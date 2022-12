Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas ko­da­ni­ku­päe­val 2022. aas­tal sil­ma­ paist­nud ko­da­nik­ke, aas­ta spor­di­te­gi­jat ning noo­ri ees­ku­ju­sid.

Lau­päe­val, 26. no­vemb­ril Aru­kü­la rah­va­ma­jas ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­sel osa­le­nuid ter­vi­tas val­la­va­nem Raul Siem. Ta rää­kis, et Ees­ti ko­da­ni­ku mõis­te sai al­gu­se 104 aas­tat ta­ga­si, kui 26. no­vemb­ril 1918 võt­tis Maa­nõu­ko­gu vas­tu mää­ru­se Ees­ti ko­da­kond­su­se koh­ta.

Val­la­va­nem Raul Siem ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja Ka­rin Möl­lits and­sid ko­da­ni­ku­päe­val üle tä­nu­kir­jad ja lil­leõied val­la­ko­da­ni­ke­le, kes on aas­ta jook­sul paist­nud oma te­ge­vu­se­ga sil­ma ko­gu­kon­na­le olu­lis­te te­ge­mis­te eest­ve­da­ja­te või pü­hen­du­nud va­ba­taht­li­ke­na. Neid said tun­nus­ta­mi­seks esi­ta­da kõik soo­vi­jad.

Tä­nu­kir­ja tub­li loo­dust hoid­va ja sääst­va pro­jek­ti el­lu­vii­mi­se eest ning tiit­li aas­ta noor ees­ku­ju 2022 päl­visid Raa­si­ku põ­hi­koo­lis eel­mi­sel õp­peaas­tal te­gut­se­nud mi­ni­fir­ma Lind­la liik­med Kert Si­nik, Ru­di Ki­vi­mäe, Jand­ro Pär­na ja Pjotr Pit­šu­gin. Nen­de 8. klas­si et­te­võt­lu­s­õp­pe raa­mes loo­dud 7.-9. klas­si õpi­las­te fir­ma ehk mi­ni­fir­ma val­mis­tas ja müüs lin­du­de pe­sa­kas­te ja söö­gi­ma­ju. Tä­na­vu ke­va­del saa­vu­tas Lind­la üle-ees­ti­li­sel mi­ni­fir­ma­de fi­naal­võist­lu­sel 3. ko­ha ja rah­va­lem­mi­ku erip­ree­mia. Noo­ri ju­hen­das Mar­ge Aa­sa­laid.

Lind­la too­tis õp­peaas­ta jook­sul kok­ku 40 pe­sa­kas­ti ja üle 30 söö­gi­ma­ja, neid käi­di müü­mas pea­mi­selt laa­ta­del Raa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se val­las ning Tal­lin­nas Üle­mis­te kes­ku­ses. Et­te­võt­te aas­ta­ne tu­lu oli üle 1200 eu­ro, sel­lest ka­sum 1100 eu­rot.

Aas­ta spor­di­te­gi­ja – MI­LEE­NE VA­RIK

Raa­si­ku val­la aas­ta spor­di­te­gi­jaks 2022 va­li­ti võist­lus­tant­si­ja Mi­lee­ne Va­rik, kes saa­vu­tas pro­fes­sio­naa­li­de 10-tant­su maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Tšeh­his 4. ko­ha, maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­tel Poo­las esi­ko­ha stan­dard­tant­su­des ja 2. ko­ha La­di­na-Amee­ri­ka tant­su­des. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga kaas­nes val­la pa­ri­ma­le sport­la­se­le 1300 eu­ro suu­ru­ne ra­ha­li­ne pree­mia.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li vi­list­la­ne, Tal­lin­na Ühis­güm­naa­siu­mi abi­tu­rient Mi­lee­ne Vaa­rik alus­tas tant­si­mi­se­ga 4aas­ta­selt tant­suk­lu­bis Fi­gu­ret, nüüd on li­gi küm­me aas­tat tree­ni­nud pea­lin­nas tant­sus­tuu­dios FLEX. Ala­tes 2019. aas­tast on te­ma tant­su­part­ner Art­ti Os­kar Maa­sik, nen­de peat­ree­ner on Jör­gen Kapp. Maail­ma ka­ri­ka­võist­lus­te etap­pi­del on tant­su­paar osa­le­nud ja poo­diu­mi­koh­ti võit­nud mit­mel aas­tal, 10-tant­su maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid tä­na­vu esi­mest kor­da. 10-tant­su võist­lus koos­neb viiest stan­dard- ja viiest La­di­na-Amee­ri­ka tant­sust, võit­ja­te sel­gi­ta­mi­seks lii­de­tak­se kõi­gi tant­su­de eest koh­tu­ni­kelt saa­dud punk­tid.

