Aas­ta al­gu­ses ot­sus­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus ja­ga­da Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di taot­lus­voo­ru „ATV3 Kaa­saeg­se ja uuen­dus­li­ku õp­pe­va­ra aren­da­mi­ne ja ka­su­tu­se­le­võtt (Klass+)“ esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le kok­ku 973 664,95 eu­ro­ga. Seits­me toe­tu­se­saa­ja hul­gas oli ka Raa­si­ku val­la­va­lit­sus, kes sai 170 544 eu­rot pro­jek­ti­le „Loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­ne lä­bi di­gi­pä­de­vus­te aren­da­mi­se“.

Val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et ees­märk on võt­ta loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­sel ka­su­tu­se­le kaa­saeg­sed õp­pe­va­hen­did ning luua sel­leks

uu­si õp­pe­ma­ter­ja­le. Ta mär­kis, et nii na­gu ko­gu Eu­roo­pas on ka Raa­si­ku val­la koo­li­de õpi­las­tel jär­jest väik­sem hu­vi loo­dus­tea­dus­li­ke õp­peai­ne­te vas­tu, eri­ti kesk­mi­ses ja va­ne­mas eas.

„Va­ja oli lei­da või­ma­lu­si, kui­das muu­ta loo­du­s­ai­ne­te õp­pi­mi­ne ja õpe­ta­mi­ne noor­tele prak­ti­li­se­maks ja põ­ne­va­maks. Ühen­da­me loo­du­sai­ne­te ja di­gi­pä­de­vu­se õp­pe,“ rää­kis ta.

Järg­mi­se õp­peaas­ta lõ­pu­ni kest­vas pro­jek­tis osa­le­vad Aru­kü­la põ­hi­kool, Raa­si­ku kool ja Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool. Pro­jek­ti käi­gus soe­ta­tak­se val­la koo­li­des loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­seks kaa­saeg­seid di­gi­taal­sed õp­pe­va­hen­deid, pea­mi­selt an­du­rid ja and­me­ko­gu­jad, vir­tuaal­reaal­su­se klas­si­komp­lek­tid, ar­vu­tid ja tah­ve­lar­vu­tid, mul­ti­mee­dia va­hen­did. Koo­li­de ühis­ka­su­tus­se di­gi­taal­se­te õp­pe­va­hen­di­te ost­mi­ne on pro­jek­ti kal­leim osa, sel­leks on pla­nee­ri­tud üle 150 000 eu­ro. Esi­me­sed han­ked on val­la­va­lit­sus väl­ja kuu­lu­ta­nud, ke­va­deks peak­sid kõik va­ja­li­kud sead­med-va­hen­did ole­mas ole­ma.

Val­la koo­li­de õpe­ta­ja­te­le te­hak­se uu­te õp­pe­va­hen­di­te ka­su­ta­mi­seks koo­li­tu­si ning pro­jek­ti jook­sul hak­ka­vad õpe­ta­jad nen­de abil loo­ma uu­si õp­pe­ma­ter­ja­le nii loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­seks kui nen­de lõi­mi­mi­seks teis­te õp­peai­ne­te­ga. Val­mi­nud õp­pe­ma­ter­ja­le saa­vad edas­pi­di ka­su­ta­da ka tei­sed koo­lid.