Anija vallavolikogu võttis 22. jaanuaril vastu otsuse mitte nõustuda SKP Invest OÜ geoloogilise uuringuloa taotlusega uurida liiva tarbevaru Vikipalu külas Poolvahe IX uuringuruumis. Ettevõte pöördus Tallinna Halduskohtusse, et valda kohustataks geoloogilise uuringu loa väljastamiseks nõusoleku andmist uuesti kaaluma. Kohus võttis kaebuse menetlusse.
Mullu detsembris esitas keskkonnaamet Anija vallavalitsusele arvamuse saamiseks SKP Invest OÜ geoloogilise loa taotluse Poolvahe IX, varasema nimega Poolvahe VII, uuringuruumi kohta. Selle kogupindala oli 96,31 hektarit ning uuringuruum oli kahel lahustükil Pillapalu ja Vikipalu külas riigile kuuluvatel kinnistutel Koitjärve metskond 16, Anija metskond 33 ja Aegviidu metskond 94. Anija vallavolikogu uuringuloa taotluse andmisega ei nõustunud. Kuna ka riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) keeldus kooskõlastamast Koitjärve metskond 16 katastriüksuse kasutamist geoloogiliseks uuringuks, vähendas ettevõte taotletava uuringuruumi teenindusala pindala ning esitas uue uuringuloa taotluse, et hinnata maavarade varu Vikipalu külas Anija metskond 33 kinnistul 46,97 hektari suurusel teenindusalal. Vallavolikogu ei andnud ka sellele nõusolekut. Põhjendused olid samad, mis detsembris vastuvõetud otsuses.
Volikogu märkis, et oli Poolvahe VII uuringuruumis liivavaru uuringute vastu juba 2024. aastal, sest sinna kaevandamisala rajamine on vastuolus valla üldplaneeringuga. Kui kavandatavas uuringuruumis kinnitataks maavara varu ja taotletaks kaevandamisluba, jääks Vikipalu küla Puraviku kinnistul asuv elamu kahe karjääri vahele. Kuna piirkonnas asub Soodla harjutusväljak ja selle kasutamisega kaasneb müra, vibratsiooni ja tihenenud liikluskoormuse näol oluline häiring, ei soovi piirkonna elanikud koduümbrusesse tulevaste karjääride näol lisa müraallikaid ega objekte, mis rikuvad veel enam sealset looduskeskkonda. Otsuses kinnitati, vallaelanikud ja volikogu ei poolda, et karjääre rajataks elamute ja külakeskuste lähedusse, samuti ei soosita visuaalseid häiringuid, mida põhjustavad vahetult avalike teede ääres olevad karjäärid.
Veel leidis volikogu, kuna taotletud uuringuruumis asuks maavara varu suure tõenäosusega osaliselt allpool põhjaveetaset, kujuneks pärast varu ammendumist sinna tehisveekogu. See tähendaks, et üksteise vahetusse lähedusse tekiksid kaks suur tehisveekogu, sest ka Poolvahe II liivakarjääri ala korrastatakse maavaravaru ammendudes tehisveekoguks. Samuti märgitakse, et omavalitsus peab tegema kõik endast oleneva, et säiliks kohalikele elanikele ja piirkonna ettevõtete oluline kaunis looduskeskkond. Volikogu viitas ka sellele, et Anija vallavalitsuse ettepanekul jäi Puraviku kinnistu idapoolne perspektiivne liivaala Jägala-Käravete tee ääres Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringust välja kui ala, kus kaevandamist ei soosita.
Anija abivallavanem Priit Vabamäe kommenteeris Sõnumitoojale, et SKP Invest ei taotlenud kaevandamis-, vaid uuringuluba, kuid märkis, et ükski ettevõte ei teeks kulutusi maavarude uurimiseks, kui tal poleks huvi hakata seal hiljem kaevandama: „Kuna me ei soovi sinna tulevikus kaevandust, ei näe me, miks peaks hakkama ettevõte uuringuteks raha kulutama. Et mitte anda asjatut lootust, ütles volikogu oma otsusega juba nüüd, et kaevandamistegevus on selles piirkonnas vähemalt kümne aasta jooksul perspektiivitu.“
Abivallavanema sõnul on tema teada Anija vallas esmakordne, et ettevõte, kellel uuringuloa taotlusega vald pole nõustunud, pöördub sellega kohtusse: „Kui volikogu on öelnud, et me ei luba tulevikus selles piirkonnas nagunii kaevandada, on ettevõtted ise uuringuloa taotluse tagasi võtnud või püüdnud läbi rääkida, kas ja millistel tingimustel oleksime loa andmisega nõus. Praegu anti vald kohtusse ilma, et ettevõte oleks teinud ettepanekut tulla oma taotlust volikogu komisjonidesse või volikogu ette selgitama-kaitsma.“
SKP Invest OÜ juhatuse liige Kristjan Muts vastas Sõnumitooja küsimusele, miks pöörduti kohe kohtusse, mitte ei püütud alustada läbirääkimisi kompromissi saavutamiseks, et keelduva haldusaktiga mittenõustumisel näeb seadus ette 30päevase vaidlustamistähtaja: „Konstruktiivne koostöö vallaga on alati teretulnud – ka kohtumenetluse käigus.“
Anija vallal tuleb kaebusele vastata hiljemalt 16. märtsiks. Samaks tähtajaks peab kaebusele vastuse esitama ka kohtuasja kaasatud keskkonnaamet.