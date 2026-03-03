Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu keh­tes­tas 25. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil val­la 2026. aas­ta ee­lar­ve 11 poolt-, 6 era­poo­le­tu hää­le­ga.

Val­la käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ves on põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud kok­ku 16 398 551 eu­rot ja ku­lud kok­ku 15 317 002 eu­rot, in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­seks on kok­ku 1 624 200 eu­rot, fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vu­seks 340 000 eu­rot.

Ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­su on ka­van­da­tud 10 100 000 eu­rot, maa­mak­su 508 820 eu­rot. Kae­van­da­mi­sõi­gu­se ta­su lae­ku­mist on pla­nee­ri­tud 385 000 eu­rot, vee eri­ka­su­tus­ta­su 15 000 eu­rot.

Lae­nu­sid tu­leb ta­ga­si maks­ta 730 000 eu­rot: spor­di­kes­ku­se ehi­tami­se, Kuu­sa­lu kesk­koo­li ehi­ta­mi­se ja re­konst­ruee­ri­mi­se, Sal­mis­tu sa­da­ma ra­ja­mi­se, Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ja ka KI­Kilt ale­vi­ke ÜVK pro­jek­ti­de lae­nu eest. Lae­nu plaa­ni­tak­se võt­ta tä­na­vu 300 000 eu­rot uu­teks in­ves­tee­rin­gu­teks.

Val­la lae­nu­ko­hus­tus on 2025. aas­ta lõ­pu sei­su­ga 10 440 936 eu­rot, kõi­ge kauem tu­leb ta­su­da Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se lae­nu, le­ping lõ­peb 2038. aas­tal. Kuu­sa­lu kesk­koo­li­ga seo­tud lae­nu­le­pin­gud lõ­pe­vad 2026., 2030. ja 2034. aas­tal.

In­ves­tee­rin­gu­test on 185 000 eu­rot val­la tee­de jaoks, 60 000 eu­rot Kol­ga koo­li ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­siks, 15 000 eu­rot Kol­ga las­teaia re­mon­diks, 386 000 eu­rot Kiiu jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­seks, 344 641 eu­rot Kuu­sa­lu par­gi-sõi­da ala ra­ja­mi­seks, 188 200 eu­rot Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks ja aren­dusp­ro­jek­ti­de omao­sa­lu­seks, 10 000 eu­rot Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se­le mul­li­van­ni väl­ja­va­he­ta­mi­seks, 40 000 Kiiu mõi­sa maa­soo­jus­pum­ba jaoks.

Re­serv­fon­dis on 20 000 eu­rot.

Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­dest on ha­ri­du­se­le (koo­lid, las­teaiad, koo­lit­rans­port, noor­te hu­vi­ha­ri­dus ja -te­ge­vus, koo­li­toit, ha­ri­du­se tu­gi­tee­nu­sed, hal­dus­ku­lud) ka­van­da­tud 11 012 958 eu­rot ehk 71,90 prot­sen­ti, sot­siaal­seks kait­seks (ea­ka­te üld­hool­dus­tee­nus ja ko­du­tee­nus, puue­te­ga ini­mes­te ja hool­da­ja­te toe­tu­sed, riik­lik toi­me­tu­le­ku­toe­tus, sot­siaalt­rans­port, MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la te­ge­vus­toe­tus, las­te ja pe­re­de toe­tu­sed, val­la toi­du­toe­tus) 1 273 462 eu­rot ehk 8,31 prot­sen­ti, va­lit­se­mis­ku­lu­deks 1 049 540 eu­rot ehk 6,85 prot­sen­ti, ma­jan­dus­ku­lu­deks 627 452 eu­rot ehk 4,1 prot­sen­ti, kesk­kon­na­kait­se­le (jäät­me­käit­lus, ava­li­ke ala­de pu­has­tus ja hal­jas­tus) 367 466 eu­rot ehk 2,4 prot­sen­ti, ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le (ela­mu­ma­jan­dus, vee­va­rus­tus, tä­na­va­val­gus­tus, muud kom­mu­naal­te­ge­vu­sed) 330 056 eu­rot ehk 2,15 prot­sen­ti, ter­vis­hoiu­le 29 932 eu­rot ehk 0,2 prot­sen­ti, ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le (pääs­te­tee­nu­sed, po­lit­sei) 26 200 eu­rot ehk 0,17 prot­sen­ti ning va­baa­ja­le, kul­tuu­ri­le ja re­li­gioo­ni­le (rah­va­ma­jad, raa­ma­tu­ko­gud, muu­seu­mid, puh­ke­par­gid, spor­di­te­ge­vus, kir­jas­ta­mis­tee­nu­sed, rah­va­kul­tuur, re­li­gioo­ni- ja ühis­kon­na­tee­nu­sed, kul­tuu­ri­selt­sid) 599 936 ehk 3,92 prot­sen­ti.