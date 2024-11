Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts kor­ral­dab det­semb­ri al­gu­ses tä­nu ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist saa­dud toe­tu­se­le kaks krii­si­tee­ma­list üri­tust. Lau­päe­val, 7. det­semb­ril oo­da­tak­se Kol­ga koo­lis kor­ral­da­ta­va­le ko­gu­kon­na krii­si­päe­va­le kõi­ki, kes on hu­vi­ta­tud krii­si­deks val­mi­so­le­kust. Esi­ne­jaid on kutsutud sel­le­le üri­tu­se­le si­se­kait­sea­ka­dee­miast, Kait­se­lii­dust, nais­ko­du­kait­sest, pääs­tea­me­tist, oma­va­lit­sus­test ja va­ba­taht­li­kest pääs­te­selt­si­dest. Krii­sip­ro­jek­ti eest­ve­da­ja, Ka­ha­la kü­la­va­nem ja Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Jan­no Lan­de üt­les, et ko­ge­mu­si on lu­ba­nud tul­la ja­ga­ma ka Rap­la­maalt Vao­pe­re kü­la esin­da­ja: „Vao­pe­re te­ge­vus on edu­lu­gu ko­gu­kon­na krii­si­val­mi­du­se eden­da­mi­sel.“ Üri­tust mo­de­ree­rib ja krii­si­päe­va lõp­pu ka­van­da­tud aru­te­lu ju­hib va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja Ar­tur Tal­vik Ta­pur­last. Pü­ha­päe­val, 8. det­semb­ril tu­leb Kol­ga selt­si­ma­jas krii­sip­laa­ni koos­ta­mi­se õpi­tu­ba ko­gu­kon­da­de ja kü­la­de eest­ve­da­ja­te­le, nä­pu­näi­teid ja­gab MTÜ Est­lan­der juht ja krii­si­koo­li­ta­ja Er­ki Vaik­re Kol­gast. Jan­no Laen­de too­ni­tab, et osa­le­da soo­vi­ja­tel pa­lu­tak­se en­da tu­le­kust tea­da an­da. Lin­gid krii­si­päe­va­le ja krii­sip­laa­ni õpi­tup­pa re­gist­ree­ri­mi­seks ning täp­se­mat in­fot leiab Ko­gu­kon­na Krii­si­päe­va Fa­ce­boo­ki-le­hel. Link on saa­de­tud ka koos krii­sip­ro­jek­ti tea­te ja kut­se­ga Kuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­da­de esin­da­ja­te mei­li­võr­gus­tik­ku. Osa­le­mi­ne on mõ­le­mal päe­val ta­su­ta. Ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist toe­ta­tak­se ko­gu­kon­da­de krii­si­koo­li­tust 1998 eu­ro­ga.