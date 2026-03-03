Raa­si­ku val­la­va­lit­sus müüs oks­jo­ni­kesk­kon­na va­ra­kes­kus.ee kau­du Aru­kü­las 6 ela­mu­krun­ti, mil­lest kaks os­te­ti alg­hin­nast vei­di kõr­ge­ma hin­na­ga, ne­li alg­hin­nast tun­du­valt kal­li­malt. Kok­ku müü­di kuus krun­ti 754 500 eu­ro eest. Kui ar­ves­ta­da ma­ha oks­jo­ni­kes­ku­se ta­su, tee­nis vald 6 krun­di müü­gist üle 720 000 eu­ro.

Esi­me­se­na enam­pak­ku­mi­se­le pan­dud Su­vi­la tä­nav 25 ja 27 kin­nis­tu­te alg­hind oli 85 000 eu­rot. 20. veeb­rua­ril lõp­pe­nud oks­jo­ni­tel ker­kis neist esi­me­se hind 142 900 ja tei­se hind 140 100 eu­ro­ni. Su­vi­la 25 krun­di suu­rus on 3189 ja Su­vi­la 27 krun­di suu­rus 3688 ruut­meet­rit. Mõ­le­ma­le on vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le või­ma­lik ra­ja­da ku­ni ka­he­kord­ne ük­sik- või kak­si­ke­la­mu ja üks abi­hoo­ne.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 26. veeb­rua­ril lõp­pe­sid Män­ni­ku tee äär­se 4 ela­muk­run­di enam­pak­ku­mi­sed. Nen­de alg­hin­naks mää­ras val­la­va­lit­sus 95 000 eu­rot, sest kin­nis­tu­te juu­res on ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­tid. Ka nei­le krun­ti­de­le on lu­ba­tud ehi­ta­da nii era­mu kui paa­ris­ma­ja ja üks abi­hoo­ne. Kõi­ge kal­li­malt müü­di oks­jo­nil Tal­ve tee 7 asuv 2614 ruut­meet­ri suu­ru­ne krunt, mil­le os­tu­hind oli 143 600 eu­rot. Alg­hin­nast tun­du­valt kõr­ge­maks tõu­sis ka Män­ni­ku tee 27b asu­va 2499 ruut­meet­ri suu­ru­se kin­nis­tu hind – krunt os­te­ti 136 300 eu­ro eest. Kõi­ge vä­hem oli hu­vi­li­si Män­ni­ku tee 27 ja Män­ni­ku tee 27a kin­nis­tu­te vas­tu. Neist esi­me­ne, mil­le suu­rus on 2504 ruut­meet­rit, lei­dis ost­ja 96 500 eu­ro eest. 2500 ruut­meet­ri suu­ru­ne Män­ni­ku tee 27a krunt läks müü­ki 95 100 eu­ro eest.

„Us­ku­si­me, et ela­muk­run­ti­de müü­gid võik­sid min­na häs­ti, aga ei jul­ge­nud loo­ta, et ju­ba veeb­rua­ri lõ­puks ole­me peaae­gu täit­nud ees­mär­gi – tä­na­vus­se ee­lar­ves­se on val­la­va­ra müü­gi­tu­lu ka­van­da­nud 800 000 eu­rot. Ar­ves­ta­si­me, et saa­me sel­le küm­ne krun­di müü­gist, on vä­ga meel­div ül­la­tus, et jõud­si­me eel­ar­ves pla­nee­ri­tud sum­ma lä­he­da­le vaid kuue krun­di müü­gi­ga,“ üt­les val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe.

Ta mär­kis, kui ol­lak­se val­mis oks­jo­nil üks­tei­sest nii pal­ju üle pak­ku­ma, näi­tab see, et hu­vi Raa­si­ku val­da ela­ma asu­da on suur.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak sel­gi­tas, et val­la­vo­li­ko­gu oli krun­ti­de alg­hin­naks mää­ra­nud mi­ni­maal­selt 70 000 eu­rot, val­la­va­lit­sus ot­sus­tas alg­hin­da tõs­ta, sest 2025. aas­ta müü­gi­ko­ge­mus näi­tas, et krun­di hind ker­kis 98 000 eu­ro­ni.

Tä­na­vu enam­pak­ku­mi­se­le pan­dud Su­vi­la tä­na­va krun­did os­tis üks et­te­võ­te. Män­ni­ku tä­na­va krun­ti­dest kolm ost­sid erai­si­kud ja ühe väi­keet­te­võ­te. Osa­kon­na­ju­ha­ta­ja põh­jen­das, et alg­hin­na lä­he­da­se hin­na­ga müü­dud krun­te lä­bib tee: „Sa­mas jääb ehi­tu­sõi­gu­se­ga tee poo­le­le roh­kem maad kui ta­va­li­sel ale­vi­ku krun­dil, mis on 1200 ruut­meet­rit.“

Ka Mai­li Hir­lak kin­ni­tas, et hu­vi Aru­kü­la ela­muk­run­ti­de vas­tu on suur.

„Nii oks­jo­ni­kor­ral­da­jalt kui ka val­lalt on kor­du­valt kü­si­tud, kas val­lal on plaa­nis veel krun­te müüa. See an­nab loo­tust, et krun­ti­de vas­tu on ka edas­pi­di hu­vi ole­mas,“ lau­sus ta.

Sel aas­tal müüb val­la­va­lit­sus Aru­kü­las veel ne­li krun­ti, mis asu­vad Või­du tä­na­val. Krun­ti­de müük toi­mub ilm­selt juu­nis: „2025. aas­ta lõ­pus keh­tes­ta­si­me de­tailp­la­nee­rin­gu. Le­ping maa­mõõt­ja­ga on sõl­mi­tud, kui lu­mi su­la­nud, tee­me maa­kor­ral­dus­toi­min­gud loo­du­ses. Neil kõi­gil krun­ti­del on tä­na­valt juur­de­pääs, või­ma­lik, et ka nen­de hin­nad ker­ki­vad üle 100 000 eu­ro.“

No­vemb­ris 2024. aas­tal al­ga­tas val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu ka Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­sel pool maan­teed asu­va li­gi 2,6 hek­ta­ri suu­ru­sel Har­ju tee 33B kin­nis­tul, et ja­ga­da see ela­mu­krun­ti­deks. Val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on te­gu ela­mu­maa­ga ja ala­le ma­hub um­bes 6 ela­mu­krun­ti.

„Ku­na sel­les pla­nee­rin­gus on ta­ris­tu aren­dus ma­hu­kas, saa­me se­da müüa ai­nult aren­du­s­ala­na. Pla­nee­rin­gu­me­net­lus on es­kii­sis­taa­diu­mis ja se­da ei ole eda­si me­net­le­tud, sest vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis ei ol­nud nõus Har­ju tee 33b kin­nis­tut müü­ma. Kui prae­gu­ne vo­li­ko­gu leiab, et sel­lel on ela­mua­la­na po­tent­siaa­li, jät­ka­me pla­nee­rin­gu­ga,“ rää­kis hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja.

Kui vo­li­ko­gu nõus­tub, sõl­tub pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­ne te­ma sõ­nul sel­lest, kas ja mil­li­seid et­te­pa­ne­kuid ning vas­tu­väi­teid esi­ta­tak­se de­tailp­la­nee­rin­gu edas­pi­di­se me­net­lu­se ajal: „Kui saa­me pla­nee­rin­gu hil­je­malt au­gus­tis pan­na ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le ning suu­ri vas­tu­väi­teid ei esi­ta­ta, siis jõua­me kin­nis­tu pan­na enam­pak­ku­mi­se­le veel käe­s­ole­val aas­tal.“