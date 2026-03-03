Raasiku vallavalitsus müüs oksjonikeskkonna varakeskus.ee kaudu Arukülas 6 elamukrunti, millest kaks osteti alghinnast veidi kõrgema hinnaga, neli alghinnast tunduvalt kallimalt. Kokku müüdi kuus krunti 754 500 euro eest. Kui arvestada maha oksjonikeskuse tasu, teenis vald 6 krundi müügist üle 720 000 euro.
Esimesena enampakkumisele pandud Suvila tänav 25 ja 27 kinnistute alghind oli 85 000 eurot. 20. veebruaril lõppenud oksjonitel kerkis neist esimese hind 142 900 ja teise hind 140 100 euroni. Suvila 25 krundi suurus on 3189 ja Suvila 27 krundi suurus 3688 ruutmeetrit. Mõlemale on vastavalt detailplaneeringule võimalik rajada kuni kahekordne üksik- või kaksikelamu ja üks abihoone.
Möödunud neljapäeval, 26. veebruaril lõppesid Männiku tee äärse 4 elamukrundi enampakkumised. Nende alghinnaks määras vallavalitsus 95 000 eurot, sest kinnistute juures on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Ka neile kruntidele on lubatud ehitada nii eramu kui paarismaja ja üks abihoone. Kõige kallimalt müüdi oksjonil Talve tee 7 asuv 2614 ruutmeetri suurune krunt, mille ostuhind oli 143 600 eurot. Alghinnast tunduvalt kõrgemaks tõusis ka Männiku tee 27b asuva 2499 ruutmeetri suuruse kinnistu hind – krunt osteti 136 300 euro eest. Kõige vähem oli huvilisi Männiku tee 27 ja Männiku tee 27a kinnistute vastu. Neist esimene, mille suurus on 2504 ruutmeetrit, leidis ostja 96 500 euro eest. 2500 ruutmeetri suurune Männiku tee 27a krunt läks müüki 95 100 euro eest.
„Uskusime, et elamukruntide müügid võiksid minna hästi, aga ei julgenud loota, et juba veebruari lõpuks oleme peaaegu täitnud eesmärgi – tänavusse eelarvesse on vallavara müügitulu kavandanud 800 000 eurot. Arvestasime, et saame selle kümne krundi müügist, on väga meeldiv üllatus, et jõudsime eelarves planeeritud summa lähedale vaid kuue krundi müügiga,“ ütles vallavanem Bärbel Salumäe.
Ta märkis, kui ollakse valmis oksjonil üksteisest nii palju üle pakkuma, näitab see, et huvi Raasiku valda elama asuda on suur.
Vallavalitsuse haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlak selgitas, et vallavolikogu oli kruntide alghinnaks määranud minimaalselt 70 000 eurot, vallavalitsus otsustas alghinda tõsta, sest 2025. aasta müügikogemus näitas, et krundi hind kerkis 98 000 euroni.
Tänavu enampakkumisele pandud Suvila tänava krundid ostis üks ettevõte. Männiku tänava kruntidest kolm ostsid eraisikud ja ühe väikeettevõte. Osakonnajuhataja põhjendas, et alghinna lähedase hinnaga müüdud krunte läbib tee: „Samas jääb ehitusõigusega tee poolele rohkem maad kui tavalisel aleviku krundil, mis on 1200 ruutmeetrit.“
Ka Maili Hirlak kinnitas, et huvi Aruküla elamukruntide vastu on suur.
„Nii oksjonikorraldajalt kui ka vallalt on korduvalt küsitud, kas vallal on plaanis veel krunte müüa. See annab lootust, et kruntide vastu on ka edaspidi huvi olemas,“ lausus ta.
Sel aastal müüb vallavalitsus Arukülas veel neli krunti, mis asuvad Võidu tänaval. Kruntide müük toimub ilmselt juunis: „2025. aasta lõpus kehtestasime detailplaneeringu. Leping maamõõtjaga on sõlmitud, kui lumi sulanud, teeme maakorraldustoimingud looduses. Neil kõigil kruntidel on tänavalt juurdepääs, võimalik, et ka nende hinnad kerkivad üle 100 000 euro.“
Novembris 2024. aastal algatas vallavalitsus detailplaneeringu ka Aruküla keskasulast teisel pool maanteed asuva ligi 2,6 hektari suurusel Harju tee 33B kinnistul, et jagada see elamukruntideks. Valla üldplaneeringu järgi on tegu elamumaaga ja alale mahub umbes 6 elamukrunti.
„Kuna selles planeeringus on taristu arendus mahukas, saame seda müüa ainult arendusalana. Planeeringumenetlus on eskiisistaadiumis ja seda ei ole edasi menetletud, sest volikogu eelmine koosseis ei olnud nõus Harju tee 33b kinnistut müüma. Kui praegune volikogu leiab, et sellel on elamualana potentsiaali, jätkame planeeringuga,“ rääkis haldus- ja ehitusosakonna juhataja.
Kui volikogu nõustub, sõltub planeeringu kehtestamine tema sõnul sellest, kas ja milliseid ettepanekuid ning vastuväiteid esitatakse detailplaneeringu edaspidise menetluse ajal: „Kui saame planeeringu hiljemalt augustis panna avalikule väljapanekule ning suuri vastuväiteid ei esitata, siis jõuame kinnistu panna enampakkumisele veel käesoleval aastal.“