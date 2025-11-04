Kuusalu vallavalitsus kinnitas neljapäeval, 23. oktoobril toimunud istungil Kuusalu keskkooli hoolekogu uue koosseisu 2025/2026 õppeaastaks. Hoolekogu on taas kümneliikmeline, lapsevanemate esindajaid on neli: 1.-3. klasside lapsevanemaid valiti esindama Tiina Pau, 4.-6. klasside lapsevanemaid Priit Lahemaa, 7.-9. klasside osas Kaisa Välk ja gümnaasiumiklasside osas Janno Laende. Õpilaste esindajana on hoolekogus Rasmus Karro, õpetajate esindajana Pille Pürg ja Ingrit Keerma, vilistlaste esindajana Allen Larin, kooli toetavast organisatsioonist Annika Agu-Aasrand Kuusalu Hariduse Tugikeskusest ja valla esindajana juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman.
Lapsevanemad said liikmeid hoolekogusse valida seekord Kuusalu keskkooli direktori Maia Alumaa kehtestatud valimisprotsessi kirjelduse ja koosolekute korraldamise põhimõtete alusel. Esmalt oli igal lapsevanemal võimalik hoolekogusse kandideerida Spoku digikeskkonnas. Ka hääletamine oli korraldatud digitaalselt. Kuna ühe kooliastme ja vilistlaste esindajate kaks kandidaati said sama palju hääli, tehti lapsevanemate üldkoosolekul nende vahel liisuheitmine.
Kuusalu keskkooli hoolekogu teemal ilmus Sõnumitoojas oktoobri alguses lugu „Hoolekogu muutmine on tekitanud Kuusalu koolis pingeid“. See oli ajendatud kooli õpetajate, koolitöötajate ja õpilasesinduse juhatuse avalikust kirjast, milles nad avaldasid toetust koolijuhile ja tema kavandatud muudatustele hoolekogu töös. Kahel viimasel õppeaastal oli koolis kümneliikmeline hoolekogu ja laiendatud hoolekogu, kuhu kuulusid igast klassist valitud üks lapsevanem ja asendusliige, kokku 54 lapsevanemat. Hoolekogu käis koos laiendatud koosseisuga.
Laiendatud hoolekogu osad liikmed ei nõustunud direktori muudetud valikupõhimõtetega. Sõnumitoojale teadaolevalt on samal teemal pöördutud õiguskantsleri poole ja pöördumine on võetud menetlusse. Kuusalu vallavalitsus ja kooli juhtkond on saanud õiguskantsleri büroost kirja, milles palutakse selgitusi.
Direktor Maia Alumaa ütles lehele, et lapsevanemad on novembri alguses oodatud hoolekogu ja vanematekogu teemalisele koolituspäevale ning seejärel ka vanematekogu looma.
„Koolipere ootab konstruktiivset ja mitmekülgset koostööd nii hoolekogu kui ka vanematekoguga,“ kinnitas direktor.