Sõnumitoojas 10. detsembril

Poolt
Sõnumitooja
-
150
  • Arenev Raasiku Vald ja Raasiku Vald allkirjastasid koostööleppe;
  • Raasiku vallavolikogu esimees on JUTA ASUJA;
  • KOOSTÖÖKOKKULEPE Raasiku vallas 2025-2029;
  • Riiklik järelevalve nõuab Aruküla kooli praeguste õpirühmade kaotamist;
  • Raasiku valla haridus- ja kultuurispetsialist on MAARJA-LY TEINO;
  • Kuusalu vallavolikogu esimeheks sai taas ULVE MÄRTSON;
  • Kuusalus ja Kolgas tõuseb jaanuaris toasooja hind;
  • Algas Kuusalu valla kogukonnaelu edendaja rahvahääletus;
  • Kuusalu jõululaadal kaubeldi vihma kiuste;
  • Kuusalu valla teedelepingute spetsialisti ametikoht;
  • Anija vallavanemana jätkab RIIVO NOOR;
  • Anija mõisa aida saalist sai seitsmeks päevaks jõulumaa;
  • Kehra Kossu võit läks taas Aegviitu;
  • Kehras toimus 2. maleturniir;
  • Anija valla esindajad omavalitsusliitudes;
  • KIK toetab Kehra sademeveesüsteemide rajamist;
  • Raha Lehtmetsa-Pikva kergtee projektile;
  • Loksa tervisekeskuse pidulik avamine.

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. detsembril.

