Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald teevad koalitsiooni

Es­mas­päe­val, 27. ok­toob­ril and­sid Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­li­mis­tel kan­di­dee­ri­nud va­li­mis­lii­dud Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald tea­da, et on ot­sus­ta­nud moo­dus­ta­da koa­lit­sioo­ni. Kumb­ki va­li­mis­liit sai 17liik­me­li­ses vo­li­ko­gus 5 koh­ta, see­ga on koa­lit­sioo­nil kok­ku 10 koh­ta. Opo­sit­sioo­ni jää­vad Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit, kel­lel on uues vo­li­ko­gus 6 koh­ta, ja EK­RE 1 ko­ha­ga.

Va­li­mis­lii­du Are­nev Raa­si­ku Vald esi­num­ber, vo­li­ko­gu tu­le­va­ne esi­mees Ju­ta Asu­ja üt­les, et nen­de lii­du liik­med koh­tu­sid eel­mi­sel nä­da­lal teis­te va­li­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te­ga.

„Mõ­le­mad koh­tu­mi­sed olid konst­ruk­tiiv­sed ning sai­me kin­ni­tust, et uues vo­li­ko­gus on val­la aren­gu ni­mel või­ma­lik te­ha koos­tööd kõi­gi osa­pool­te­ga,“ lau­sus ta.

Kui­gi te­ma sõ­nul ei ol­nud vä­lis­ta­tud ka kol­mik­liit, ot­sus­ta­ti koa­lit­sioon luua va­li­mis­lii­du­ga Raa­si­ku Vald, kel­le­ga nä­hak­se prog­ram­mi­des suu­re­mat ühi­so­sa: „Sa­mas soo­vi­me koos­tööd ka opo­sit­sioo­ni­ga, et pa­ran­da­da vo­li­ko­gu töö­kul­tuu­ri ning väl­ti­da vas­tan­du­mi­si, sest val­la areng eel­dab ühist pin­gu­tust.“

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald esi­num­ber And­re Sepp rää­kis, et Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­jad and­sid neile küll tea­da, et soo­vi­vad koh­tu­da, kuid ettepaneku tegijad po­le siia­ni sel­leks ae­ga leid­nud: „Are­ne­va Raa­si­ku Val­la liik­me­te­ga oli meil vä­ga po­si­tiiv­ses at­mos­fää­ris üle kol­me tun­ni pik­ku­ne koh­tu­mi­ne, vaa­ta­si­me põh­ja­li­kult lä­bi mõ­le­ma va­li­misp­rog­ram­mid. Üle­ta­ma­tuid eri­ne­vu­si ei ole. Ar­ves­ta­des val­la keh­va fi­nant­s­olu­kor­da ja tei­salt prae­gust sot­siaal­selt õr­na sei­su Raa­si­kul tu­leb saa­vu­ta­da ra­hu ning reaal­selt ar­ves­ta­da, mil­li­sed on või­ma­lu­sed pak­ku­da meie ini­mes­te­le oma­va­lit­sus­te­va­he­li­ses kon­ku­rent­sis pa­ri­mat.“

Val­la uus või­mu­liit on kok­ku lep­pi­nud, et val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks saab Ju­ta Asu­ja va­li­mis­lii­dust Are­nev Raa­si­ku Vald ning asee­si­me­heks Ivar Vil­berg va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Val­la­va­ne­ma leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se ava­lik kon­kurss, se­da veab eest va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald, so­bi­va kan­di­daa­di va­li­vad koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid koos. Kon­kurss on ka­vas väl­ja kuu­lu­ta­da käes­ole­val nä­da­lal. Lä­hia­jal ava­li­kus­ta­tak­se ka koos­töö­kok­ku­le­pe, mil­le jär­gi järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul Raa­si­ku val­da aren­da­tak­se.