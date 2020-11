„Raa­si­ku vald on üli­malt tä­nu­lik. Si­nu jaoks on see üks töö, meie jaoks ülio­lu­li­ne maa­märk,“ üt­les Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp möö­du­nud ree­del, 13. no­vemb­ril OÜ CEC töö­de­ju­ha­ta­ja Alek­san­der Sk­ry­pa­ki­le, kel­lelt koos val­la­va­lit­su­se liik­me ja Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si ju­hi Ants Ki­vi­mäe­ga võe­ti vas­tu Raa­si­ku vee­tor­ni juu­res teh­tud ehi­tus­tööd.

Raa­si­ku raud­tee äär­de 150 aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud vee­torn sai sel sü­gi­sel uue plekk-ka­tu­se ning Ta­pa et­te­võt­te CEC ehi­tus­me­hed re­no­vee­ri­sid ka ka­tu­sel asu­vad ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid. Tööd al­ga­sid au­gus­tis ning pi­did esialg­se ka­va ko­ha­selt lõp­pe­ma 30. sep­temb­riks. Kui alus­ta­ti, oli Ants Ki­vi­mäe op­ti­mist­lik ja ar­vas, et nii kaua ei lä­he, ole­tas, et ehi­ta­jad tu­le­vad toi­me paa­ri nä­da­la­ga.

„Aga see, mis siin oli, oli hul­lu­ma­ja,“ sõ­nas töödejuhataja Alek­san­der Sk­ry­pak.

Ants Ki­vi­mäe li­sas, et esial­gu tun­dus nii tal­le kui töö­de­ju­hi­le, et te­gu on liht­sa üle­san­de­ga, kuid lõ­puks läks paa­ri nä­da­la ase­mel kolm kuud: „Ta­gant­jä­re­le tar­kus on, et oleks tul­nud kõi­ge­pealt tel­li­da eks­per­tiis, siis oleks näi­nud, mis on ka­tu­sep­le­ki all. Te­ge­li­kult, kui ple­ki ära võt­si­me, pol­nud vä­ga vi­ga, roo­vi­lauad paist­sid ilu­sad. Igaks ju­huks tõm­ba­si­me na­tu­ke roo­vi­tust lah­ti ja sel­le all olid täies­ti mä­da­ne­nud sa­ri­ka­pal­gid.“

Loe pikemalt 18. novembri Sõnumitoojast.