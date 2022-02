Ida-Har­ju mets­kond tut­vus­tas möö­du­nud nä­da­lal rah­va­koo­so­le­ku­tel Rii­gimet­sa­ Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) hal­la­ta­vaid met­saa­la­sid, mil­le ma­jan­da­mi­se­ga kaas­neb ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de ja ela­ni­ke kõr­gen­da­tud ava­lik hu­vi (KAH). RMK hak­kab koos­ta­ma KAH-met­sa­de pi­kaa­ja­lis­te met­sa­töö­de ka­va­sid ning soov on täp­sus­ta­da koos­töös ko­ha­li­ke­ga, mil­le­le nen­de pla­nee­ri­mi­sel tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, sel­gi­tas Ida-Har­jumaa met­saü­lem And­rus Kev­vai. Et­te­pa­ne­kuid nen­de met­sa­de koh­ta sai RMK-le esi­ta­da 22. veeb­rua­ri­ni.

Kol­ma­päe­val, 16. veeb­rua­ril toi­mus ko­gu­kon­na­ga koh­tu­mi­ne Keh­ra rah­va­ma­jas. Nel­ja­päe­val, 17. veeb­rua­ril kor­ral­das Ida-Har­jumaa mets­kond rah­va­koo­so­le­ku Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. Ree­del, 18. veeb­rua­ril oli rah­va­koo­so­lek Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Met­saü­lem And­rus Kev­vai kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lus ku­ju­nes ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga koh­tu­mi­ne kõi­ge kee­ru­li­se­maks, aga olu­li­ne on, et aru­te­lu toi­mus. Aeg­vii­dus ja Keh­ras olid koo­so­le­kud liht­sa­mad.

„Käi­si­me ko­ha­li­kule rah­va­le nen­de met­sa­de olu­kor­da tut­vus­ta­mas. Ma­jan­da­mis­ka­va­sid veel koos­ta­tud po­le. Vaa­ta­me kol­me nä­da­la jook­sul et­te­pa­ne­kud lä­bi, koos­ta­me ma­jan­da­mis­ka­vade projektid, ava­li­kus­ta­me RMK ko­du­le­hel ja tea­vi­ta­me oma­va­lit­su­si ja huvitatud osapooli. Siis on kolm nä­da­lat ae­ga ka­va­de­ga tut­vu­da ja nen­de koh­ta et­te­pa­ne­kuid te­ha,“ rää­kis met­saü­lem.

Ta li­sas, et tõe­näo­li­selt tu­le­vad ka uued kok­ku­saa­mi­sed ko­ha­li­ku rah­va­ga: „Mi­nu soov on siis min­na ko­ha­pea­le met­sa ja seal tut­vus­ta­da, mi­da ning kui­das plaa­ni­me. Loo­dan, et lu­mi on sel­leks ajaks su­la­nud.“

Met­saü­lem sel­gi­tas veel, et ma­jan­da­mise ­ka­vad koos­ta­tak­se 10 aastaks, prae­gust küp­set met­sa võiks uuen­da­da 30-40 aas­ta jook­sul. Va­nas ehk raie­küp­ses met­sas on män­nid ja kuu­sed kesk­mi­selt 100-140aas­ta­sed, seal tu­leks te­ha uuendusraiet. Kes­kea­li­sed met­sad on 40-80aas­ta­sed, millest osa va­jak­sid hool­dus­raiet, et kas­vak­sid terved ja elujõulised puud. Ideaal­ne oleks, kui eri va­nu­seg­rup­pi­de jao­tus oleks võrd­ne, see ta­gaks eri­va­nu­se­lis­te met­sa­de ole­ma­so­lu ka sa­da­de aas­ta­te pä­rast.

