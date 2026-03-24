Raa­si­ku val­la­ma­jas toi­mus ree­del, 13. märt­sil val­la­vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se esi­me­ne koos­töö­päev, kus osa­le­sid paar­küm­mend ini­mest – vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se liik­med ning val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud. Kõ­nel­di kol­mel tee­mal: val­la tee­nus­ta­se­med vee­bi­le­he mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee and­me­te põh­jal, val­la aren­gu­ka­va el­lu­vii­mi­ne ning val­la rah­vas­ti­kup­rog­noos ja ha­ri­dus­võrk.

„Päe­va võib pi­da­da kor­da­läi­nuks, ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne,“ sõ­nas koos­töö­päe­va kok­ku kut­su­nud vo­li­ko­guesi­mees Ju­ta Asu­ja.

Por­taa­lis mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee on ala­tes 2020. aas­tast igal aas­tal hin­na­tud vald­kon­da­de kau­pa Ees­ti iga oma­va­lit­sust ja oma­va­lit­su­ses pa­ku­ta­vaid tee­nu­seid. Oma­va­lit­su­si hin­na­tak­se roh­kem kui 700 eri mõõ­di­ku­ga, and­med saa­dak­se eri­ne­va­telt asu­tus­telt, re­gist­ri­test, oma­va­lit­sus­telt ning ela­ni­ke ra­hu­l­olu uu­rin­gu­test. Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees sõ­nas, koos­töö­päe­val sel­gus, et Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses po­le vee­bi­le­hel too­dud tee­nus­ta­se­meid va­rem ühi­selt ana­lüü­si­tud: „Mi­nu mee­lest on see se­ni täies­ti ka­su­ta­ma­ta res­surss – meil en­dal po­le ana­lüü­si­vor­me, et saak­si­me sa­da­de näi­ta­ja­te põh­jal koos­ta­da üle­vaa­te oma val­la tee­nus­te olu­kor­rast. Kind­las­ti ei ole või­ma­lik saa­da kõi­ges mak­si­mum­punk­te, aga kui olu­kor­da tea­me, siis tea­me ka, mis va­jab meil kõi­ge roh­kem pa­ran­da­mist. Val­la­va­lit­su­se igal osa­kon­nal tu­li­gi nüüd lei­da ko­had, mil­le aren­da­mi­ne võe­tak­se tä­na­vu foo­ku­ses­se, et tee­nus­ta­se­med pa­ra­nek­sid. Mõn­da as­ja on liht­ne kor­ras­ta­da, mõ­ni nõuab roh­kem tööd.“

Ka val­la aren­gu­ka­vast kõ­nel­des tõi val­la­va­lit­su­se iga osa­kond väl­ja 2026. aas­ta foo­kus­te­ge­vu­sed, et oleks konk­reet­ne te­ge­vusp­laan koos mõõ­di­ku­te­ga.

„Pa­ne­me need kir­ja, et aas­ta lõ­pus saak­si­me üle vaa­da­ta, kas ja kui pal­ju ole­me jõud­nud täi­ta. Mui­du ei pruu­gi me aren­gu­ka­vas too­dud ees­mär­ke ku­na­gi saa­vu­ta­da,“ mär­kis Ju­ta Asu­ja.

Mih­kel Laan OÜst Cu­mu­lus Con­sul­ting tut­vus­tas Raa­si­ku val­la uuen­da­tud and­me­te­ga rah­vas­ti­kup­rog­noo­si. Sa­ma fir­ma koos­tas 2022. aas­tal Raa­si­ku val­la rah­vas­ti­kua­na­lüü­si ja -prog­noo­si aas­ta­ni 2040, nüüd tel­lis val­la­va­lit­sus üle­vaa­te ana­lüü­sist, mil­les vii­mas­te aas­ta­te rah­vas­ti­kuand­med olid kor­ri­gee­ri­tud.

„Mih­kel Laan võrd­les te­ge­lik­ku olu­kor­da va­ra­se­ma prog­noo­si­ga ja ana­lüü­sis värs­ke­te and­me­te põh­jal las­te ar­vu meie koo­li­des-las­teae­da­des. Üs­na sel­ge sõ­num on, et be­too­ni ehk ehi­tus­se ei ole mõ­tet ra­ha ku­lu­ta­da, sest kui­gi Raa­si­ku koo­li õpi­las­te arv järg­mi­sel 3-5 aas­tal veel kind­las­ti kas­vab, siis pä­rast se­da hak­kab lan­ge­ma, sest sün­di­vus on olu­li­selt vä­he­ne­nud. Ku­na koo­lil on ruu­mi­puu­dus, tu­leb meil järg­mi­seks ku­ni viieks aas­taks lei­da aju­ti­sed la­hen­du­sed. Aru­kü­la koo­lis peaks õpi­las­te arv vei­di suu­re­ne­ma, aga tip­paeg, kui oli 414 õpi­last, on möö­das. Ruu­mi­puu­dus on ka seal, kuid pi­gem sel­le tõt­tu, et väi­kek­las­se on jär­jest roh­kem,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se koos­töö­päev võiks te­ma ar­va­tes ha­ka­ta toi­mu­ma re­gu­laar­selt, näi­teks kor­ra kvar­ta­lis: „See on olu­li­ne in­fo­va­he­ta­mi­seks ja aru­saa­mi­seks, et ole­me üks vald ja aja­me ühist as­ja.“