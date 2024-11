Raa­si­ku pääs­te­de­poo ta­ga asu­vas­se, val­la­le kuu­lu­vas­se met­sa­tuk­ka ja sel­le kõr­val paik­ne­va­le ala­le ehk Pae tä­nav 4 ja 11a kin­nis­tu­te­le, on ma­ha mär­gi­tud tu­le­va­ne ter­vi­se­ra­da. Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Uku Hins­ber­gi sõ­nul on käe­so­le­val aas­tal ka­vas te­ha veel raa­da­mis­tööd ra­ja ja sel­le ümb­ru­se võ­sast pu­has­ta­mi­seks, et sood­sa­te lu­meo­lu­de kor­ral saaks tal­vel lü­ka­ta sin­na ra­ja­ma­si­na­ga sis­se suu­sara­jad.

„Maa on ol­nud lii­ga peh­me, oo­ta­me vei­di kül­ma, siis alus­ta­me ra­ja võ­sast pu­has­ta­mist. Ter­vi­se­ra­da tu­leb 4 meet­rit lai, veel pu­has­ta­tak­se kum­mast­ki ää­rest 2 meet­rit, nii et kok­ku tu­leb 8meet­ri­ne ra­ja­ko­ri­dor,“ sel­gi­tas Uku Hins­berg.

OÜ Tee­dep­ro­jekt teh­tud es­kii­si ko­ha­selt on Raa­si­ku­le ra­ja­ta­va ter­vi­se­ra­ja pik­ku­seks ka­van­da­tud 2 ki­lo­meet­rit, li­saks on või­ma­lik sin­na te­ha väik­se­mad, 1,5 ki­lo­meet­ri, 1,33 ja 1 ki­lo­meet­ri pik­ku­sed rin­gid.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja üt­les, edas­pi­di kae­tak­se ra­da pu­rus­ta­tud kruu­sa­ga, et oleks aas­ta­ring­selt ka­su­ta­tav.

Kaks aas­tat ta­ga­si väl­ja an­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te jär­gi tu­leb Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja­le ka­van­da­da val­gus­ta­tud lii­ku­mis­teed ja­la­käi­ja­te­le, kerg­liik­le­ja­te­le ja suu­sa­ta­ja­te­le; puh­ke- ja spor­di­ra­ja­ti­sed; män­gu­väl­ja­kud; ma­dal­seik­lus­park; tee­nin­dav pa­vil­jon ava­li­ku WC, riie­tu­mis- ja pe­se­mis­või­ma­lus­te, suu­sa­lae­nu­tu­se ja va­ri­ka­tu­se­ga koh­vi­ku­ga.

Uku Hins­berg lausus, et sel­leks kõi­geks val­lal kor­ra­ga kind­las­ti ra­ha ei ole, ter­vi­se­ra­da ha­ka­tak­se aren­da­ma etap­pi­de kau­pa: „Täh­tis on alus­ta­da, siis saa­me vas­ta­valt või­ma­lus­te­le jupp­haa­val eda­si min­na.“

Kui kor­ra­lik kat­te­ga ra­da ole­mas, ha­ka­tak­se järg­mi­se­na taot­le­ma ra­ha val­gus­tu­se jaoks. Sih­ta­su­tus Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad on lu­ba­nud ai­da­ta. „Konk­reet­seid kok­ku­lep­peid küll veel ei ole, aga on ol­nud jut­tu, et võib toe­ta­da ma­dal­seik­lus­par­gi või mõ­ne muu at­rakt­sioo­ni ra­ja­mi­se­ga,“ sõ­nas Uku Hins­berg.