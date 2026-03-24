Anija, Raasiku ja Kose valla Leader-tegevusgrupp MTÜ Ida-Harju Koostöökoda avas tänavu esimesena taotlusvooru ettevõtetele – meetmesse „Kohapealse ettevõtte soodustamine“ sai projektitaotlusi esitada 2.-16. märtsini. Kokku esitati 21 projekti, neist 10 olid Anija vallast, 3 Raasiku vallast ja 8 Kose vallast. Ühele projektile sai taotleda kuni 35 000 eurot. Meetme maht on 215 991 eurot, toetust taotleti kokku üle kahe korra rohkem, 435 186 eurot. Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht Sille Noor sõnas, et praegu kestab projektide tehnilise kontrolli kolmenädalane periood, küsitud summa toetustele kindlasti muutub selle käigus. Milliseid projekte ja kui suures summas toetatakse, selgub tõenäoliselt aprilli lõpuks.