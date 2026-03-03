Kuusalu vallavalitsus andis arvamuse vabariigi valitsuse korralduse „Põhjamaade-Balti vesinikukoridori ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ eelnõule. Kavandatav planeeringuala läbiks mitut maakonda, Harjumaal Kuusalu, Anija, Raasiku, Jõelähtme, Kose, Rae, Kiili, Saku ja Saue valda. Kuusalu vallavalitsus palub üle vaadata planeeritava ala ulatus ja loobuda vesiniku trassikoridori kavandamisest Kuusalu valda, sest suur osa vallast on juba koormatud kitsendustega – keskpolügoon, Soodla harjutusväli, Lahemaa rahvuspark, Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala.