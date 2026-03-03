Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 22. jaa­nua­ril vas­tu ot­su­se mit­te nõus­tu­da SKP In­vest OÜ geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu­loa taot­lu­se­ga uu­ri­da lii­va tar­be­va­ru Vi­ki­pa­lu kü­las Pool­va­he IX uu­rin­gu­ruu­mis. Et­te­võt­e pöör­dus Tal­lin­na Hal­dus­koh­tus­se, et val­da ko­hus­ta­taks geo­loo­gi­li­se uu­rin­gu loa väl­jas­ta­mi­seks nõu­so­le­ku and­mist uues­ti kaa­lu­ma. Ko­hus võt­tis kae­bu­se me­net­lus­se.

Mul­lu det­semb­ris esi­tas kesk­kon­naa­met Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le ar­va­mu­se saa­mi­seks SKP In­vest OÜ geo­loo­gi­li­se loa taot­lu­se Pool­va­he IX, va­ra­se­ma ni­me­ga Pool­va­he VII, uu­rin­gu­ruu­mi koh­ta. Sel­le ko­gu­pin­da­la oli 96,31 hek­ta­rit ning uu­rin­gu­ruum oli ka­hel la­hus­tü­kil Pil­la­pa­lu ja Vi­ki­pa­lu kü­las rii­gi­le kuu­lu­va­tel kin­nis­tu­tel Koit­jär­ve mets­kond 16, Ani­ja mets­kond 33 ja Aeg­vii­du mets­kond 94. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu uu­rin­gu­loa taot­lu­se and­mi­se­ga ei nõus­tu­nud. Ku­na ka rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­kus (RKIK) keel­dus koos­kõ­las­ta­mast Koit­jär­ve mets­kond 16 ka­tast­riük­su­se ka­su­ta­mist geo­loo­gi­li­seks uu­rin­guks, vä­hen­das et­te­võ­te taot­le­ta­va uu­rin­gu­ruu­mi tee­nin­du­s­­ala pin­da­la ning esi­tas uue uurin­gu­loa taot­lu­se, et hin­na­ta maa­va­ra­de va­ru Vi­ki­pa­lu kü­las Ani­ja mets­kond 33 kinnistul 46,97 hek­ta­ri suu­ru­sel tee­nin­du­sa­lal. Val­la­vo­li­ko­gu ei and­nud ka sel­le­le nõu­so­le­kut. Põh­jen­du­sed olid sa­mad, mis det­semb­ris vas­tu­võe­tud ot­su­ses.

Vo­li­ko­gu mär­kis, et oli Pool­va­he VII uu­rin­gu­ruu­mis lii­va­va­ru uu­rin­gu­te vas­tu ju­ba 2024. aas­tal, sest sin­na kae­van­da­mis­a­la ra­ja­mi­ne on vas­tuo­lus val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga. Kui ka­van­da­ta­vas uu­rin­gu­ruu­mis kin­ni­ta­taks maa­va­ra va­ru ja taot­le­taks kae­van­da­mis­lu­ba, jääks Vi­ki­pa­lu kü­la Pu­ra­vi­ku kin­nis­tul asuv ela­mu ka­he kar­jää­ri va­he­le. Ku­na piir­kon­nas asub Sood­la har­ju­tus­väl­jak ja sel­le ka­su­ta­mi­se­ga kaas­neb mü­ra, vib­rat­sioo­ni ja ti­he­ne­nud liik­lus­koor­mu­se näol olu­li­ne häi­ring, ei soo­vi piir­kon­na ela­ni­kud ko­duümb­ru­ses­se tu­le­vas­te kar­jää­ri­de näol li­sa mü­raal­li­kaid ega ob­jek­te, mis ri­ku­vad veel enam seal­set loo­dus­kesk­kon­da. Ot­su­ses kin­ni­ta­ti, val­lae­la­ni­kud ja vo­li­ko­gu ei pool­da, et kar­jää­re ra­ja­taks ela­mu­te ja kü­la­kes­kus­te lä­he­dus­se, sa­mu­ti ei soo­si­ta vi­suaal­seid häi­rin­guid, mi­da põh­jus­ta­vad va­he­tult ava­li­ke tee­de ää­res ole­vad kar­jää­rid.

Veel lei­dis vo­li­ko­gu, ku­na taot­le­tud uu­rin­gu­ruu­mis asuks maa­va­ra va­ru suu­re tõe­näo­su­se­ga osa­li­selt all­pool põh­ja­vee­ta­set, ku­ju­neks pärast va­ru am­men­du­mist sin­na te­his­vee­ko­gu. See tä­hen­daks, et üks­tei­se va­he­tus­se lä­he­dus­se te­kik­sid kaks suur te­his­vee­ko­gu, sest ka Pool­va­he II lii­va­kar­jää­ri ala kor­ras­ta­tak­se maa­va­ra­va­ru am­men­du­des te­his­vee­ko­guks. Sa­mu­ti mär­gi­tak­se, et oma­va­lit­sus peab te­ge­ma kõik en­dast ole­ne­va, et säi­liks ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le ja piir­kon­na et­te­võ­te­te olu­li­ne kau­nis loo­dus­kesk­kond. Vo­li­ko­gu vii­tas ka sel­le­le, et Ani­ja val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul jäi Pu­ra­vi­ku kin­nis­tu ida­pool­ne pers­pek­tiiv­ne lii­vaa­la Jä­ga­la-Kä­ra­ve­te tee ää­res Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu maa­va­ra­de tee­map­la­nee­rin­gust väl­ja kui ala, kus kae­van­da­mist ei soo­si­ta.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et SKP Invest ei taot­le­nud kae­van­da­mis-, vaid uu­rin­gu­lu­ba, kuid mär­kis, et üks­ki et­te­võ­te ei teeks ku­lu­tu­si maa­va­ru­de uu­ri­mi­seks, kui tal po­leks hu­vi ha­ka­ta seal hil­jem kae­van­da­ma: „Ku­na me ei soo­vi sin­na tu­le­vi­kus kae­van­dust, ei näe me, miks peaks hak­ka­ma et­te­võ­te uu­rin­gu­teks ra­ha ku­lu­ta­ma. Et mit­te an­da as­ja­tut loo­tust, üt­les vo­li­ko­gu oma ot­su­se­ga ju­ba nüüd, et kae­van­da­mis­te­ge­vus on sel­les piir­kon­nas vä­he­malt küm­ne aas­ta jook­sul pers­pek­tii­vi­tu.“

Abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul on te­ma tea­da Ani­ja val­las es­ma­kord­ne, et et­te­võ­te, kel­lel uurin­gu­loa taot­lu­se­ga vald po­le nõus­tu­nud, pöör­dub sel­le­ga koh­tus­se: „Kui vo­li­ko­gu on öel­nud, et me ei lu­ba tu­le­vi­kus sel­les piir­kon­nas na­gu­nii kae­van­da­da, on et­te­võt­ted ise uu­rin­gu­loa taot­lu­se ta­ga­si võt­nud või püüd­nud lä­bi rää­ki­da, kas ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel olek­si­me loa and­mi­se­ga nõus. Prae­gu an­ti vald koh­tus­se il­ma, et et­te­võ­te oleks tei­nud et­te­pa­ne­kut tul­la oma taot­lust vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des­se või vo­li­ko­gu et­te sel­gi­ta­ma-kaits­ma.“

SKP In­vest OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Krist­jan Muts vas­tas Sõ­nu­mi­too­ja kü­si­mu­se­le, miks pöör­du­ti ko­he koh­tus­se, mit­te ei püü­tud alus­ta­da lä­bi­rää­ki­mi­si komp­ro­mis­si saa­vu­ta­mi­seks, et keel­du­va hal­du­sak­ti­ga mit­te­nõus­tu­mi­sel näeb sea­dus et­te 30päe­va­se vaid­lus­ta­mis­täh­ta­ja: „Konst­ruk­tiiv­ne koos­töö val­la­ga on ala­ti te­re­tul­nud – ka koh­tu­me­net­lu­se käi­gus.“

Ani­ja val­lal tu­leb kae­bu­se­le vas­ta­ta hil­je­malt 16. märt­siks. Sa­maks täh­ta­jaks peab kae­bu­se­le vas­tu­se esi­ta­ma ka koh­tu­as­ja kaa­sa­tud kesk­kon­na­amet.