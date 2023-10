Raasiku vallavanemaks valiti TOOMAS TEEVÄLI

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­lis tei­si­päe­val, 3. ok­toob­ril uueks val­la­va­ne­maks ain­sa­na üles sea­tud Too­mas Tee­vä­li. Te­ma poolt an­ti sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel 14 häält, is­tun­gil osa­le­sid vo­li­ko­gu 16 lii­get.

Val­la­va­ne­ma ko­ha­le üks kan­di­daat

En­ne val­la­va­ne­ma va­li­mist sel­gi­tas val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma, et vas­ta­valt Raa­si­ku val­la põ­hi­mää­ru­se­le esi­ta­tak­se val­la­va­ne­ma kan­di­daa­did kir­ja­li­kult, kan­di­daa­did saa­vad end tut­vus­ta­da ning vo­li­ko­gu igal liik­mel on või­ma­lik esi­ta­da nei­le üks kü­si­mus.

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du ni­mel sea­dis Avo Möls val­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks Too­mas Tee­vä­li. Roh­kem kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

Too­mas Tee­vä­li rää­kis, et on sün­di­nud Haap­sa­lus, pä­rast esi­mest eluaas­tat ko­lis Raa­si­ku­le, sest isa­le pa­ku­ti seal tööd. Prae­gu elab Viim­si val­las. Ta on lõ­pe­ta­nud Raa­si­ku koo­li, Tal­lin­na Ehi­tus-Me­haa­ni­ka­teh­ni­ku­mi ja Tar­tu Üli­koo­li ma­jan­dus­tea­dus­kon­na ning töö­ta­nud pea­mi­selt ho­tel­lin­du­ses.

„Olen ehi­ta­nud üles kaks ho­tel­li ja ol­nud pik­ka ae­ga eraet­te­võt­lu­ses,“ lau­sus ta.

Raa­si­ku val­la­va­ne­maks kan­di­dee­ri­mist põh­jen­das Too­mas Tee­vä­li sel­le­ga, et tõe­näo­li­selt jät­kub ta elu Raa­si­kul. Ku­na vii­ma­ti­ne töö­koht koon­da­ti, sest ho­tel­li­kett sai uued oma­ni­kud, ei plaa­ni ta se­ni­sel alal jät­ka­ta: „Ar­ves­ta­des Co­vi­di-ae­ga, mil oli kolm aas­tat vä­ga suurt pin­get ja vä­ga pal­ju ne­ga­tiiv­sust, ei ole mul prae­gu soo­vi ho­tel­lin­du­se­ga te­ge­le­da. Ku­na Raa­si­ku vald on mul­le ko­du­ne, tu­len ilm­selt siia ta­ga­si, või­bol­la esi­me­se as­ja­na kir­ju­tan­gi end Raa­si­ku­le sis­se. Mu ees­märk on aren­da­da val­da ja te­ha tee­nu­seid pa­re­maks.“

Too­mas Tee­vä­li li­sas, et püüab val­da juh­ti­da nii, et kõik te­ge­vu­sed olek­sid ana­lüü­si­tud. Ta mär­kis ka, et loo­dab hea­le koos­töö­le vo­li­ko­gu­ga.

Kü­si­mu­sed-vas­tu­sed

Ivar Vil­berg kü­sis, mil­li­se­na näeb Too­mas Tee­vä­li Raa­si­ku val­la aren­gut, kas peaks püüd­ma jä­re­le heal ma­jan­dus­li­kul jär­jel nii­ni­me­ta­tud kuld­se rin­gi val­da­de­le, kus on pal­ju ela­nik­ke ja tee­nu­sed häs­ti kät­te­saa­da­vad, või võiks jää­da kuld­sest rin­gist väl­ja­poo­le ja loo­ta sel­le­le, et val­la ma­jan­dus­lik olu­kord hak­kab laa­bu­ma.

„Ar­van, et kind­las­ti võik­si­me kuu­lu­da kuld­ses­se rin­gi. Me ei peaks ole­ma kõi­ge kuld­sem ja ilm­selt nii­pea ka ei ole, aga lõpp­tu­le­mu­se­na saab kõi­ki as­ju aren­da­da ik­ka­gi ra­ha eest,“ vas­tas Too­mas Tee­vä­li.

Ta li­sas, et es­ma­täh­tis on lõ­pu­le viia poo­le­lio­le­vad tööd, ning po­le va­het, kes on val­la­va­nem, ra­ha on val­lal ik­ka sa­ma pal­ju, kü­si­mus on sel­le mõist­li­kus ja­ga­mi­ses.

Tii­na Rüh­ka soo­vis tea­da, mil­li­ne on Too­mas Tee­vä­li ar­va­tes Raa­si­ku val­la po­tent­siaal – kas peaks jät­ka­ma ise­seis­va­na või lii­tu­ma mõ­ne naa­ber­val­la­ga.

„Mi­na ar­van, et val­lal on po­tent­siaa­li ol­la ka ise­seis­valt tu­gev,“ sõ­nas val­la­va­ne­ma kan­di­daat.

And­re Sepp kü­sis, ku­na val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di esi­tas üks va­li­mis­liit, kui­das näeb ta koos­tööd üle­jää­nud vo­li­ko­gu­ga.

Too­mas Tee­vä­li mär­kis, et sõ­na­des­se koa­lit­sioon ja opo­sit­sioon on ju­ba vas­tuo­lu sis­se kir­ju­ta­tud. Ta ar­vas, vo­li­ko­gu peaks leid­ma kõi­ges ühi­se kee­le, ning kin­ni­tas, et töö­tab hea mee­le­ga vo­li­ko­gu­ga koos: „Ma vä­ga loo­dan vo­li­ko­gu­le. Mi­da pa­re­mi­ni teeb vo­li­ko­gu tööd, se­da pa­rem on val­lae­lu.“

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel toe­tas Too­mas Tee­vä­li val­la­va­ne­maks va­li­mist is­tun­gil osa­le­nud 16st vo­li­ko­gu­liik­mest 14. Uus val­la­va­nem tä­nas usal­du­se eest ning sõ­nas, et see pa­neb tal­le pä­ris suu­re pin­ge, sa­mas näi­tab, et vo­li­ko­gu on üht­ne.

Too­mas Tee­vä­li asub val­la­va­ne­ma ame­tis­se 16. ok­toob­ril. Se­ni jät­kab val­la­va­ne­ma üles­an­ne­tes val­la­va­lit­su­se lii­ge Ants Ki­vi­mäe, kes on val­la­va­ne­ma ko­hu­seid täit­nud ala­tes 16. sep­temb­rist. Eel­mi­ne val­la­va­nem, pä­rast 2021. aas­ta va­li­mi­si ametisse va­li­tud Raul Siem tea­tas 12. sep­temb­ril vo­li­ko­gu is­tun­gil oma ta­ga­si­astu­mi­sest, te­ma vii­ma­ne töö­päev val­la­va­ne­ma­na oli 15. sep­temb­ril.

Raa­si­ku 17liik­me­li­se val­la­vo­li­ko­gu koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, kel­lel on 7 koh­ta, ja Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­ne Rah­vae­ra­kond (EK­RE), kel­lel on 2 koh­ta. 7 koh­ta on opo­sit­sioo­nis ole­val val­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald, vo­li­kok­ku kuu­lub ka ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.

Koa­lit­sioo­ni­lep­pest

Eel­mi­se aas­ta al­gu­ses sõl­mi­sid Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit ja EK­RE koos­töö­lep­pe Raa­si­ku val­la juh­ti­mi­seks aas­ta­tel 2021-2025. Sel­les on vald­kon­da­de kau­pa kir­jas te­ge­vu­sed, mis val­las nel­ja aasta jook­sul te­hak­se. Li­saks oli lep­pes val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se juh­ti­va­te koh­ta­de jao­tus. Lep­pe jär­gi kuu­lub val­la­va­ne­ma koht EK­RE­le.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Maar­ja Si­kut üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koa­lit­sioo­ni­le­pe sel­les osas enam ei keh­ti, sest val­la­va­ne­ma ko­ha ei täit­nud EK­RE.

„Meil po­le enam EK­RE val­la­va­ne­mat. Lep­pi­si­me EK­RE­ga kok­ku, et tee­me uue val­la­va­ne­ma leid­mi­seks kon­kur­si. Te­gi­me ja tu­le­mus oli sel­li­ne, et va­li­tuks ei osu­tu­nud kee­gi EK­REst, vaid pa­rim kan­di­daat,“ lau­sus Maar­ja Si­kut.

Ta kin­ni­tas, et see ei tä­hen­da koa­lit­sioo­ni la­gu­ne­mist: „Kõi­ke muud, mis lep­pes kir­jas, soo­vi­me ik­ka­gi el­lu viia ning pä­ris pal­ju sel­lest on ju­ba teh­tud. Ole­me koa­lit­sioo­ni­ga ana­lüü­si­nud ja ole­me vä­ga ra­hul, kui kau­gel nen­de plaa­ni­de el­lu­vii­mi­se­ga ole­me. Leppisime kok­ku, et lä­he­me koos eda­si, po­le olu­li­ne, kas sel­le jaoks on all­kir­jas­ta­tud pa­ber või ei.“

Maar­ja Si­kut sõ­nas, et nüüd on val­las suu­sõ­na­li­ne koa­lit­sioon ning see on va­ra­se­mast pal­ju laia­põh­ja­li­sem – li­saks se­nis­te­le koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te­le hää­le­ta­sid nen­de val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­di poolt ka vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni liik­med.