Üle-eel­mi­sel nä­da­lal tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la aas­ta noor­te ees­ku­ju­de­na teis­te seas Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­va „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku noor­te nei­du­de tii­mi koos­sei­sus In­ge­ly Pe­nu, Ker­li Alek­se­jev, Trii­ni Lil­le, Anet­ta Vaik­na, Kät­rin Mets, Mai­gi Tei­no ja Ele­riin Lind. Mõ­ned päe­vad va­rem käis nen­de ju­hen­da­ja, Aru­kü­la põ­hi­koo­li ve­ne kee­le õpe­ta­ja Lee­na Möls vas­tu võt­mas veel üht „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku­le osaks saa­nud tun­nus­tust – Ees­ti Võõr­kee­leõ­pe­ta­ja­te Liit ni­me­tas Lee­na Möl­si ja Aru­kü­la ELO Ju­nior Tea­mi koh­vi­ku aas­ta­te kee­le­teoks. Tun­nus­tus­kir­jal on mär­gi­tud, et „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku te­ge­vus on hea näi­de, kui­das on või­ma­lik tut­vus­ta­da ve­ne kul­tuu­ri ja ära­ta­da hu­vi ve­ne kee­le õp­pi­mi­se vas­tu, eden­da­da koos­tööd õpi­las­te, las­te­va­ne­ma­te ja ko­gu­kon­na va­hel.

Lee­na Möls sõ­nas, et las­te hu­vi ja mo­ti­vat­sioo­ni tõst­mi­seks võõr­keel­te õp­pi­mi­se vas­tu saab ka­su­ta­da eri­ne­vaid mee­to­deid. Te­ma õpi­las­tel on ai­da­nud ve­ne keelt õp­pi­da ühi­sed ve­ne rah­vus­toi­tu­de val­mis­ta­mi­sed, rei­sid Ve­ne­maa­le, ve­ne­keel­se­te fil­mi­de vaa­ta­mi­ne, ve­ne lau­lu­de ja tant­su­de õp­pi­mi­ne.

Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val pi­da­sid Ve­ne Koh­vi­kut esi­mes­tel kor­da­del koo­li ve­ne kee­le rin­gi lap­sed. Kui 2016. aas­tal võit­sid 9. klas­si neiud loov­töö­ga Pihk­vas rah­vus­va­he­li­se ve­ne kul­tuu­ri kon­kur­si, hak­ka­sid tüd­ru­kud, kes kuu­lu­sid ka koo­li ELO rüh­ma, su­vis­teks koh­vi­ku­te­gi­jaiks ning koh­vi­ku ni­meks sai Ma­ša ja Ka­ru. In­ger­ly Pe­nu, üks kon­kur­si võit­ja­test, põh­jen­das too­na, et mul­ti­film „Ma­ša ja ka­ru“ on nen­de õpe­ta­ja üks lem­mik ning koo­lis ve­ne kee­le õp­pi­mi­se abi­va­hend.

Loe pikemalt 8. detsembri Sõnumitoojast.