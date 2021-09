Pos­ti­tõl­la ela­mua­la­le on ka­van­da­tud üle 200 kor­te­ri.

Li­gi kolm aas­tat ta­ga­si, ok­toob­ris 2018 keh­tes­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus Est­ra kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le vo­li­ko­gu oli al­ga­ta­nud mais 2016. Pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­ti Raa­si­ku­le Te­ha­se tee ja jõe va­he­li­se­le 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le suur ela­mua­la – kor­ter-, ri­da- ja paa­ris­ma­ja­de­ga Pos­ti­tõl­la ela­mu-k­var­tal, mil­les kok­ku 211 ela­muü­hi­kut. Too­na­ne aren­da­ja ka­van­das ela­mua­la val­mis ehi­ta­da kol­mes eta­pis, kuid plaa­ni­d ei rea­li­see­ru­nud.

Tä­na­vu ke­va­del va­he­tas Est­ra kin­nis­tu oma­nik­ku ning sel­le ost­nud OÜ Baus­to­ne ka­vat­seb kolm aas­tat ta­ga­si val­mi­nud pla­nee­rin­gu el­lu viia. Et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Raoul Ju­han­son üt­les, et sinna ehi­ta­tak­se 7 kor­ter­ma­ja, mõ­ned paa­ris­ma­jad ja pal­ju ri­da­ma­ju. Osa ri­da­ma­ju tu­le­vad ka­he-, osa ühe­kor­ru­se­li­sed, ku­na tä­na­päe­val on nõud­lus ka ühe­kord­se­te bok­si­de järele. Jõe äär­de jääb üld­ka­su­ta­tav ala, ku­hu on plaa­nis ra­ja­da nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le mõel­dud at­rakt­sioo­ni­de­ga va­ba aja veet­mis­koht.

„Me ei ta­ha te­ha üks­nes ela­muid, vaid to­re­dat ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti, et sin­na olek­sid nõus ela­ma tu­le­ma ka ini­me­sed väl­jast­poolt Raa­si­ku val­da,“ sõ­nas Raoul Ju­han­son.

Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp mär­kis, et nii ma­hu­kat aren­dust ei ole val­las va­rem ol­nud.

