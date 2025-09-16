Eelmisel neljapäeval algas Facebookis Kuusalu valla tänavusele fotokonkursile esitatud piltide rahvahääletus, mis kestab 28. septembri südaööni. Tänavused teemad on „Lummav loodus“ ja „Lapsepõlve rõõmud“. Konkursile sai fotosid esitada 25. juunist kuni 10. septembrini. Tähtajaks esitati 117 pilti 52 autorilt. Hindamine on anonüümne, autorite nimesid sel ajal ei avaldata, pildid on nummerdatud. Publikupreemia 150 eurot läheb fotole, mis saab kõige enam meeldimisi Facebookis, ning hääle saab anda ka e-kirjaga. Konkursi peapreemia ja eripreemia saajad valib žürii. Võitjaid autasustatakse Kuusalu valla aastapäeva peol, 10. oktoobril Kuusalu rahvamajas.