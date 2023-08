Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 10. au­gus­til ava­ti Raa­si­ku kel­gu­mäe kõr­val ra­tas­te, ru­la­de ja rul­luis­ku­de­ga sõit­mi­seks mõel­dud pumpt­rack – kur­vi­li­ne lai­ne­te­ga tri­ki­ra­da. Ees­ti­keel­set käi­be­le läi­nud ni­me­tust pump-t­rack´il veel po­le, Hen­ri Kalm Raa­si­ku­le tri­ki­ra­ja pla­nee­ri­nud ja ehi­ta­nud He­vent Ehi­tus OÜst pak­kus ühe va­rian­di­na välja lai­ne­ra­da.

„Vä­ga äge asi on val­mis saa­nud,“ kii­tis Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem ava­mi­sel, kui an­dis He­vent Ehi­tu­se ju­hi­le üle val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja.

Ava­mi­sel olid ko­hal MTÜ Keerdt­repp tri­ki­rat­tu­rid ee­sot­sas Keh­rast pä­rit Mi­kael Par­ma­ni­ga, kes viis ko­ha­li­ke noor­te seas lä­bi tead­mis­te kont­rol­li, mi­da pumpt­rack´il te­ha to­hib, mi­da mit­te. Tri­ki­sõit­jad näi­ta­sid las­te­le-noor­te­le et­te, mil­li­seid pöör­deid ja sal­to­sid saab lai­ne­ra­jal har­ju­ta­des tri­ki­rat­ta­ga te­ha. Vih­ma tõt­tu jäi ava­mi­seks plaa­ni­tud ekst­reems­por­di töö­tu­ba ära, sel­le vii­sid Keerd-t­re­pi sõit­jad Raa­si­kul lä­bi es­mas­päe­val.

Har­ju­maa esi­me­ne hü­pe­te­ga ra­da

Raa­si­ku lai­ne­ra­ja pro­jek­tee­ri­nud ja ehi­ta­nud Hen­ri Kalm rää­kis, et te­gu on Har­ju­maa esi­me­se hüp­pe­lii­ni­ga lai­ne­ra­ja­ga – sel­lel on kaks hü­pet, mis on mõel­dud spet­siaal­selt trik­ki­de har­ju­ta­mi­seks.

