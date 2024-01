Ala­tes 2. jaa­nua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti­na Ind­rek Mikk. Ta on lõ­pe­ta­nud Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia, töö­ta­nud aas­taid ar­hi­tek­ti­na ning elab Ko­se val­la Ko­su kü­las. „Ar­hi­tek­ti­na olen kok­ku puu­tu­nud pal­ju­de põ­ne­va­te ob­jek­ti­de­ga, kõi­ki on teh­tud pü­hen­du­mi­se ja hin­ge­ga,“ sõ­nas ta. Raa­si­ku val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­tiks kan­di­dee­ris Ind­rek Mikk, ku­na soo­vis pan­na end ar­hi­tek­tia­me­tist tei­se olu­kor­da ja loo­dab, et sel­les ame­tis on või­ma­lik pa­nus­ta­da hea ruu­mi loo­mes­se: „Mõist­li­kult koos­ta­tud de­tailp­la­nee­ring on hea ar­hi­tek­tuu­ri ja hea elu­kesk­kon­na alus.“