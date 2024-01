Ala­tes 8. jaa­nua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses aren­dus­ju­hi­na Kaie Ma­mon­tov (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, elab Viim­si val­las. On õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis rek­reat­sioo­ni­kor­ral­dust ning on sot­siaal­tea­dus­te ma­gis­ter. Kaie Ma­mon­tov on töö­ta­nud Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­dus ning üri­tus-tu­run­dus­koor­di­naa­to­ri­na kom­mi­vab­ri­kus Ka­lev, 12 aas­tat oli et­te­võt­ja, tal oli üri­tus-tu­run­du­s­et­te­võ­te. „Mul­le meel­dib uu­si as­ju al­ga­ta­da ja käi­ma lü­ka­ta ning mind on kõ­ne­ta­nud ter­vi­se­den­dus ja ini­mes­te hea­olu. Oma et­te­võt­te­ga kor­ral­da­sin eri­ne­vaid et­te­võt­mi­si ala­tes et­te­võ­te­te spor­di­ü­ri­tus­test ku­ni jõu­lu­pi­du­de­ni,“ sõ­nas ta. Vii­ma­ti töö­tas Kaie Ma­mon­tov kolm aas­tat Viim­si val­la­va­lit­su­ses spor­di ja rah­va­ter­vi­se peas­pet­sia­lis­ti­na. „Raa­si­ku on väi­ke arm­sa kesk­kon­na­ga vald, vä­ga äge, et siin on ak­tiiv­ne kul­tuu­ri- ja spor­di­elu. Kui­gi Raa­si­ku vald on väik­sem kui Viim­si, on te­ge­vu­sed, mi­da oma­va­lit­su­ses tu­leb te­ha, sa­mad. Val­da aren­da­des tu­leb läh­tu­da ini­mes­te heao­lust, sel­leks on olu­li­ne luua ka ter­vi­se­ta­ris­tut, ra­ja­da kerg­liik­lus­teid,“ rää­kis Raa­si­ku val­la aren­dus­juht.