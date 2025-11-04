Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 23. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gil Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu uue koos­sei­su 2025/2026 õp­peaas­taks. Hoo­le­ko­gu on taas küm­ne­liik­me­li­ne, lap­se­va­ne­ma­te esin­da­jaid on ne­li: 1.-3. klas­si­de lap­se­va­ne­maid va­li­ti esin­da­ma Tii­na Pau, 4.-6. klas­si­de lap­se­va­ne­maid Priit La­he­maa, 7.-9. klas­si­de osas Kai­sa Välk ja güm­naa­siu­mik­las­si­de osas Jan­no Laen­de. Õpi­las­te esin­da­ja­na on hoo­le­ko­gus Ras­mus Kar­ro, õpe­ta­ja­te esin­da­ja­na Pil­le Pürg ja Ing­rit Keer­ma, vi­list­las­te esin­da­ja­na Al­len La­rin, koo­li toe­ta­vast or­ga­ni­sat­sioo­nist An­ni­ka Agu-Aas­rand Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­sest ja val­la esin­da­ja­na juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man.

Lap­se­va­ne­mad said liik­meid hoo­le­ko­gus­se va­li­da see­kord Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri Maia Alu­maa keh­tes­ta­tud va­li­misp­rot­ses­si kir­jel­du­se ja koos­o­le­ku­te kor­ral­da­mi­se põ­hi­mõ­te­te alu­sel. Es­malt oli igal lap­se­va­ne­mal või­ma­lik hoo­le­ko­gus­se kan­di­dee­ri­da Spo­ku di­gi­kesk­kon­nas. Ka hää­le­ta­mi­ne oli kor­ral­da­tud di­gi­taal­selt. Ku­na ühe koo­liast­me ja vi­list­las­te esin­da­ja­te kaks kan­di­daa­ti said sa­ma pal­ju hää­li, teh­ti lap­se­va­ne­ma­te üld­koo­s­o­le­kul nen­de va­hel lii­su­heit­mi­ne.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­le­ko­gu tee­mal il­mus Sõ­nu­mi­too­jas ok­toob­ri al­gu­ses lu­gu „Hoo­le­ko­gu muut­mi­ne on te­ki­ta­nud Kuu­sa­lu koo­lis pin­geid“. See oli ajen­da­tud koo­li õpe­ta­ja­te, koo­li­töö­ta­ja­te ja õpi­la­se­sin­du­se ju­ha­tu­se ava­li­kust kir­jast, mil­les nad aval­da­sid toe­tust koo­li­ju­hi­le ja te­ma ka­van­da­tud muu­da­tus­te­le hoo­le­ko­gu töös. Ka­hel vii­ma­sel õp­peaas­tal oli koo­lis küm­ne­liik­me­li­ne hoo­le­ko­gu ja laien­da­tud hoo­le­ko­gu, ku­hu kuu­lu­sid igast klas­sist va­li­tud üks lap­se­va­nem ja asen­dus­lii­ge, kok­ku 54 lap­se­va­ne­mat. Hoo­le­ko­gu käis koos laien­da­tud koos­sei­su­ga.

Laien­da­tud hoo­le­ko­gu osad liik­med ei nõus­tu­nud di­rek­to­ri muu­de­tud va­li­ku­põ­hi­mõ­te­te­ga. Sõ­nu­mi­too­ja­le tea­dao­le­valt on sa­mal tee­mal pöör­du­tud õi­gus­kants­le­ri poo­le ja pöör­du­mi­ne on võe­tud me­net­lus­se. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja koo­li juht­kond on saa­nud õi­gus­kants­le­ri bü­roost kir­ja, mil­les pa­lu­tak­se sel­gi­tu­si.

Di­rek­tor Maia Alu­maa üt­les le­he­le, et lap­se­va­ne­mad on no­vemb­ri al­gu­ses oo­da­tud hoo­le­ko­gu ja va­ne­ma­te­ko­gu tee­ma­li­se­le koo­li­tus­päe­va­le ning see­jä­rel ka va­ne­ma­te­ko­gu loo­ma.

„Koo­li­pe­re oo­tab konst­ruk­tiiv­set ja mit­me­külg­set koos­tööd nii hoo­le­ko­gu kui ka va­ne­ma­te­ko­gu­ga,“ kin­ni­tas di­rek­tor.