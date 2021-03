Raa­si­ku val­la koo­lid, noor­te­kes­ku­sed ja val­la­va­lit­sus plaa­ni­vad käe­so­le­val aas­tal ühes­koos pöö­ra­ta se­ni­sest suu­re­mat tä­he­le­pa­nu ini­mes­te vaim­se­le ter­vi­se­le ja sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­de en­ne­ta­mi­se­le. Sel pu­hul on ko­gu aas­ta jook­sul ka­vas viia lä­bi koo­li­tu­si ning et­te­võt­mi­si, mis ai­ta­vad kaa­sa ini­mes­te vaim­se ter­vi­se hoid­mi­se­le ja tur­gu­ta­mi­se­le. Neid ühen­dav tun­nus­sõ­na on „Ter­ve!“, mis on val­la ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ku­jun­da­tud lo­go­ga ka pla­ka­ti­tel ja kuu­lu­tus­tel.

Ju­ta Asu­ja rää­kis, et ena­mas­ti pa­kub iga kool, las­teaed ja pe­re­kes­kus lap­se­va­ne­ma­te­le koo­li­tu­si, sel aas­tal aru­ta­ti, et neil on suu­rem jõud, kui te­ha ühi­selt. Ot­sus­ta­ti, et tä­na­vu suu­na­tak­se põ­hi­tä­he­le­pa­nu vaim­se­le ter­vi­se­le, ku­na sel­le­ga seo­tud prob­lee­mid on üha te­ra­va­mad.

„Ko­roo­naa­ja­ dis­tant­sõ­pe ja sot­siaal­ne iso­lat­sioon on nii­gi suu­ri vaim­se ter­vi­se prob­lee­me veel­gi või­men­da­nud ning sel­le­ga seo­tud prob­lee­me on ha­ka­tud roh­kem tead­vus­ta­ma. Kui va­rem öel­di dep­res­sioo­nis ini­me­se­le, et ära vi­ri­se, saa üle, siis nüüd nä­hak­se, et see on tõ­si­ne hai­gus, mil­lest rää­ki­mist ei pee­ta enam ta­buks või hä­bias­jaks,“ üt­les ta.

Esial­gu plaa­ni­ti vaim­se ter­vi­se aas­ta te­ge­vu­sed suu­na­ta vaid lap­se­va­ne­ma­te­le, kuid siis lei­ti, et ka õpi­la­sed ja õpe­ta­jad va­ja­vad toe­ta­mist, sa­mu­ti ea­kad, kes on vii­ma­sel aas­tal pi­da­nud vä­ga pal­ju ole­ma ük­si. See­tõt­tu laien­da­ti siht­rüh­ma ja püü­tak­se lei­da la­hen­du­si, kui­das hoi­da vaim­set ter­vist.

