Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la Lea­der-te­ge­vusg­rupp MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da avas tä­na­vu esi­me­se­na taot­lus­voo­ru et­te­võ­te­te­le – meet­mes­se „Ko­ha­peal­se et­te­võt­te soo­dus­ta­mi­ne“ sai pro­jek­ti­taot­lu­si esi­ta­da 2.-16. märt­si­ni. Kok­ku esi­ta­ti 21 pro­jek­ti, neist 10 olid Ani­ja val­last, 3 Raa­si­ku val­last ja 8 Ko­se val­last. Ühe­le pro­jek­ti­le sai taot­le­da ku­ni 35 000 eu­rot. Meet­me maht on 215 991 eu­rot, toe­tust taot­le­ti kok­ku üle ka­he kor­ra roh­kem, 435 186 eu­rot. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor sõ­nas, et prae­gu kes­tab pro­jek­ti­de teh­ni­li­se kont­rol­li kol­me­nä­da­la­ne pe­riood, kü­si­tud sum­ma toe­tus­tele kind­las­ti muu­tub sel­le käi­gus. Mil­li­seid pro­jek­te ja kui suu­res sum­mas toe­ta­tak­se, sel­gub tõe­näo­li­selt ap­ril­li lõ­puks.