Ter­vi­sea­met ka­vat­seb lä­hia­jal kuu­lu­ta­da väl­ja kon­kur­si Raa­si­ku val­da kol­man­da pe­rears­ti­ni­mis­tu moo­dus­ta­mi­seks.

Prae­gu töö­tab val­las kaks pe­rears­ti – Hel­gi Vain Aru­kü­las ja An­na Prist­roms­ka­ja Raa­si­kul. Nen­de mõ­le­ma ni­mis­tud on täis ja üle­ta­vad ühe ars­ti ni­mis­tu piir­suu­ru­se ehk 2000 ini­mest. Hel­gi Vai­nu ni­mis­tus on prae­gu 2361 ja An­na Prist­roms­ka­ja ni­mis­tus 2045 ini­mest. Ars­ti­de töö­koor­mu­se vä­hen­da­mi­seks on paa­ril vii­ma­sel aas­tal neid ai­da­nud abiarst Arak­sia Ge­vork­jan.

Kui paar kuud ta­ga­si Sõ­nu­mi­too­jas Raa­si­ku val­la pe­rears­ti-prob­lee­mist kir­ju­ta­si­me, tõ­des An­na Prist­roms­ka­ja, et kol­man­dat ars­ti on vä­ga va­ja, kuid te­ma leid­mi­ne kee­ru­li­ne: „Po­le ke­da­gi, kes oleks hu­vi­ta­tud tu­le­ma Raa­si­ku val­da pe­rears­tiks. Dok­tor Hel­gi Vain on aas­ta­te jook­sul pöör­du­nud mit­meid kor­di ter­vi­sea­me­ti poo­le, pe­rears­ti­de mei­li­lis­ti kau­du ole­me ka Tar­tu Üli­koo­li in­for­mee­ri­nud soo­vist saa­da Raa­si­ku val­da kol­mas pe­rearst, kuid se­ni po­le ke­da­gi leid­nud.“

Loe pikemalt 11. novembri Sõnumitoojast.