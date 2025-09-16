Eel­mi­sel nel­ja­päe­val al­gas Fa­ce­boo­kis Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sele fo­to­kon­kur­si­le esi­ta­tud pil­ti­de rah­va­hää­le­tus, mis kes­tab 28. sep­temb­ri sü­daöö­ni. Tä­na­vu­sed tee­mad on „Lum­mav loo­dus“ ja „Lap­se­põl­ve rõõ­mud“. Kon­kur­si­le sai fo­to­sid esi­ta­da 25. juu­nist ku­ni 10. sep­temb­ri­ni. Täh­ta­jaks esi­ta­ti 117 pil­ti 52 au­to­rilt. Hin­da­mi­ne on ano­nüüm­ne, au­to­ri­te ni­me­sid sel ajal ei aval­da­ta, pil­did on num­mer­da­tud. Pub­li­ku­pree­mia 150 eu­rot lä­heb fo­to­le, mis saab kõi­ge enam meel­di­mi­si Fa­ce­boo­kis, ning hää­le saab an­da ka e-kir­ja­ga. Kon­kur­si peap­ree­mia ja erip­ree­mia saa­jad va­lib žürii. Võit­jaid au­ta­sus­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va peol, 10. ok­toob­ril Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.