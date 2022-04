Velko AV juhataja kohusetäitja on Enn Pung

Anija valla kommunaalettevõttele Velko AV juhataja kohale esitati 8 soovivavaldust. Velko AV nõukogu esimees Liivi Hansen ütles, et kandideerijaist ühelgi ei ole kogemusi halduse, vee- või soojamajandusega ning kedagi vestlusele ei kutsutud. „Kuna volikogu otsustas, et hakkame pidama läbirääkimisi Velko AV ühendamiseks mõne teise vee-ettevõttega, ei ole mõtet palgata inimest, kes peab seda ametit alles õppima hakkama,“ sõnas Liivi Hansen. Nõukogu otsustas, et tähtajalise lepinguga palgatakse ettevõtet juhtima ja vee-ettevõtete võimalikku liitmist koordineerima endine abivallavanem Enn Pung. Ta on ametis 25. aprillist kuni käesoleva aasta lõpuni.