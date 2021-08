Vo­li­ko­gu an­dis val­la­va­lit­su­se­le loa os­ta kon­tei­ner­rühm 308 209 eu­ro eest.

Kolm kuud ta­ga­si an­dis Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le loa kor­ral­da­da rii­gi­han­ge Raa­si­ku koo­li las­teaia­le 24ko­ha­li­se moo­dulrühma ost­mi­seks. Val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul oli see las­teaia­koh­ta­de puu­du­se lee­ven­da­mi­seks kii­reim la­hen­dus. Raa­si­ku koo­li viies las­teaia­rüh­mas on kok­ku 90 koh­ta ning kui­gi val­la­va­lit­sus suu­ren­das hoo­le­ko­gu et­te­pa­ne­kul sel­lest sü­gi­sest kol­mes aia­rüh­mas koh­ta­de ar­vu kok­ku 10 võr­ra, jäi las­teaia­ko­ha­ta veel 24 jär­je­kor­ras ole­vat last. Li­saks ei ole Raa­si­kul koh­ti nei­le 22 lap­se­le, kes saa­vad las­teaiaea­li­seks järg­mi­sel aas­tal ning soo­vik­sid koh­ta ala­nud õp­peaas­ta jook­sul.

Val­la­va­lit­sus kü­sis kon­tei­ner­hoo­ne­te ka­helt suu­re­malt tar­ni­jalt hin­na­pak­ku­mi­si, nen­de põh­jal ar­ves­ta­ti, et 175ruut­meet­ri­ne moo­dul­rühm mak­sab li­gi­kau­du 210 000 eu­rot. Rii­gi­han­ge kon­tei­ner­rüh­ma ost­mi­seks kuu­lu­ta­ti väl­ja mai lõ­pus. Juu­nis eral­das vo­li­ko­gu li­saee­lar­vest sel­leks 190 000 eu­rot, mil­lest 150 000 eu­rot oli rii­giee­lar­vest Co­vi­di­ga seo­tud in­ves­tee­rin­gu­toe­tus. Moo­dul­rüh­ma mak­su­mu­seks koos pai­gal­du­se ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga ühen­da­mi­se­ga ar­ves­ta­ti 225 000 eu­rot. Han­ke­tin­gi­mus­tes­se kir­ju­ta­ti, et töö­de eest ta­su­tak­se 150 000 eu­ro ula­tu­ses töö­de vas­tu­võt­mi­sel ning üle­jää­nud 90 päe­va jook­sul pä­rast töö­de üleand­mist.

Kui juu­ni lõ­pus pak­ku­mi­sed ava­ti, sel­gus, et need on ar­va­tust kal­li­mad.

