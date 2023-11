Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev NOR­DIC HOU­SES KT tea­tas 30. ok­toob­ril kõi­gi­le 22 töö­ta­ja­le töö­le­pin­gu­te lõ­pe­ta­mi­sest.

Kuu­sa­lu val­las 21 aas­tat puit­ma­ju toot­nud Nor­dic Hou­ses KT OÜ an­dis eel­mi­sel nä­da­lal koos­töö­part­ne­ri­te­le tea­da, et et­te­võt­te ta­va­pä­ra­ne äri­te­ge­vus pan­nak­se tead­ma­ta ajaks pau­si­le ku­niks taas käes pa­re­mad ajad.

Fir­ma oma­nik ja juht Ar­go Saul sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus ei tul­nud ker­gelt, kuid nii on mõist­lik kõi­ki­de osa­pool­te hu­ve ar­ves­ta­des: „Nor­dic Hou­ses KT ei lä­he pank­rot­ti, lik­vi­dee­ri­mi­se­le ega sa­nee­ri­mi­se­le, me en­ne­ta­me olu­kor­ra hul­le­maks mi­ne­kut. Kõik se­ni­sed ko­hus­tu­sed ole­me ees­mär­giks võt­nud täi­ta, te­gi­me ras­ke ot­su­se õi­geaeg­selt. Eel­mi­sed kaks aas­tat olid edu­kad, ka­he­kor­dis­ta­si­me müü­gi­käi­vet. Oma põ­hi­tu­ru­le Nor­ras­se tar­ni­si­me re­kor­darv va­baa­ja­ma­ju, mi­da ka­su­ta­tak­se mä­ge­des aas­ta­ring­selt – Co­vi­di tõt­tu ei saa­dud kau­ge­ma­le rei­si­da, ra­ha jäi üle, sa­mas ta­he­ti lin­na­kesk­kon­nast ee­ma­le min­na. Kuid nüüd­seks ei toi­mu ak­tiiv­set ehi­tus­te­ge­vust ja kin­nis­va­raa­ren­dust enam meie põ­hi­lis­tel tur­gu­del Nor­ras ja Root­sis ega Soo­mes, ku­hu loot­si­me lä­hia­jal sa­mu­ti tar­ni­ma ha­ka­ta.“

Eel­mi­sel aas­tal too­tis Nor­dic Hou­ses KT 155 ma­jaü­hi­kut, käi­ve oli 11,43 mil­jo­nit eu­rot ja ka­sum 1,2 mil­jo­nit eu­rot. Ar­go Sau­li sõ­nul prog­noo­si­ti 2023. aas­taks toot­mis­ma­hu 30 prot­sen­di­list lan­gust, aga te­ge­lik lan­gus ku­ju­neb 60prot­sen­di­li­seks. Käe­so­le­val aas­tal tar­nib et­te­võ­te 60-65 ma­jaü­hi­kut ja lõ­pe­tab ma­jan­du­saas­ta kah­ju­miga.

Ar­go Saul: „Üks olu­li­ne mõ­ju­te­gur on as­jao­lu, et va­luu­ta­kurss eu­ro ning Nor­ra ja Root­si kroo­ni suh­tes on lan­ge­nud, kao­ta­me hin­nas 20 prot­sen­ti. Sa­mas on pan­gaint­res­sid ka põh­ja­maa­des kas­va­nud ja pan­gad lae­nu an­des va­ra­se­mast kon­ser­va­tiiv­se­mad. Ka seal mõt­le­vad ini­me­sed, kas sel­li­sel heit­li­kul ajal on va­ja soe­ta­da täien­da­vat kin­nis­va­ra. Pa­ra­ku on Nor­ras puit ning elekt­ri­ener­gia sood­sam ja trans­por­di hind li­san­dub Ees­tist kau­ba saat­mi­sel. Meie kon­ku­rent­si­või­me on lü­hi­ke­se aja­ga muu­tu­nud ma­da­la­maks. Tu­ru nõud­lus on kok­ku kuk­ku­nud, kon­ku­rents ti­he­neb, järg­mi­seks aas­taks on meie puit­ma­ja­de­le tel­li­mu­si vä­ga vä­he. Kui me üle 100 ma­ja aas­tas ei tar­ni, po­le ma­jan­dus­li­kult mõ­tet et­te­võ­tet töös hoi­da. Äri­part­ner Ar­ne Moen tu­leb lä­hia­jal Nor­rast Ees­tis­se ning aru­ta­me, kui­das vä­he­sed järg­mi­seks aas­taks teh­tud tel­li­mu­sed saaks täi­ta teis­te toot­ja­te abil.“

