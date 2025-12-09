Kuusalu vallavalitsus otsustas lisada vallavalitsuse teenistujate koosseisu teelepingute spetsialisti ametikoha. Koos uue ametikohaga on vallavalitsuse töötajate koosseisus kokku 38,25 teenistuskohta. Vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et teelepingute spetsialisti on olnud vaja juba pikka aega: „Analüüsisime töömahtu ja leidsime, et see on täiskoormusega töö. Peamine ülesanne on lahendada avalike teedega seotud küsimused – korraldada teede valla omandisse võtmist ja avalikku kasutusse määramist. Sellel ametikohal tuleb palju suhtlemist maaomanikega, kirjavahetust ja lepingute ettevalmistamist. Kogu teede info valla kohta peab kandma uude digitaalsesse GIS-kaardirakendusse.“ Vallavalitsus korraldab teelepingute spetsialisti valimiseks konkursi.