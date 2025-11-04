Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald teevad koalitsiooni

Esmaspäeval, 27. oktoobril andsid Raasiku vallavolikogu valimistel kandideerinud valimisliidud Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald teada, et on otsustanud moodustada koalitsiooni. Kumbki valimisliit sai 17liikmelises volikogus 5 kohta, seega on koalitsioonil kokku 10 kohta. Opositsiooni jäävad Kodukoha Valimisliit, kellel on uues volikogus 6 kohta, ja EKRE 1 kohaga.
Valimisliidu Arenev Raasiku Vald esinumber, volikogu tulevane esimees Juta Asuja ütles, et nende liidu liikmed kohtusid eelmisel nädalal teiste valimisliitude esindajatega.
„Mõlemad kohtumised olid konstruktiivsed ning saime kinnitust, et uues volikogus on valla arengu nimel võimalik teha koostööd kõigi osapooltega,“ lausus ta.
Kuigi tema sõnul ei olnud välistatud ka kolmikliit, otsustati koalitsioon luua valimisliiduga Raasiku Vald, kellega nähakse programmides suuremat ühisosa: „Samas soovime koostööd ka opositsiooniga, et parandada volikogu töökultuuri ning vältida vastandumisi, sest valla areng eeldab ühist pingutust.“
Valimisliidu Raasiku Vald esinumber Andre Sepp rääkis, et Kodukoha Valimisliidu esindajad andsid neile küll teada, et soovivad kohtuda, kuid ettepaneku tegijad pole siiani selleks aega leidnud: „Areneva Raasiku Valla liikmetega oli meil väga positiivses atmosfääris üle kolme tunni pikkune kohtumine, vaatasime põhjalikult läbi mõlema valimisprogrammid. Ületamatuid erinevusi ei ole. Arvestades valla kehva finantsolukorda ja teisalt praegust sotsiaalselt õrna seisu Raasikul tuleb saavutada rahu ning reaalselt arvestada, millised on võimalused pakkuda meie inimestele omavalitsustevahelises konkurentsis parimat.“
Valla uus võimuliit on kokku leppinud, et vallavolikogu esimeheks saab Juta Asuja valimisliidust Arenev Raasiku Vald ning aseesimeheks Ivar Vilberg valimisliidust Raasiku Vald. Vallavanema leidmiseks korraldatakse avalik konkurss, seda veab eest valimisliit Raasiku Vald, sobiva kandidaadi valivad koalitsioonipartnerid koos. Konkurss on kavas välja kuulutada käesoleval nädalal. Lähiajal avalikustatakse ka koostöökokkulepe, mille järgi järgmise nelja aasta jooksul Raasiku valda arendatakse.