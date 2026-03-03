Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis ar­va­mu­se va­ba­rii­gi va­lit­su­se kor­ral­du­se „Põh­ja­maa­de-Bal­ti ve­si­ni­ku­ko­ri­do­ri ja sel­le toi­mi­mi­seks va­ja­li­ku ta­ris­tu rii­gi erip­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se al­ga­ta­mi­ne“ eel­nõu­le. Ka­van­da­tav pla­nee­rin­gua­la lä­biks mi­tut maa­kon­da, Har­ju­maal Kuu­sa­lu, Ani­ja, Raa­si­ku, Jõe­läht­me, Ko­se, Rae, Kii­li, Sa­ku ja Saue val­da. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lub üle vaa­da­ta pla­nee­ri­ta­va ala ula­tus ja loo­bu­da ve­si­ni­ku tras­si­ko­ri­do­ri ka­van­da­mi­sest Kuu­sa­lu val­da, sest suur osa val­last on ju­ba koor­ma­tud kit­sen­dus­te­ga – kesk­po­lü­goon, Sood­la har­ju­tus­vä­li, La­he­maa rah­vus­park, Põh­ja-Kõr­ve­maa loo­dus­kait­sea­la.