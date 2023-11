Ala­tes 6. no­vemb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja­na Em­ma Ma­ria Vaa­rik. Ta lõ­pe­tas tä­na­vu Ees­ti Maaü­li­koo­lis geo­dee­sia, kin­nis­va­ra- ja maa­kor­ral­du­se eria­la ning Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on te­ma esi­me­ne töö­koht. „Ot­si­sin tööd õpi­tud eria­lal, et saak­sin ka­su­ta­da koo­lis oman­da­tud tead­mi­si,“ põh­jen­das ta kan­di­dee­ri­mist. Maa­kor­ral­da­ja pea­mi­sed üle­san­ded on maa mõõ­dis­ta­mi­se ja ka­tast­riük­su­se moo­dus­ta­mi­se­ga seon­du­va töö koor­di­nee­ri­mi­ne, maa sih­tots­tar­be mää­ra­mi­sed ja muut­mi­sed, ko­ha­ni­me­de ja aad­res­si­de mää­ra­mi­se ja kor­ras­ta­mi­se­ga seon­duv. Em­ma Ma­ria Vaa­rik elab Tal­lin­nas, Raa­si­ku vald oli tal­le va­ra­se­mast tut­tav, seal ela­vad ta va­na­va­ne­mad.