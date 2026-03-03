Vabariigi Valitsus algatas Eleringi taotlusel 31. oktoobril 2024 Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringu (REP) koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega (KSH).
REPi koostamise eesmärk on kavandada Estlink 3 ehk Eesti ja Soome vahelise kolmanda elektriühenduse jaoks Tallinna piirkonda tugevam kõrgepingevõrk, mis võimaldab suuremaid ülekandevõimsusi Eesti põhivõrgu ida ja lääne regioonide vahel. Selleks planeeritakse 330kilovoldised elektriliinid ja muu Estlink 3 projektiks vajalik taristu Kiisa alajaamast kuni Aruküla alajaamani. Tallinna elektriühenduste tugevdamiseks kavandatakse Rae valda Ülemiste järve lähedale uus alajaam. Uus elektriühendus peaks alates 2035. aastast leevendama pealinna piirkonnas ülekandevõimsuste puudujääki ning võimaldab liita elektrivõrguga täiendavaid tarbimis- ja tootmisvõimsusi piirkonna asulate ümbruses olevatelt tootmisaladelt ja tarbimiskeskustest.
Praeguseks on valminud uuringute lähteseisukohad, KSH programm ja visandatud esialgsed trassivariandid. Nendega on võimalik tutvuda veebilehel riigiplaneering.ee, kus tuleb valida esmalt „Riigi eriplaneeringud“ ja seejärel alajaotus „EstLink 3: Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamine“.
Raasiku valla haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlak ütles, et Raasiku vallas planeeritakse uued liinid tõenäoliselt suuresti senistesse kõrgepingeliinide trassikoridoridesse ning REP puudutab valla põhjapoolseid külasid Kurgla, Järsi ja Kulli.
Planeeringut tutvustavad avalikud arutelud toimuvad Ida-Harjumaal 5. märtsil Lagedi koolimajas ning 9. märtsil Raasiku vallamajas Arukülas kell 17.30. Tutvustatakse EstLink 3 ühenduse eesmärke, REPi protsessi, võimalikke liinilahendusi, milline on ülekandeliini roll Eesti ja Soome vahelise tulevase ühenduse loomisel ning mida see piirkonna jaoks kaasa toob. Kirjalikult saab REPi kohta ettepanekuid esitada 18. märtsini.