ka­na­lil. Vi­deo li­sa­tak­se õp­pe­ma­ter­ja­li­de por­taa­li e-koo­li­kott, mille jaoks muu­de­ti õp­pe­fil­mi peal­ki­ri täp­se­maks. Seal hak­kab ole­ma: „Juu­ti­de ta­ga­kiu­sa­mi­sest oku­pat­sioo­ni­de ajal. Kas kur­ju­se mä­les­tus koor­mab või ra­vib?“