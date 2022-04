Lau­päe­val, 9. ap­ril­lil sel­gu­sid Aru­kü­la rah­va­ma­jas Raa­si­ku val­la lau­lu­lap­sed, kes pää­se­vad võist­le­ma Har­ju­maa las­te lau­lu­võist­lu­se­le. Neid au­ta­sus­ta­ti kuld­se mik­ro­fo­ni­ga, eri­p­ree­miaid võit­nud lau­lu­las­te­le kin­gi­ti kuld­sed noo­di­võt­med.

Lau­lu­võist­lu­sel osa­le­sid 54 lau­lu­last. Žüriis olid he­li­loo­ja ja koo­ri­juht Too­mas Voll Pär­nust, muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja koo­ri­juht Jan­ne Fri­do­lin Viim­sist ning muu­si­kaõ­pe­ta­ja Hel­din Raid­maa Aru­kü­last.

3-4aas­ta­seid lap­si osa­les 5. Pää­su maa­kon­na lau­lu­võist­lu­se­le päl­vi­sid 4aas­ta­sed Miab­rit Ro­sin ja An­na­bel Puu­sepp. Mõ­le­mad käi­vad He­li Lau­lus­tuu­dios, nen­de õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Erip­ree­mia said 3aas­ta­ne Liam Har­ri Ta­li, kes on He­li Ka­ru õpi­la­ne, ning 4aas­ta­sed Kend­ra Eren­vert Aru­kü­la las­teaiast ja So­fia Bern­ja­kov Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li las­teaiast. Kend­ra Eren­ver­ti õpe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa, So­fia Bern­ja­ko­vi õpe­ta­ja Kül­li Ovir.

5-6aas­ta­seid võist­les 12. Val­da valiti esin­da­ma 5aas­ta­ne Fri­da Lips ja 6aas­ta­ne An­ne­ma­ri Rog­gen­baum, Aru­kü­la las­teaias, nen­de õpe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa. Erip­ree­mia said 6aas­ta­sed Joo­nas Ima­la, Ker­tu Mo­lok ja Ali­na An­to­no­va Aru­kü­la las­teaiast, õpe­ta­ja on Anžel­la Veel­maa, ning 5aas­ta­ne Lau­ra-Lii Kruut­mann ja kuue­ne Mi­re­te Rem­lik Raa­si­ku las­teaiast, mõ­le­ma õpe­ta­ja on Vai­ke Laat­sa­rus.

7-9aas­tas­te seas oli 10 osa­võt­jat. Maa­kon­na­võist­lu­se­le pää­se­vad 8aas­ta­sed Kir­si­ka Ku­nin­gas ja Do­mi Ka­ru. Kir­si­ka Ku­nin­gas lau­lab He­li Lau­lu­stuu­dios He­li Ka­ru käe all, Do­mi Ka­ru käib Aru­kü­la põ­hi­koo­lis, lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Erip­ree­mia said 9aas­ta­sed Ke­vin Sün­de­ma, kes on He­li Ka­ru õpi­la­ne He­li Lau­lus­tuu­diost, Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­sed Gre­te Traks, kel­le õpe­ta­ja on Eve­lin Sa­muel-Rand­ve­re, ja Ker­tu Nurk, te­ma õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.

10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 15 laul­jat. Maa­kon­na­võist­lu­se­le lähevad 12aas­ta­ne Kat­riin-Ma­rii Maa­si­ku Pi­ka­ve­re ja 10aas­ta­ne Me­ry­bel Oll­ju­mi Aru­kü­la koo­list, neid õpe­ta­b Kül­li Ovir. Erip­ree­mia an­ti 11aas­ta­se­le Raa­si­ku õpi­la­se­le Ar­do Hei­ber­gi­le, kel­le õpe­ta­ja on He­li Ka­ru, ja Aru­kü­la õpi­las­te­le, 10aas­ta­se­le Eva Mus­ta­le, 11aas­tas­te­le Ca­ro­li­ne Al­le­se­le ja Fred Puk­san­di­le ning 12aas­tas­te­le Ar­ko Rai­di­le ja Ha­rald Sõ­me­ri­le. Neid kõi­ki õpe­tab Kül­li Ovir.

13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 8 osa­võt­jat. Har­ju­maa võist­lu­se­le pää­se­vad Aru­kü­la õpi­la­sed, 15aas­ta­ne Hel­mi-Ma­rie Vaik ja 13aas­ta­ne Aron Sepp. Erip­ree­mia päl­vi­sid 14aas­ta­ne Loo­re-Liis Kund­la ning 13aas­ta­sed Lii­sa­bel Ham­mer ja Kris­to­fer Pe­dai. Nen­de kõi­gi õpe­ta­ja on Kül­li Ovir.

16-18aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 4 laul­jat. Har­ju­ lauluvõistlusel saa­vad osaleda 16aas­ta­ne Sand­ra Par­ve Aru­kü­last, keda õpe­ta­b Kül­li Ovir, ja 18aas­ta­ne Liis Kraub­ner Raasikult, tema õpe­ta­ja He­li Lau­lu­stuu­dios on He­li Ka­ru. Eri­pree­mia said 18aas­ta­ne Han­na Ve­ro­ni­ka Roo­si­mä­gi He­li Ka­ru lau­lus­tuu­diost ja 17aas­ta­ne Anet­te Va­ga, ke­da ju­hen­dab Kül­li Ovir.