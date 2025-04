Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab kol­ma­päe­va, 7. mai õh­tul Raa­si­ku rah­va­ma­jas ale­vi­ku kes­ka­la de­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si ava­lik tut­vus­tu­se.

Pla­nee­ringuga soovitakse mää­ra­ta ale­vi­ku kes­ku­se ter­vik­lik ruu­mi­la­hen­dus ehk ku­hu, mi­da ja mis tin­gi­mus­tel võib ehi­ta­da. Pla­nee­rin­gua­la hõl­mab li­gi 26 hek­ta­rit – Raa­si­ku koo­li ja las­teaia ümb­ru­se Või­du ja Meie­rei tä­na­va va­hel ku­ni Jä­ga­la maan­tee­ni, koo­list tei­sel pool Tal­lin­na maan­teed val­la­le kuu­lu­va maa, seal­hul­gas rah­va­ma­ja ning ter­vi­se­kes­ku­se ja Coo­pi kaup­lu­se kin­nis­tu ning nen­de ta­ga asu­va Nii­du tä­na­va piir­kon­na ehk tüh­ja ala ri­dae­la­mu­te ja era­ma­ja­de va­hel, Te­ha­se tee 2a ehk kolm­nur­ga Te­ha­se ja Kos­ti­ve­re tee va­hel ning Mist­ra-Au­te­xi kõr­val kor­ter­ma­ja­de vas­tas Pa­ju tä­nav 2c asu­va maa­tü­ki.

Tä­na­vu jaa­nua­ris va­li­ti rii­gi­han­ke­ga pla­nee­rin­gut koos­ta­ma Co­nAr­te OÜ. Val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Ind­rek Mi­ku sõ­nul soo­vi­tak­se nüüd de­tailp­la­nee­rin­gu es­kii­si ela­ni­ke­le tut­vus­ta­da, et kut­su­da neid kaa­sa rää­ki­ma.

Ta sel­gi­tas, et es­kii­sis nä­hak­se Mist­ra-Au­te­xi kõr­val asu­vat Pa­ju tä­nav 2c ning Te­ha­se tee 2a kin­nis­tut eel­kõi­ge kor­ter­ma­ja­de piir­kon­na­na. Te­ha­se tee 2a kin­nis­tu­le ning kor­ter­ma­ja­de ja Mist­ra va­he­le ka­van­da­tak­se koht ka mõ­ne­le ühis­kond­li­ku­le hoo­ne­le: „Pi­kalt on Raa­si­kul ot­si­tud, ku­hu te­ha jalg­pal­li­hall. Pa­ju tä­na­val võiks sel­le­le ol­la lo­gis­ti­li­selt hea koht, staa­dio­ni juur­de ei pruu­gi see ma­hult so­bi­da.“

Staa­dio­ni Jä­ga­la maan­tee pool­ses­se ot­sa Või­du tä­nav 6a kin­nis­tu­le pa­ku­tak­se es­kii­sis väl­ja asu­koht kau­ban­du­set­te­võt­te­le ja tank­la­le. Nii­du tä­na­va piir­kon­da nä­hak­se et­te era­muid ja ri­da­ma­ju.

Koo­li ja las­te­aia juur­de ka­van­da­tak­se ehi­tu­sa­la, et tu­le­vi­kus oleks või­ma­lik need lii­ta või te­ha juur­dee­hi­tus. Laie­ne­mis­või­ma­lus nä­hak­se pla­nee­rin­gus et­te ka rah­va­ma­ja­le.

Meie­rei tä­na­va ja staa­dio­ni va­hel asu­va­le ro­hea­la­le pa­ku­tak­se täien­da­vaid koh­ti spor­ti­mis­või­ma­lus­te­le ning suu­rem park­la, ku­na prae­gu­ne park­la koo­li juu­res on lii­ga väi­ke.

Raa­si­ku pea­tä­na­val koo­li juu­res asu­va viie­ha­ru­li­se rist­mi­ku ase­mel ka­van­da­tak­se tur­va­li­se­ma la­hen­du­se­na te­ha sel­le lä­he­da­le ring­rist­mik: „Aga ku­na seal on rii­gi­teed, oo­ta­me meie idee­de­le trans­por­dia­me­ti ta­ga­si­­si­det.“