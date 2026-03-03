Va­ba­rii­gi Va­lit­sus al­ga­tas Ele­rin­gi taot­lu­sel 31. ok­toob­ril 2024 Tal­lin­na piir­kon­na kõr­ge­pin­ge­võr­gu tu­gev­da­mi­se rii­gi erip­la­nee­rin­gu (REP) koos kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se­ga (KSH).

RE­Pi koos­ta­mi­se ees­märk on ka­van­da­da Est­link 3 ehk Ees­ti ja Soo­me va­he­li­se kol­man­da elekt­riü­hen­du­se jaoks Tal­lin­na piir­kon­da tu­ge­vam kõr­ge­pin­ge­võrk, mis või­mal­dab suu­re­maid üle­kan­de­võim­su­si Ees­ti põ­hi­võr­gu ida ja lää­ne re­gioo­ni­de va­hel. Sel­leks pla­nee­ri­tak­se 330ki­lo­vol­di­sed elekt­ri­lii­nid ja muu Est­link 3 pro­jek­tiks va­ja­lik ta­ris­tu Kii­sa ala­jaa­mast ku­ni Aru­kü­la ala­jaa­ma­ni. Tal­lin­na elekt­riü­hen­dus­te tu­gev­da­mi­seks ka­van­da­tak­se Rae val­da Üle­mis­te jär­ve lä­he­da­le uus ala­jaam. Uus elekt­riü­hen­dus peaks ala­tes 2035. aas­tast lee­ven­da­ma pea­lin­na piir­kon­nas üle­kan­de­võim­sus­te puu­du­jää­ki ning või­mal­dab lii­ta elekt­ri­võr­gu­ga täien­da­vaid tar­bi­mis- ja toot­mis­võim­su­si piir­kon­na asu­la­te ümb­ru­ses ole­va­telt toot­mis­a­la­delt ja tar­bi­mis­kes­kus­test.

Prae­gu­seks on val­mi­nud uurin­gu­te läh­te­sei­su­ko­had, KSH prog­ramm ja vi­san­da­tud esialg­sed tras­si­va­rian­did. Nen­de­ga on või­ma­lik tut­vu­da vee­bi­le­hel rii­gip­la­nee­ring.ee, kus tu­leb va­li­da es­malt „Rii­gi erip­la­nee­rin­gud“ ja see­jä­rel ala­jao­tus „Est­Link 3: Tal­lin­na piir­kon­na kõr­ge­pin­ge­võr­gu tu­gev­da­mi­ne“.

Raa­si­ku val­la hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak üt­les, et Raa­si­ku val­las pla­nee­ri­tak­se uued lii­nid tõe­näo­li­selt suu­res­ti se­nis­tes­se kõr­ge­pin­ge­lii­ni­de tras­si­ko­ri­do­ri­des­se ning REP puu­du­tab val­la põh­ja­pool­seid külasid Kurg­la, Jär­si ja Kul­li.

Pla­nee­rin­gut tut­vus­ta­vad ava­li­kud aru­te­lud toi­mu­vad Ida-Har­ju­maal 5. märt­sil La­ge­di koo­li­ma­jas ning 9. märt­sil Raa­si­ku val­la­ma­jas Aru­kü­las kell 17.30. Tut­vus­ta­tak­se Est­Link 3 ühen­du­se ees­mär­ke, RE­Pi prot­ses­si, või­ma­lik­ke lii­ni­la­hen­du­si, mil­li­ne on üle­kan­de­lii­ni roll Ees­ti ja Soo­me va­he­li­se tu­le­va­se ühen­du­se loo­mi­sel ning mi­da see piir­kon­na jaoks kaa­sa toob. Kir­ja­li­kult saab RE­Pi koh­ta et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da 18. märt­si­ni.