Ala­tes möö­du­nud nä­da­la al­gu­sest, 14. ap­ril­list ku­ni 14. mai­ni on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul Har­ju maa­kon­na maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) aruan­de eel­nõud. Need on lei­ta­vad vee­bi­le­hel rii­gip­la­nee­ring.ee. Ava­li­kus­ta­mi­se ajal saab esi­ta­da tee­map­la­nee­rin­gu eel­nõu­de koh­ta ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi­le.

„Nei­le kõi­gi­le vas­ta­tak­se ning aru­ta­tak­se tu­le­vas­tel ava­li­kel aru­te­lu­del,“ lu­bas Har­ju maa­kon­na tee­map­la­nee­rin­gu pro­jek­ti­juht, ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi maa- ja ruu­mi­po­lii­ti­ka osa­kon­na nõu­nik Ag­nes Liht­sa ree­del, 17. ap­ril­lil Har­ju­maa maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu ja KSH eel­nõu­sid tut­vus­ta­val vee­bi­koo­s­ole­kul, mis on järelvaadatav.

Ava­li­kud aru­te­lud toi­mu­vad juu­ni­kuus, neid on kok­ku seit­se. 16. juu­nil tu­leb maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu eel­nõu­de aru­te­lu Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Pea­mi­ne ees­märk – ta­ga­da kva­li­teet­se lub­ja­ki­vi va­rus­tus­kind­lus

Ko­gu Har­ju­maad hõl­ma­va maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu koos­ta­mist tut­vus­ta­ti es­ma­kord­selt sü­gi­sel Har­ju maa­kon­na eri pai­gus, seal­hul­gas ka Keh­ras ja Kuu­sa­lus toi­mu­nud kaa­sa­mis­koo­so­le­ku­tel. Tee­map­la­nee­rin­gu ees­märk on koos­töös ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de ja oma­va­lit­sus­te­ga kok­ku lep­pi­da alad, ku­hu tu­le­vi­kus suu­na­ta maa­va­ra­de kae­van­da­mis­te­ge­vus, et ta­ga­da eel­kõi­ge lub­ja­ki­vi ja lii­va va­rus­tus­kind­lus vä­he­malt aas­ta­ni 2050. Tee­map­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se mää­ra­ta ka kae­van­da­mi­sa­la­de ka­su­tu­se­le võt­mi­se aja­li­ne prio­ri­teet­sus ning sea­da tin­gi­mu­sed kae­van­da­mi­se­ga seo­tud te­ge­vus­te ne­ga­tiiv­se­te mõ­ju­de lee­ven­da­mi­seks ja kar­jää­ri­de kor­ras­ta­mi­seks.

„Tee­map­la­nee­ring ei sea kin­ni­so­man­di­le kit­sen­du­si ega an­na lu­be maa­va­ra uu­ri­mi­seks ja kae­van­da­mi­seks. Kõik täien­da­vad uu­rin­gud ja loa­taot­lu­se me­net­lu­sed viiak­se lä­bi järg­mis­tes etap­pi­des,“ kin­ni­tas pro­jek­ti­juht.

Klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi ehi­tus­maa­va­ra­de vald­kon­na juht Har­ry Kuiv­kaev li­sas, rii­gi hu­vi on pla­nee­rin­gu­ga ta­ga­da, et ehi­tus­maa­va­rad olek­sid ko­ha­li­kult kät­te­saa­da­vad, nen­de va­rus­tus­kind­lus ta­ga­tud, maa­va­rad jät­ku­suut­li­kult kae­van­da­tud ja ka­su­ta­tud. Ta mär­kis, et tee­map­la­nee­rin­gu pea­mi­ne rõhk on la­hen­da­da kõr­ge­ma kva­li­tee­di­ga lub­ja­ki­vi va­rus­tus­kind­lu­se ta­ga­mi­ne. Prae­gu on sel­le va­rud Har­ju­maal ta­ga­tud 8 aas­taks. Ma­da­la­ma kva­li­tee­di­ga lub­ja­ki­vi­ga on olu­kord te­ma hin­nan­gul hea – va­rud on ta­ga­tud 82 aas­taks ning ehi­tus­lii­va va­rud ra­hul­da­vad – va­rud on ta­ga­tud 31 aas­taks.

Kuu­sa­lu val­da lub­ja­ki­vi­kar­jää­re ei pla­nee­ri­ta

Tee­map­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se mees­kon­da kuu­luv mäen­du­se eks­pert Er­ki Va­gu­ri sel­gi­tas, et kõr­ge­mar­gi­li­se lub­ja­ki­vi va­rus­tus­kind­lu­se ta­ga­mi­seks aas­ta­ni 2050 ja või­ma­lu­sel pi­ke­malt soo­vi­tak­se pla­nee­rin­gu­ga lei­da Lää­ne-Har­ju­maal lub­ja­ki­vi­le mi­ni­maal­selt 50 hek­ta­rit ja Ida-Har­ju­maal vä­he­malt 100 hek­ta­rit rii­gi hu­vi­ga ala­sid. Pla­nee­rin­gu­ga mää­ra­tak­se suu­rem pin­da­la ala­sid, kui va­rus­tus­kind­lu­se ta­ga­mi­seks va­ja, sest tõe­näo­li­selt ei saa pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tust kõi­ke ka­su­tu­se­le võt­ta. Ma­da­la­ma kva­li­tee­di­ga lub­ja­ki­vi es­ma­sed rii­gi hu­vi­ga alad jää­vad tee­map­la­nee­rin­gust väl­ja.

Tu­le­vas­te või­ma­li­ke maard­la­te asu­ko­ha va­li­mi­sel läh­tu­ti vä­lis­ta­misp­rint­sii­bist – ko­gu­ti and­meid pii­ran­gu­test, mis kae­van­da­mi­se vä­lis­ta­vad, se­da min­gi­tel tin­gi­mus­tel lu­ba­vad ja kus pii­ran­gud puu­du­vad. Pii­ran­gu­te tõt­tu on maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gu prae­gu­selt kaar­dilt jää­nud tu­le­vas­te lub­ja­ki­vi­maard­la­te või­ma­li­ku asu­ko­ha­na väl­ja ka kaks koh­ta Kuu­salu val­las.

Üle 317 hek­ta­ri suu­ru­ne ala Ka­ha­la kü­las jäe­ti rii­gi hu­vist väl­ja, sest seal­ne te­ge­vus mõ­ju­taks Na­tu­ra 2000 võr­gus­tik­ku kuu­lu­va La­he­maa loo­dus- ja lin­nua­la ter­vik­lik­kust ja kait­se ees­mär­ki. Sa­mu­ti asu­vad ala sees ja mõ­jua­las mi­tu­küm­mend ela­mut ning ida­pool­ses osas on keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ala, ku­hu on plaa­nis ehi­ta­da ela­mu, lää­ne­pool­ses osas on ar­heo­loo­gia­mä­les­ti­si.

Kõr­ge kva­li­tee­di­ga lub­ja­ki­vi asu­ko­ha­na ei ar­ves­ta­ta rii­gi hu­vi­ga ala­na enam 173 hek­ta­ri suu­rust ala Kol­gas, ku­na seal on mi­tu elu­ma­ja, um­bes 150 meet­ri kau­gu­sel ti­hea­sus­tu­se­ga ale­vik ja lä­he­dal ka keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­te­ga ala, ku­hu ka­van­da­tak­se ri­da­ela­muid.

Lii­va­maard­lad Kuu­sa­lu-Sood­la ja Vi­ki­pa­lu piir­kon­nas

Har­ju­maa lii­va­va­rud on pea­mi­selt ka­hes suu­re­mas asu­ko­has – Tal­linn-Sa­ku ja Kuu­sa­lu-Sood­la piir­kon­nas.

Ida-Har­ju­maal on tee­ma­pla­nee­rin­gu kaar­dil kaks rii­gi hu­vi­ga ala. Üks on 651 hek­ta­ri suu­ru­sel maal Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las asuv Sood­la piir­kond, kus ka prae­gu kae­van­da­tak­se. Tei­ne ala on 479 hek­ta­ri suu­ru­ne ja asub Ani­ja val­las Vi­ki­pa­lu piir­kon­nas. Se­da ala on võr­rel­des sü­gi­sel ka­van­da­tu­ga vä­hen­da­tud.