Raamatukoguaasta Ida-Harjus

Raamatukoguaasta avaüritusel loetakse 12. jaanuaril Eesti raamatukogudes ette täiskasvanute mullust populaarseimat raamatut Mudlumi „Mitte ainult minu tädi Ellen“ või enim laenutatud lasteraamatut Piret Raua „Tobias ja teine B“. Kokku on lepitud katkendid ette lugemiseks ning aeg – kell 12.12.

Anija valla keskraamatukogu direktor Anneli Allikas ütles, et Kehras loetakse 1.a klassile lasteraamatut, täiskasvanutele Mudlumi raamatut. Alavere haruraamatukogu asub koolimajas, ettelugemine korraldatakse kolmapäeval koos põhikooliga.

Aegviidu raamatukogus, mis tegutseb omaette allasutusena, tuleb samuti sel päeval ettelugemine teatas juhataja Aili Pürjema. Täpsema info paneb raamatukogu Facebooki. Raamatukoguaasta vältel plaanitakse ühisüritusi koos valla teiste raamatukogudega.

Kuusalu raamatukogu juhataja Õnne Paimre rääkis, et ettelugemine toimub kolmapäeva keskpäeval nii Kuusalus kui haruraamatukogudes Kolgas, Vihasoos, Joaveskil ja Kõnnus. Kuusalus loevad raamatukogu töötajad ette katkendeid Mudlumi teosest.

Raamatukoguaasta ettevõtmiste kohta märkis ta, et tehakse näitusi ja luuletuste lugemisi, kutsutakse kohalikke prominente lugejatele raamatuid laenutama. Täpset plaani veel pole, kuid teostada tahaks ööraamatukogu idee. kavas on lastega ühine maskide meisterdamine ning Rasmus Merivooga on kokku lepitud, et koos vaadatakse mängufilmi „Kratt“.

Raasiku valla raamatukogu direktor Eha Altmäe sõnas, et Raasiku ja Aruküla raamatukogudes näidatakse suurelt ekraanilt veebiülekannet Tarvastust kell 11.55-12.50. Raasiku raamatukogu ettelugemise varem salvestatud videot näeb ka FB lehel – raamatukogu töötaja Marju Kondratjev loeb katkendit Mudlumi raamatust humoorikas võtmes. Lugejad on oodatud kuulama, pakutakse piparkooke ja kohvi ning räägitakse raamatukoguaastast.

Loksa raamatukogus loeb parim lugeja Kretta-Maria Part kolmapäeval ette Piret Raua raamatut. Direktor Õnne Teern ütles, et lugemine algab, kui noorematel õpilastel koolis tunnid läbi ja tullakse raamatukogusse.