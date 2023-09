Raasiku volikogu ei algata tuulepargi eriplaneeringut

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 15. au­gus­til vas­tu ot­su­se mit­te al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­rin­gut (KO­VEP) ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) koos­ta­mist val­la ter­ri­too­riu­mi­le tuu­le­par­gi ra­ja­mi­seks.

Esi­me­ne „EI“ veeb­rua­ris

Eel­mi­sel sü­gi­sel esi­tas Vindr Bal­tic OÜ Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja sel­le­ga seo­tud kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, et ra­ja­da Raa­si­ku val­da tuu­le­park. Taot­lu­ses oli ka ka­van­da­ta­va tuu­le­par­gi asu­koht, see on Raa­si­ku val­la lõu­na­pool­ne ala, hõl­mab pea­mi­selt Här­ma ja Mal­la­ve­re kü­la­sid.

Veeb­rua­riks, kui erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­ne oli Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu päe­va­kor­ras, oli tuu­le­par­gi ra­ja­mi­sest hu­vi­ta­tud kolm et­te­võ­tet. Val­la­va­lit­sus toe­tas ko­gu val­la ter­ri­too­riu­mi hõl­ma­va erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mist ning te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku võt­ta vas­tu sel­le­ko­ha­ne pro­to­kol­li­li­ne ot­sus. Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti sel­gi­tas too­na, erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­ne ei tä­hen­da, et Raa­si­ku val­da kind­las­ti mõ­ni tuu­le­park te­hak­se või et se­da lu­ba­tak­se te­ha piir­kon­da, ku­hu erip­la­nee­rin­gu taot­le­ja on soo­vi­nud. Erip­la­nee­ring an­nab vas­tu­se, kas üld­se ja ku­hu on või­ma­lik tuu­le­par­ke te­ha.

Vo­li­ko­gu ena­mus oli erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se­le vas­tu. Põh­jen­da­ti, et tuu­le­park ei lä­he kok­ku val­la mis­sioo­ni ja vi­sioo­ni­ga ta­ga­da ning suu­ren­da­da ela­ni­ke heao­lu ja aren­da­da Raa­si­ku val­last kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kon­na­ga oma­va­lit­sus. Val­la­va­lit­su­se­le teh­ti üle­san­deks koos­ta­da vo­li­ko­gu­le ot­su­se eel­nõu tuu­le­par­gi eri­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest keel­du­mi­se koh­ta.

