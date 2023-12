Tu­le­vast aas­tast ei ka­su­ta Ani­ja val­la­va­lit­sus laua­te­le­fo­ne. Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et laua­te­le­fo­ne pol­nud enam mõ­tet hoi­da, sest kõik amet­ni­kud on val­la­va­lit­su­selt saa­nud mo­biil­te­le­fo­nid. „Hoia­me sel­le­ga ka ku­lu­sid kok­ku – kui amet­nik läks ma­jast väl­ja, suu­nas ta laua­te­le­fo­ni mo­biil­te­le­fo­ni­le ning see on kal­lim, kui ko­he kõ­ned mo­biil­te­le­fo­nilt vas­tu võt­ta,“ sel­gi­tas Rii­vo Noor. Amet­ni­ke mo­biil­te­le­fo­ni­de numb­rid leiab val­la ko­du­le­helt, laua­te­le­fo­ni­de numb­reid seal enam ei ole.