Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid te­gi koos pre­si­den­di kan­tse­lei saat­jas­kon­na­ga kol­ma­päe­val, 19. mail ring­sõi­du Ida-Har­ju­maal Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las.

Rem­mel­ga­maal aas­ta põl­lu­me­he juu­res

Ees­ti aas­ta põl­lu­mees 2020 Ka­ja Piir­feldt Ani­ja val­la Lil­li kü­la Rem­mel­ga­maa ta­lust sai paar nä­da­lat ta­ga­si pre­si­den­di kant­se­leist kõ­ne, et va­ba­rii­gi pre­si­dent soo­vib te­ma toot­mi­se­ga tut­vu­da ja mõt­teid va­he­ta­da. Kers­ti Kal­ju­laid oli Rem­mel­ga­maal kol­ma­päe­val um­bes kolm­vee­rand tun­di, tut­vus toot­mi­se­ga ning vest­les aas­ta põl­lu­me­he Ka­ja Piir­feld­ti­ga.

„Pre­si­den­ti hu­vi­tas eel­kõi­ge, kui­das väik­se­mad et­te­võt­ted suu­da­vad prae­gu el­lu jää­da ja ol­la edu­kad. Rää­ki­si­me ka noor­te põl­lu­mees­te tu­le­vi­kust Ees­tis. Põl­lu­ma­jan­dus on kõr­ge­te ris­ki­de­ga, il­mas­ti­kust sõl­tuv ja väik­se­ma­te toot­ja­te pu­hul ma­te­riaal­selt mit­te vä­ga ta­suv äri. Arut­le­si­me, et mo­ti­vat­sioo­ni saab hoi­da ühis­te­ge­vus­te, ko­ge­mus­te ja­ga­mi­se ja üks­tei­selt õp­pi­mi­se kau­du. Pre­si­dent mär­kis ka, et vä­ga olu­li­ne on oma­da pik­ka plaa­ni. Te­gut­se­mist alus­ta­tak­se ena­mas­ti en­tu­sias­mi­ga, kuid see ei kes­ta vä­ga kaua. Sel­leks tu­leb ka noor­tel mõel­da, mis on nen­de ees­märk, ku­hu ta­ha­vad jõu­da ja kui pal­ju on val­mis pa­nus­ta­ma. Vest­lus oli vä­ga si­su­kas, oli meel­div ül­la­tus, et meie pre­si­dent on põl­lu­ma­jan­dus­vald­kon­na­ga häs­ti kur­sis,“ rää­kis Ees­ti aas­ta põl­lu­mees.

Koh­tu­mi­sel kõ­nel­di veel, kui­das on erio­lu­kord ja ko­roo­na mõ­ju­ta­nud Ees­ti toi­du kät­te­saa­da­vust: „Pre­si­dent mär­kis, et see aeg on pan­nud toot­jad pal­ju pa­re­mi­ni lä­bi mõt­le­ma, kui­das oma too­dang tar­bi­ja­ni viia, ning tar­bi­ja­na tun­neb ta, et Ees­ti ta­lu­too­de­te kät­te­saa­da­vus on pa­ra­ne­nud, e-poed ja ko­ju­kan­ded on nüüd pal­ju pa­re­mi­ni kor­ral­da­tud.“

Ka­ja Piir­feldt üt­les, te­ma jaoks on vä­ga suur tun­nus­tus, et Kers­ti Kal­ju­laid tun­dis hu­vi ja lei­dis oma päe­va­ka­vas ae­ga te­ma­ga koh­tu­da ja mõt­teid va­he­ta­da: „Kui pre­si­dent pöö­rab tä­he­le­pa­nu ko­du­mais­te­le väi­ke­toot­jai­le, toi­du­toot­jai­le ja ta­lu­ni­ke­le, näi­tab, et see on tal­le olu­li­ne tee­ma, mi­da ka üld­su­se­le tea­da an­da. Ku­na ma teen vä­ga pal­ju va­ba­taht­lik­ku ja sek­to­riü­lest tööd, tun­nen, et mind on kuu­la­tud ja näh­tud.“

