Möö­du­nud ree­del jõu­dis ko­du­maa­le Ees­ti ket­ta­gol­fi­koon­dis, kes saa­vu­tas Aust­raa­lias ket­ta­gol­fi võist­kond­li­kel maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel esi­ko­ha. Ees­ti ühek­sa­liik­me­lis­se koon­dis­se kuu­lus ka Kiiu Disc­gol­fi Klu­bi ket­ta­gol­far Priit Ran­des Kuu­sa­lu val­last Kiiust.

Maail­ma­meist­reid võe­ti Tal­lin­na len­nu­jaa­mas vas­tu ter­vi­tus­te­ga, õn­nit­le­ja­te seas oli Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee uus pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.

Priit Ran­des rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et võist­lu­sed toi­mu­sid ne­li päe­va, 6.-9. no­vemb­ri­ni, kuid ko­hal ol­di kolm nä­da­lat, sest ak­li­ma­ti­see­ru­mi­ne ja aja­va­he­ga har­ju­mi­ne võt­tis ae­ga: „Len­da­si­me Aust­raa­lias­se Pert­hi lin­na ok­toob­ri lõ­pus, lend kes­tis koos va­he­pea­tus­te­ga 26 tun­di. Tal­lin­nast len­da­si­me Is­tan­bu­li, sealt Sin­ga­pu­ri ja siis Lää­ne-Aust­raa­lias asu­vas­se Pert­hi. Esi­mes­tel päe­va­del oli õhu­tem­pe­ra­tuur 35 soo­jak­raa­di, aga lan­ges 25 kraa­di­le. Sai­me käia uju­mas, ko­ha­li­ke jaoks oli oo­kea­ni ve­si ja­he, mei­le tun­dus 22 kraa­di so­bi­valt soe. Vii­mas­tel päe­va­del oli soo­ja kor­raks ise­gi 44 kraa­di. Ta­ga­si­len­nu­le ku­lus koos pea­tus­te­ga 30 tun­di.“

Priit Ran­des va­li­ti Ees­ti koon­di­ses­se vii­ma­se paa­ri aas­ta sport­li­ke tu­le­mus­te põh­jal. Mul­lu tu­li ta Ees­ti ka­he­kord­seks meist­riks MP40 ar­ves­tu­ses. Tä­na­vu au­gus­ti al­gu­ses olid Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed, kus saa­vu­tas viien­da ko­ha.

Koon­di­se koos­seis sel­gus paa­ri aas­ta­ga meist­ri­võist­lus­tel ja ka­ri­ka­sar­jas ko­gu­tud punk­ti­sum­ma­de jär­gi.

„Meie koon­dis oli 23 rii­gi esin­du­se seas üks väik­se­maid, mis tä­hen­das, et võist­lus­tel sai pu­ha­ta vä­hem, tu­li roh­kem ol­la ra­jal. Kor­ra­ga pi­did ra­jal võist­le­ma kuus sport­last. Meie kam­ba­vaim ja koos­töö olid eri­li­sed, mees­kon­na­mäng su­jus häs­ti,“ kir­jel­das ta.

„Fi­naal­män­gust ras­ke­maks pea­me oma koon­di­se­ga män­gu pool­fi­naa­lis Nor­ra vas­tu,“ mär­kis ta ja li­sas, et on vä­ga tä­nu­lik oma lä­he­das­te­le, kes on või­mal­da­nud vii­bi­da tree­nin­gu­te ja võist­lus­te­ga seo­ses ko­dust ee­mal, sa­mu­ti tä­nab ta toe­tu­se eest Kiiu Disc­gol­fi Klu­bi.

Ket­ta­gol­fi­ga hak­kas Priit Ran­des te­ge­le­ma 8 aas­tat ta­ga­si. Oli ka va­rem proo­vi­nud ket­ta­gol­fi, ent kui sat­tus män­gi­ma Kiiu disc­gol­fi­par­ki, an­dis see tõu­ke tree­nin­gu­teks. Ta tree­nib 4-5 kor­da nä­da­las, nii õh­tu­ti pä­rast tööd kui ka nä­da­la­va­he­tus­tel. Li­saks on ke­va­del ja su­ve­pe­rioo­dil ka­he nä­da­la ta­gant väl­ja­sõi­dud võist­lus­te­le. Pea­le Kiiu par­gi käib ta sa­ge­li män­gi­mas ka Kõr­ve­maal.

Vast­ne maail­ma­meis­ter Priit Ran­des töö­tab Kiius asu­vas et­te­võt­tes BMI Mo­nier, kus val­mis­ta­tak­se ka­tu­se­tar­vi­kuid.

Tä­na­vu jaa­nua­ris ni­me­ta­ti Priit Ran­des mul­lus­te sport­li­ke saa­vu­tus­te eest Kuu­sa­lu val­la pa­ri­maks meess­port­la­seks.