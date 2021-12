„Kui Pil­la­pa­llu tu­li­me, tead­sin ko­he, et just see on meie koht,“ üt­leb Ees­ti pa­ri­ma joo­gi kon­kur­sil hõ­be­mär­gi päl­vi­nud Chö­gi loo­ja RO­BIN GUR­NEY, kes ko­lis ke­va­del pe­re­ga Ani­ja val­da.

Seit­se­teist aas­tat ta­ga­si Ees­tis­se tul­nud ing­la­se Ro­bin Gur­ney Tal­lin­nas ela­nud pe­re ot­sis en­da­le ju­ba mõn­da ae­ga ela­mis­koh­ta, sest soov oli lin­nae­lust ee­ma­le saa­da. Pea­mi­selt kii­ga­ti La­he­maa piir­kon­da, kuid ei lei­tud mi­da­gi so­bi­vat. Ke­va­del mär­kas abi­kaa­sa Bir­git Naur kuu­lu­tust, et Pil­la­pa­lus müüak­se suurt hoo­net, mis 1990nda­tel oli ehi­ta­tud koo­li­ma­jaks, hil­jem oli seal koo­li­tus­kes­kus.

„Tu­li­me vaa­ta­ma ja esi­me­ne asi, mi­da nä­gi­me – siin­sa­mas hoo­vis ka­se kül­jes kas­vab must päs­sik. See oli just­kui märk ning pä­rast se­da me enam kaua ei mõel­nud,“ sõ­nab Bir­git Naur.

Cha­ga ehk must päs­sik on ka­se­puul kas­vav must seen, mis on rah­va­me­dit­sii­nis hin­na­tud ra­vim. Paar aas­tat ta­ga­si asu­ta­sid Ro­bin Gur­ney ja Bir­git Naur pe­re­fir­ma Na­tu­ral Cha­ga, mis te­ge­leb mus­tast päs­si­kust too­de­te val­mis­ta­mi­se ja müü­gi­ga.

Ro­bin Gur­ney mee­nu­tab, kui mõ­ned aas­tad ta­ga­si ela­sid Võ­sul, ka­su­ta­sid seal­sed su­gu­la­sed oma ter­vi­se­hä­da­de lee­ven­da­mi­seks mus­ta päs­si­kut: „See te­ki­tas hu­vi, taht­sin tea­da, mil­le­ga te­gu. Kui um­bes aas­ta hil­jem kü­sis Fi­li­pii­ni­del elav ter­vi­sep­rob­lee­mi­de­ga võit­lev sõ­ber, kas Ees­tis lei­dub mus­ta päs­si­kut, hak­ka­sin päs­si­kut sü­vit­si uu­ri­ma.“

Ta ju­tus­tab, et mus­ta päs­si­ku koh­ta on liik­vel vä­ga eri­ne­vat in­fot. Te­ma sü­ve­nes tea­dus­põ­his­te töö­de lu­ge­mis­se ning ees­ti, saa­mi, han­di­de ja Põh­ja-Amee­ri­ka in­diaan­las­te rah­va­pä­ri­mus­se: „Sain aru, et mus­tal päs­si­kul on suur po­tent­siaal ini­mes­te ai­ta­mi­sel.“

Hu­vi muu­tus nii kirg­li­kuks, et um­bes pool­teist aas­tat ta­ga­si ot­sus­tas Ro­bin Gur­ney ha­ka­ta mus­ta päs­si­kut pro­pa­gee­ri­ma ning alus­ta­da sel­lest too­de­te val­mis­ta­mi­se­ga.

Na­tu­ral Cha­ga sel­le tal­ve hitt on mus­tast päs­si­kust glö­gi ehk Chö­gi, mis päl­vis tä­na­vu­sel Ees­ti pa­ri­ma joo­gi kon­kur­sil hõ­be­mär­gi. Idee val­mis­ta­mi­seks sai Ro­bin Gur­ney hu­vi­lis­te­le kor­ral­da­ta­va­te töö­tu­ba­de käi­gus, kui tek­kis soov luua mi­da­gi eri­list jõu­lu­deks.

Loe pikemalt 8. detsembri Sõnumitoojast.