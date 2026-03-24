Raasiku vallamajas toimus reedel, 13. märtsil vallavolikogu ja vallavalitsuse esimene koostööpäev, kus osalesid paarkümmend inimest – volikogu ja vallavalitsuse liikmed ning vallavalitsuse ametnikud. Kõneldi kolmel teemal: valla teenustasemed veebilehe minuomavalitsus.ee andmete põhjal, valla arengukava elluviimine ning valla rahvastikuprognoos ja haridusvõrk.
„Päeva võib pidada kordaläinuks, tagasiside oli positiivne,“ sõnas koostööpäeva kokku kutsunud volikoguesimees Juta Asuja.
Portaalis minuomavalitsus.ee on alates 2020. aastast igal aastal hinnatud valdkondade kaupa Eesti iga omavalitsust ja omavalitsuses pakutavaid teenuseid. Omavalitsusi hinnatakse rohkem kui 700 eri mõõdikuga, andmed saadakse erinevatelt asutustelt, registritest, omavalitsustelt ning elanike rahulolu uuringutest. Vallavolikogu esimees sõnas, koostööpäeval selgus, et Raasiku vallavalitsuses pole veebilehel toodud teenustasemeid varem ühiselt analüüsitud: „Minu meelest on see seni täiesti kasutamata ressurss – meil endal pole analüüsivorme, et saaksime sadade näitajate põhjal koostada ülevaate oma valla teenuste olukorrast. Kindlasti ei ole võimalik saada kõiges maksimumpunkte, aga kui olukorda teame, siis teame ka, mis vajab meil kõige rohkem parandamist. Vallavalitsuse igal osakonnal tuligi nüüd leida kohad, mille arendamine võetakse tänavu fookusesse, et teenustasemed paraneksid. Mõnda asja on lihtne korrastada, mõni nõuab rohkem tööd.“
Ka valla arengukavast kõneldes tõi vallavalitsuse iga osakond välja 2026. aasta fookustegevused, et oleks konkreetne tegevusplaan koos mõõdikutega.
„Paneme need kirja, et aasta lõpus saaksime üle vaadata, kas ja kui palju oleme jõudnud täita. Muidu ei pruugi me arengukavas toodud eesmärke kunagi saavutada,“ märkis Juta Asuja.
Mihkel Laan OÜst Cumulus Consulting tutvustas Raasiku valla uuendatud andmetega rahvastikuprognoosi. Sama firma koostas 2022. aastal Raasiku valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi aastani 2040, nüüd tellis vallavalitsus ülevaate analüüsist, milles viimaste aastate rahvastikuandmed olid korrigeeritud.
„Mihkel Laan võrdles tegelikku olukorda varasema prognoosiga ja analüüsis värskete andmete põhjal laste arvu meie koolides-lasteaedades. Üsna selge sõnum on, et betooni ehk ehitusse ei ole mõtet raha kulutada, sest kuigi Raasiku kooli õpilaste arv järgmisel 3-5 aastal veel kindlasti kasvab, siis pärast seda hakkab langema, sest sündivus on oluliselt vähenenud. Kuna koolil on ruumipuudus, tuleb meil järgmiseks kuni viieks aastaks leida ajutised lahendused. Aruküla koolis peaks õpilaste arv veidi suurenema, aga tippaeg, kui oli 414 õpilast, on möödas. Ruumipuudus on ka seal, kuid pigem selle tõttu, et väikeklasse on järjest rohkem,“ lausus Juta Asuja.
Volikogu ja vallavalitsuse koostööpäev võiks tema arvates hakata toimuma regulaarselt, näiteks korra kvartalis: „See on oluline infovahetamiseks ja arusaamiseks, et oleme üks vald ja ajame ühist asja.“