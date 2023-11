6. no­vemb­rist töö­tab Raa­si­ku val­las tä­na­vu loo­dud ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­hal Kai Si­ni­sa­lu. Ta on lõ­pe­ta­nud prae­gu­se Tal­lin­na üli­koo­li koo­lieel­se pe­da­goo­gi­ka ja psüh­ho­loo­gia eria­lal. Töö­tas 12 aas­tat Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se las­teaias, pä­rast se­da on üle 26 aas­ta ol­nud val­laa­met­nik. Aas­ta­tel 1997-2014 töö­tas Kai Si­ni­sa­lu Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­ses, esial­gu las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti­na, see­jä­rel ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti­na, kes te­ge­les ka las­te­kait­se­töö­ga. Vii­ma­sed li­gi 10 aas­tat oli ta las­te­kait­ses­pet­sia­list Rae val­las. „Olen pi­kalt ol­nud las­te­kait­ses­pet­sia­list, tund­sin, et ta­han muu­tust,“ põh­jen­das ta Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­tiks kan­di­dee­ri­mist. Kai Si­ni­sa­lu li­sas, et uus töö po­le tund­ma­tu, sest ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti­na töö­tas aas­taid Kuu­sa­lu val­las, kuid uue vald­kon­na­na on Raa­si­ku val­las te­ma hal­la­ta ka kul­tuu­ri­töö. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti­na on te­ma pea­mi­ne üle­san­ne kor­ral­da­da oma­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­la­seid te­ge­vu­si.