Kuusalu vallavolikogu kehtestas 25. veebruaril toimunud istungil valla 2026. aasta eelarve 11 poolt-, 6 erapooletu häälega.
Valla käesoleva aasta eelarves on põhitegevuse tulud kokku 16 398 551 eurot ja kulud kokku 15 317 002 eurot, investeerimistegevuseks on kokku 1 624 200 eurot, finantseerimistegevuseks 340 000 eurot.
Üksikisiku tulumaksu on kavandatud 10 100 000 eurot, maamaksu 508 820 eurot. Kaevandamisõiguse tasu laekumist on planeeritud 385 000 eurot, vee erikasutustasu 15 000 eurot.
Laenusid tuleb tagasi maksta 730 000 eurot: spordikeskuse ehitamise, Kuusalu keskkooli ehitamise ja rekonstrueerimise, Salmistu sadama rajamise, Kiiu mõisa renoveerimise ja ka KIKilt alevike ÜVK projektide laenu eest. Laenu plaanitakse võtta tänavu 300 000 eurot uuteks investeeringuteks.
Valla laenukohustus on 2025. aasta lõpu seisuga 10 440 936 eurot, kõige kauem tuleb tasuda Kuusalu spordikeskuse laenu, leping lõpeb 2038. aastal. Kuusalu keskkooliga seotud laenulepingud lõpevad 2026., 2030. ja 2034. aastal.
Investeeringutest on 185 000 eurot valla teede jaoks, 60 000 eurot Kolga kooli arhitektuurikonkursiks, 15 000 eurot Kolga lasteaia remondiks, 386 000 eurot Kiiu jäätmejaama ehitamiseks, 344 641 eurot Kuusalu pargi-sõida ala rajamiseks, 188 200 eurot Kuusalu valla üldplaneeringu koostamiseks ja arendusprojektide omaosaluseks, 10 000 eurot Kuusalu spordikeskusele mullivanni väljavahetamiseks, 40 000 Kiiu mõisa maasoojuspumba jaoks.
Reservfondis on 20 000 eurot.
Põhitegevuse kuludest on haridusele (koolid, lasteaiad, koolitransport, noorte huviharidus ja -tegevus, koolitoit, hariduse tugiteenused, halduskulud) kavandatud 11 012 958 eurot ehk 71,90 protsenti, sotsiaalseks kaitseks (eakate üldhooldusteenus ja koduteenus, puuetega inimeste ja hooldajate toetused, riiklik toimetulekutoetus, sotsiaaltransport, MTÜ Kuusalu Hoolela tegevustoetus, laste ja perede toetused, valla toidutoetus) 1 273 462 eurot ehk 8,31 protsenti, valitsemiskuludeks 1 049 540 eurot ehk 6,85 protsenti, majanduskuludeks 627 452 eurot ehk 4,1 protsenti, keskkonnakaitsele (jäätmekäitlus, avalike alade puhastus ja haljastus) 367 466 eurot ehk 2,4 protsenti, elamu- ja kommunaalmajandusele (elamumajandus, veevarustus, tänavavalgustus, muud kommunaaltegevused) 330 056 eurot ehk 2,15 protsenti, tervishoiule 29 932 eurot ehk 0,2 protsenti, avalikule korrale ja julgeolekule (päästeteenused, politsei) 26 200 eurot ehk 0,17 protsenti ning vabaajale, kultuurile ja religioonile (rahvamajad, raamatukogud, muuseumid, puhkepargid, sporditegevus, kirjastamisteenused, rahvakultuur, religiooni- ja ühiskonnateenused, kultuuriseltsid) 599 936 ehk 3,92 protsenti.