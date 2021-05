AR­TUR SEPP koos lap­se­põl­ve­sõb­ra RAS­MUS UU­TA­RI­GA teevad õpi­las­fir­mat Spot­ter, mis va­li­ti Ees­ti 2021. aas­ta pa­ri­maks.

Möö­du­nud ree­del Hil­ton Tal­linn Park ho­tel­lis toi­mu­nud Ees­ti pa­ri­ma õpi­las­fir­ma (ÕF) su­per­fi­naa­lis va­li­ti 12 su­per­fi­na­lis­ti seast võit­jaks ÕF Spot­ter, mis too­dab disc­gol­fi­ke­tas­te­le jäl­gi­mis­sead­meid ehk spottereid. He­li­sig­naa­li ja GP­Si abil ai­tab ket­ta­le li­sa­tud sea­de ka­du­nud ket­ta met­sast kii­re­mi­ni üles lei­da.

„Ge­niaal­selt liht­ne idee, sa­mas suh­te­li­selt kee­ru­li­ne teos­tus. Ar­van, et sel­lel too­tel on vä­ga-vä­ga suur po­tent­siaal nii Ees­tis kui ko­gu maail­mas,“ üt­les žürii esi­mees, õpi­las­fir­ma­de võist­lust kor­ral­da­va Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti nõu­ko­gu lii­ge To­my Saa­ron.

Spot­te­ri 4liik­me­li­sest tii­mist on pool Aru­kü­last – Tal­lin­na 21. kesk­kooli 11. klas­sis õp­piv Ar­tur Sepp ning Kad­rio­ru Sak­sa güm­naa­siu­mi 11. klas­si õpi­la­ne Ras­mus Uu­tar. Teised kaks lii­get on Ar­tur Se­pa klas­si­ven­nad Mor­gan Pil­vis­te ja Joo­sep Ralf Nõ­ge­ne. Nen­de ju­hen­da­jad on Epp Vod­ja ja An­der Hind­re­mäe.

Või­du­ga lu­nas­tas Spot­ter või­ma­lu­se osa­le­da 8.-15. juu­li­ni Lee­dus toi­mu­va­tel Eu­roo­pa õpi­las­fir­ma­de võist­lus­tel.

Ees­ti tä­na­vu­se pa­ri­ma õpi­las­fir­ma te­gev­juht Ar­tur Sepp rää­kis, et ot­sus­ta­sid koos klas­si­ven­da­de­ga va­ne­ma­te õpi­las­fir­mat tei­nud sõp­ra­de ees­ku­jul asen­da­da 11. klas­sis ko­hus­tus­li­ku uu­ri­mus­töö õpi­las­fir­ma te­ge­mi­se­ga. Mees­kon­da kut­sus ka Ras­mus Uu­ta­ri, kel­le­ga on sõb­rad ju­ba las­teaiaa­jast.

„Har­ras­ta­me sõp­ra­de­ga disc­gol­fi. Eel­mi­se aas­ta erio­lu­kor­ra ajal, kui vä­ga pal­ju lii­ku­da ei saa­nud, käi­si­me Kõr­ve­maal män­gi­mas. Sa­ge­li juh­tus, et kao­ta­si­me met­sas ket­ta. Ot­si­si­me, aga ala­ti ei leid­nud­ki, aeg pres­sis pea­le, pi­di­me ron­gi­le jõud­ma. Mõ­ni tei­ne kord kao­ta­si­me järg­mi­se. Va­hel leid­si­me ot­si­mi­se käi­gus põõ­sas­te alt mõ­ne võõ­ra ket­ta. Kui sel­lel oli oma­ni­ku te­le­fo­ni­num­ber, sai­me ta­gas­ta­da. Aga mõt­le­si­me, et võiks ol­la pal­ju liht­sam la­hen­dus,“ rää­kis Ar­tur Sepp.

Mul­lu sep­temb­ris, kui alus­ta­ti õpi­las­fir­ma­ga, hak­ka­sid noor­me­hed uu­ri­ma, kas nen­de ideed ha­ka­ta disc­gol­fi­ke­tas­te­le li­sa­ma jäl­gi­mis­sead­meid, on ju­ba el­lu vii­dud. Sel­gus, et Amee­ri­kas olid paar fir­mat se­da tei­nud, aga ei te­gut­se, vee­bi­pood ja ko­du­leht on kin­ni: „See­tõt­tu ei ol­nud šnit­ti ku­sa­gilt võt­ta, pi­di­me hak­ka­ma ise nu­pu­ta­ma. Rää­ki­si­me mit­me ro­boo­ti­ka­tead­la­se­ga, mõt­le­si­me ise ha­ka­ta kii­pi joot­ma ja äp­pi te­ge­ma, kuid ko­he öel­di, et sel­leks on meil lii­ga vä­he tead­mi­si ja ae­ga. Sel­le tõt­tu ei ole sea­de pä­ris meie en­da loo­dud, kuid pa­ne­me spot­te­ri eri kom­po­nen­ti­dest kä­sit­si kok­ku.“

