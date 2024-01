Ala­nud aas­tast on va­rem Ani­ja Val­la Spor­di­maailm all te­gut­se­nud Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se hal­la­ta. Kul­tuu­ri­kes­kus kor­ral­das Ter­vi­se­de­poo töö­ta­ja leid­mi­seks kon­kur­si. Küm­me­kon­na kan­di­daa­di seast va­li­ti tu­ris­mias­ja­li­seks Vir­ko An­nus, kes on ame­tis 8. jaa­nua­rist.

Vir­ko An­nus on Tal­lin­na Üli­koo­lis õp­pi­nud kul­tuu­ri­kor­ral­dust ja režiid ning oman­da­nud 2010. aas­tal Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mias ma­gist­ri­kraa­di teat­ri­kuns­ti ja teat­ri­pe­da­goo­gi­ka alal. Ta on töö­ta­nud kul­tuu­ri­kor­ral­da­ja­na Tal­lin­nas Must­pea­de Ma­jas, ol­nud pea­lin­na hu­vi­kes­ku­se Kul­lo di­rek­to­ri ase­täit­ja, Raa­dio­teat­ri vas­tu­tav toi­me­ta­ja ning Tar­tu Üli­koo­li muu­seu­mi ha­ri­dusp­rog­ram­mi­de ku­raa­tor. On te­gut­se­nud ka la­va­kõ­ne ja sõ­na­kuns­ti õpe­ta­ja ning näi­te­ju­hi­na. Ta on la­vas­ta­nud Kel­ler­teat­ris, prae­gu teeb näit­le­ja­na kaa­sa las­te­teat­ris Trumm ning ju­hib Saue val­las Hüü­ru mõi­sas te­gut­se­vat har­ras­tus­näit­le­ja­test koos­ne­vat Loo­de­teat­rit. Sü­gi­sel Aru­kü­la rah­va­ma­jas toi­mu­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil män­gis Loo­de­tea­ter kol­me Vir­ko An­nu­se la­vas­ta­tud tük­ki, jaa­nua­ri esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel käi­di la­vas­tu­se­ga „Alias“ Saa­re­maal har­ras­tus­teat­ri­te rii­gi­fes­ti­va­lil.

Virko Annus kin­ni­tas, et ka loo­du­ses lii­ku­mi­ne ja mat­ka­mi­ne on te­da va­ra­se­mast pae­lu­nud ja tut­ta­vad.

„Tar­tu üli­koo­li muu­seu­mis, kus olen töö­ta­nud, on nii loo­dus­muu­seum kui bo­taa­ni­ka­aed. Eel­mi­sel aas­tal pist­sin ni­na Haap­sa­lu kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se loo­dus­gii­diõp­pes­se,“ sõ­nas ta.

Virko Annus li­sas, et ka Aeg­vii­du kant on va­ra­se­mast tut­tav, ta on seal oma pe­re, sõp­ra­de ja õpi­las­te­ga sa­ge­li mat­ka­nud: „Kõik siin­sed teed ja ra­jad, jär­ved ning nõm­med ala­tes Tamm­saa­re mailt ku­ni Kuu­sa­lu val­da Kõn­nu­ni väl­ja olen ris­ti-räs­ti lä­bi käi­nud. Kui töö­kuu­lu­tu­se leid­sin, mõt­le­sin, et oleks to­re jäl­le siia­kan­ti tul­la. Nüüd püüan­gi ol­la abiks teis­te­le, kes tu­le­vad Aeg­vii­tu lii­ku­ma ja mat­ka­ma. Siin on vä­ga mõ­nu­sad ja hoo­le­ga teh­tud lii­ku­mis- ja suu­sa­ra­jad, li­saks RMK mat­ka­ra­jad ja lõk­ke­ko­had.“

Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo on ala­tes möö­du­nud nä­da­last taas ava­tud igal nä­da­la­lõ­pul – ree­del ja pü­ha­päe­val kell 10-16 ning lau­päe­val kell 10-18. Sealt saab tal­vel lae­nu­ta­da ko­gu pe­re­le suus­ki-suu­sa­saa­paid, tõu­ke­kel­ke ja fat­bi­ke´i, met­sast naas­tes käia sau­nas. Saun on ava­tud lau­päe­vi­ti-pü­ha­päe­vi­ti. Sau­na ja se­mi­na­ri­ruu­me on või­ma­lik ka bro­nee­ri­da ja ren­ti­da.

Li­saks spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­ta­mi­se­le soo­vib Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo uus juht ha­ka­ta koo­li­de­le pak­ku­ma loo­dus­prog­ram­mi­de ja ha­ri­dus­ka­va­de näol õue­sõp­pe­või­ma­lu­si: „Mu­jal maail­mas vee­de­tak­se vä­ga pal­ju koo­li­tun­de väl­jas­pool koo­li­ma­ja. Aeg­vii­tu on hea ron­gi­ga tul­la, Ter­vi­se­de­poo an­nab suu­re­pä­ra­se või­ma­lu­se min­na siit met­sa õue­sõp­pe­tun­de lä­bi vii­ma. Loo­dusp­rog­ram­mi­de pak­ku­mi­seks on de­pool ka se­ni ol­nud koos­töö­part­ne­reid, kes on teinud ha­ri­vaid mat­ku ja mat­ka­sar­ju. Ta­ha­me neid eda­si aren­da­da.“

Vir­ko An­nu­se üle­san­ne on li­saks Ter­vi­se­de­poo klien­ti­de tee­nin­da­mi­se­le ning tee­nus­te aren­da­mi­se­le ja tu­run­da­mi­se­le aidata kor­ral­da­da Aeg­vii­du piir­kon­nas ka kul­tuu­ri- ja va­ba­a­jaü­ri­tu­si. Se­ni, kui Aeg­vii­du rah­va­ma­ja on las­teaia ka­su­tu­ses, ka­van­da­tak­se kul­tuu­ri- ja va­ba­ajaü­ri­tu­si pea­mi­selt õue, kuid ka Ter­vi­se­de­poos­se.