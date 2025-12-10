Sõnumitoojas 10. detsembril

- Arenev Raasiku Vald ja Raasiku Vald allkirjastasid koostööleppe;
- Raasiku vallavolikogu esimees on JUTA ASUJA;
- KOOSTÖÖKOKKULEPE Raasiku vallas 2025-2029;
- Riiklik järelevalve nõuab Aruküla kooli praeguste õpirühmade kaotamist;
- Raasiku valla haridus- ja kultuurispetsialist on MAARJA-LY TEINO;
- Kuusalu vallavolikogu esimeheks sai taas ULVE MÄRTSON;
- Kuusalus ja Kolgas tõuseb jaanuaris toasooja hind;
- Algas Kuusalu valla kogukonnaelu edendaja rahvahääletus;
- Kuusalu jõululaadal kaubeldi vihma kiuste;
- Kuusalu valla teedelepingute spetsialisti ametikoht;
- Anija vallavanemana jätkab RIIVO NOOR;
- Anija mõisa aida saalist sai seitsmeks päevaks jõulumaa;
- Kehra Kossu võit läks taas Aegviitu;
- Kehras toimus 2. maleturniir;
- Anija valla esindajad omavalitsusliitudes;
- KIK toetab Kehra sademeveesüsteemide rajamist;
- Raha Lehtmetsa-Pikva kergtee projektile;
- Loksa tervisekeskuse pidulik avamine.
