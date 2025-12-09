Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas li­sa­da val­la­va­lit­su­se tee­nis­tu­ja­te koos­sei­su tee­le­pin­gu­te spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha. Koos uue ame­ti­ko­ha­ga on val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­te koos­sei­sus kok­ku 38,25 tee­nis­tus­koh­ta. Val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les, et tee­le­pin­gu­te spet­sia­lis­ti on ol­nud va­ja ju­ba pik­ka ae­ga: „Ana­lüü­si­si­me töö­mah­tu ja leid­si­me, et see on täis­koor­mu­se­ga töö. Pea­mi­ne üle­san­ne on la­hen­da­da ava­li­ke tee­de­ga seo­tud kü­si­mu­sed – kor­ral­da­da tee­de val­la oman­dis­se võt­mist ja ava­li­kku ka­su­tus­se mää­ra­mist. Sel­lel ame­ti­ko­hal tu­leb pal­ju suht­le­mist maao­ma­ni­ke­ga, kir­ja­va­he­tust ja le­pin­gu­te et­te­val­mis­ta­mist. Ko­gu tee­de in­fo val­la koh­ta peab kand­ma uu­de di­gi­taal­ses­se GIS-kaar­di­ra­ken­dus­se.“ Val­la­va­li­tsus kor­ral­dab tee­le­pin­gu­te spet­sia­lis­ti va­li­mi­seks kon­kur­si.